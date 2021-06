La tristeza de Maju Lozano por la muerte de sus tíos: “Estuvieron juntos 53 años”

Maju Lozano empezó su programa dando una triste noticia que golpeó a su núcleo familiar. La conductora de Todas las tardes (El Nueve) reveló que en los últimos días fallecieron sus dos tíos de coronavirus y aclaró que ambos estaban vacunados solo con la primera dosis de la vacuna.

“Ha sido una semana muy dura. El martes pasado falleció mi tío de Covid-19 y hoy falleció mi tía, su esposa. Estuvieron juntos por más de 53 años. Murieron de Covid-19 los dos y estuvieron bien hasta el día 7 u 8″, dijo.

La conductora también se refirió a la situación sanitaria del país desde la llegada de la pandemia. “Lo mismo que escuchamos y vemos todos los días desde que empezó esta maldita pandemia, hoy me toca en mi familia. Quiero abrazarlos a ellos que están en Rosario, donde están viviendo una situación muy complicada. Solo pudieron ir a despedirlos sus hijos, ni siquiera sus nietos, sus hermanos ni mi mamá”, relató con profundo dolor.

El dolor de Maju Lozano por la muerte de dos familiares por coronavirus - Fuente: elnueve

“Este momento tan particular, tan de mierd... que nos toca atravesar a nosotros hoy y a tanta gente del otro lado, con estas pérdidas inexplicables y con esta sensación de que uno se queda como a medias; al no poder asistir, quiero acompañar desde acá a mis primos. Nosotros somos una familia muy numerosa y unida, han sido días muy tristes”, expresó y sostuvo que al tocarle tan de cerca se da cuenta lo que significan las pérdidas.

“Acompañando el dolor de los otros, quizás no porque uno no sea consciente del dolor, sino que cuando te toca tan de cerca, te das cuenta doblemente de lo que significan las pérdidas, el no poder despedirse de un ser que uno ama”, completó.

La conductora acompañó a todas las personas que están pasando por una situación similar en este momento, pero también rescató lo bueno. “Lo importante es que nos acompañemos. Hay mucho amor que es lo que nos va a salvar”, finalizó a sus palabras de consuelo.

LA NACION