Un gremio pospuso el paro anunciado para mañana en los aeropuertos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pospuso el paro en aeropuertos, anunciado en principio para mañana, para el próximo lunes 9 de febrero.

La medida sindical fue adoptada luego que la ANAC garantizara el pago de salarios para esta semana. Ese fue justamente el reclamo que derivó en la medida de fuerza.

“Ya están cargados los recibos de haberes en el sistema, pero sin el aumento que habíamos acordado”, dijo a LA NACION el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. En el sindicato esperan que el pago de salarios se efectivice entre lunes y martes.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nicolás Suárez

Ante la falta del pago del aumento, ATE decidió mantener la medida de fuerza de 24 horas, pero posponerla para el lunes 9 de febrero. “Mañana a primera hora estaremos notificando formalmente: hay un decreto que declara a los servicios aeronáuticos como esenciales, y exige notificar con 5 días de anticipación”, adelantó Aguiar.

Asamblea permanente

“Mantenemos el estado de asamblea permanente y movilización en 27 aeropuertos”, advierten fuentes sindicales. ATE ANAC, encabezada por Marcelo Belelli, había denunciado que sus trabajadores no cobraron en el último día hábil de enero y que un aumento salarial acordado previamente con el Gobierno no estaba contemplado en la liquidación.

Según supo LA NACION, el aumento se daría en el ítem “racionamiento”, un suplemento no remunerativo que se paga por guardia, y que depende de la cantidad de horas trabajadas por afuera de la jornada habitual. Ese extra iría desde los $250.000 hasta los $500.000.

“Las autoridades saben que no alcanza solo con pagar los salarios, se tiene que liquidar el aumento acordado. Esta semana tienen que verificarse avances”, advirtió Aguiar. “Son los funcionarios quienes con su incumplimiento generaron un conflicto innecesario”, apuntó el sindicalista de ATE.

El día del anuncio del paro, Aguiar indicó en su cuenta de X: “El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo”.

Demoras en el Aeroparque Jorge Newbery Santiago Filipuzzi

La medida de fuerza impactaría en 27 aeropuertos del país. En caso de que ATE avance con el paro, éste alcanzaría a los trabajadores del control terrestre, sanitarios, bomberos, inspectores, administrativos, entre otros. Se verían afectados todos los vuelos salvo los de Estado, sanitarios, humanitarios y de traslado de órganos.

Al actual conflicto salarial se suma una denuncia por parte del gremio que apunta a más de 200 despidos en ANAC desde el año pasado. En julio, fuentes de la ANAC indicaron que se estaban dando de baja contratos que “no resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo”.

Ahora, la medida de fuerza agendada para el próximo lunes 9 de febrero podría ocasionar demoras en los vuelos en plena temporada turística del verano 2026. “La sociedad tiene que saber que si se interrumpen las actividades en los aeropuertos, es exclusiva responsabilidad del Gobierno”, aseveró Aguiar.