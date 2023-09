escuchar

CÓRDOBA.- También en la ciudad de Córdoba hubo una misa convocada por un grupo de curas para repudiar los dichos del candidato Javier Milei contra el Papa Francisco. De la celebración realizada en la capilla Crucifixión del Señor de barrio Muller participaron el actual viceintendente e intendente electo Daniel Passerini; la senadora Alejandra Vigo y la diputada Natalia de la Sota. Los organizadores admiten que es una decisión “espejo” a la de los curas de villas y barrios populares de Buenos Aires.

La parroquia es la de la Mariano Oberlin, un sacerdote de alto compromiso social y líder en la lucha contra la droga -trabaja desde hace años con jóvenes en situación de vulnerabilidad- y allí llegaron otros curas, dirigentes políticos y de organizaciones sociales como Mariano Lorenzo, referente del Movimiento Evita (también estuvo Rosalia Cáseres de ese sector, candidata del peronismo cordobés); José Pihen, gremialista del Sindicato de Empleados Públicos, los ministros provinciales Julián López y Claudia Martínez y Sebastián García Díaz (Juntos por el Cambio).

“Uno se pregunta si alguien con ese desorden emocional, que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar o insultar, puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira”, leyó Oberlin un comunicado al final de la celebración.

“Necesitamos construir paz, diálogo e inclusión. Optamos por una política que busca el bien común, teniendo en el centro a la persona humana”. Repasó algunos antiguos posteos del libertario y señaló que se refirió a Francisco “con el peor de los insultos, atravesando todas las fronteras del odio, mientras el Papa no hace más que actualizar la doctrina social de la iglesia”, repasa.

López, De la Sota, Passerini y Vigo en la misa de barrio Muller.

En el texto se planteó la necesidad de un Estado presente en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia: “Con dolor vemos que mucha clase dirigente se alejó de la vida cotidiana de los pobres. Es fundamental que se acerquen, reconozcan los errores y los corrijan”.

En diálogo con LA NACION, Oberlin cuenta que la iniciativa fue de algunos curas de la diocésis que coinciden “en el mismo pensamiento”, se fue estructurando a partir del grupo de WhatsApp llamado “Habemus Papa” que está formado hace varios años y que integran referentes de agrupaciones y movimientos sociales además de sacerdotes.

“Nos pareció importante tener un gesto” subrayó y enfatizó el rechazo hacia las expresiones de Milei, quien calificó al Papa Francisco como “personaje impresentable, nefasto y representante del maligno en la Tierra”. Rechazó que la decisión sea una respuesta política y sostuvo que la participación fue “abierta” a todos los que quisieran ir. Por ejemplo, Passerini -quien es médico-lleva ocho años atendiendo en barrio Muller.

Vigo señaló que la decisión de “acompañar” era como “católica” y también porque los convocantes son “curas comprometidos que, muchas veces, colaboran con el Estado llegando a donde no se llega”.

Tanto en la conversación con este diario como en la misa, Oberlin puntualizó que, desde lo institucional-civil, “no corresponde que un aspirante a Jefe de Estado se refiera así a otro, porque Francisco lo es”. “Imaginemos los problemas que tendríamos si llega a Presidente y se maneja de esa manera; uno puede estar de acuerdo o no otra persona, pero esa no es la forma de hablar y él (NR: por Milei) lo ha hecho con periodistas, con mujeres y no está bueno”.

“En el ámbito más humano, habló así de un representante de una comunidad que es la católica -añadió-. Si hubiera usado esa expresión para con alguien del judaísmo estaríamos todos escandalizados, incluidos nosotros. Por qué entonces hay que dar explicación de la decisión de salir a defender a Francisco”.

Ya en lo estrictamente religioso, Oberlin indicó que Milei planteó que el Papa, por sus propuestas vinculadas a la justicia social, habla “en nombre del demonio” y eso es “una mentira; en la Biblia está contado cómo las primeras comunidades cristianas ponían todo en común. Está en los Hechos de los Apóstoles; lejos de ser demoniáco, es profundamente evangélico”.

El Arzobispado de Córdoba no se pronunció sobre la misa; el obispo Ángel Rossi está en el Vaticano, donde el sábado será consagrado como cardenal por el Papa; en la misma jornada el cordobés Víctor Manuel “Tucho” Fernández será designado como prefecto del Dicaterio para la Doctrina de la Fe. En Roma está el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, quien buscará reunirse con Francisco.