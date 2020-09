Ricardo Bussi, aliado del gobierno peronista, está siendo investigado por abuso sexual y corrupción Crédito: Facebook

Fabián López
3 de septiembre de 2020

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- La independencia de poderes en Tucumán quedó bajo la lupa tras una grave denuncia formulada por el camarista penal Enrique Pedicone. El magistrado aseguró que el vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Daniel Leiva, lo presionó, invocando un supuesto pedido del gobernador, Juan Manzur, y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, para que no avance una causa por supuesto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, aliado al peronismo local.

La presentación de Pedicone, quien desde esta semana se desempeña como juez del Tribunal de Impugnación (antes ocupó una vocalía en la Cámara de Apelaciones), desató un escándalo político e institucional que sacude a los tres poderes en Tucumán.

En la denuncia, a la que LA NACION tuvo acceso, Pedicone pidió que se investigue a Leiva como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. El camarista aseguró que tiene como prueba las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con Leiva el pasado 28 de julio, donde supuestamente el integrante de la Corte tucumana le pidió que "maneje la intensidad" para "que siga picando bajo" la investigación contra Ricardo Bussi, hijo del fallecido represor Antonio Bussi.

Leiva desmintió la acusación en su contra, negó haber mantenido conversación alguna con Pedicone para hablar de la denuncia contra Bussi y aseguró que se trata de una reacción del juez ante una sanción que le impuso recientemente la Corte provincial por una falta procedimental.

Tanto Manzur como su vice Jaldo también refutaron los dichos del magistrado penal. "No es verdad", sentenció el gobernador peronista. Y recordó que "de todos modos (la denuncia) está en la dependencia de la Justicia, que es la que tiene que investigar". En tanto, Jaldo expresó: "Quiero negar todo lo que dice el camarista Pedicone". Y agregó: "Que la Justicia decida y tome decisiones. Vamos a respetar lo que el Poder Judicial diga".

La denuncia contra Leiva, que fue presentada este lunes, deberá ser investigada por la fiscal regional Mariana Rivadeneira.

La denuncia

En su escrito, Pedicone contó que el 28 de julio observó en su celular que tenía dos llamadas perdidas de Leiva en la aplicación Telegram y que antes de devolver la comunicación, le pidió al escribano Fernando Valladares que dejara constancia de la conversación, para lo cual activó el altavoz y, además, grabó el diálogo.

Así expuso textualmente los hechos Pedicone en la denuncia: "Resuelvo grabar al doctor Leiva porque estoy hastiado del clima policial que se vive adentro de la propia Justicia desde que llegó ese vocal, a quien se señala como el mentor de grabaciones de reuniones, y que la mayoría de sus empleados y relatores sean los ojos de Leiva que todo lo ve. Este eclipse judicial llegó al colmo de que, para hablar con la presidenta (de la Corte), Claudia Sbdar, y evitar que la graben, esta tuvo que colocar un 'locker' en el que se deja el celular en una celda, le entregan una llave, y una vez terminada la audiencia personal, se restituye el celular".

A continuación, Pedicone dijo que Leiva le pidió hablar ese 28 de julio "un minutito, antes de las 10", hora a la que, explicó, "comenzaría la audiencia oral y pública del resonante caso del legislador Bussi (.) que trataría sobre una denuncia sobre abuso sexual y un hecho de corrupción".

Según Pedicone, por pedido del vocal de la Corte la reunión se hizo en un bar de calle Corrientes y Junín de la capital tucumana. "Vuelvo a mi casa, que queda a 20 metros del bar, y saco un iPod (dispositivo que almacena y reproduce archivos de audio) para grabar la conversación con Leiva, que intuía que tenía como fin influir en la causa seguida contra Bussi. Leiva me dice que habla por boca del gobernador Manzur y del vicegobernador Jaldo, y hasta me ofrece su teléfono móvil para constatarlo", aseguró el juez en su demanda.

A continuación, Pedicone transcribió literalmente lo que supuestamente le planteó Leiva.

"El tema es el siguiente. que es lo que dice Osvaldo (Jaldo). A ver, el concepto es este: vos sabés la relación de odio y amor que tenemos con ese espacio que nos es funcional [por Fuerza Republicana, el partido de Bussi]. El tema es el siguiente, lo que él dice es 'yo tengo que manejar en lo posible de mantenerla a esta gente, toda esa cosa que anda dando vuelta (legisladores) lo que es ese grupo, tengo que mantenerla junta para que no se desmadre o se van con uno, se van con otro'. La verdad es que ni la entiendo a la causa: es una cosa entre chuparle el pingo (sic) y cuentas bancarias... El tema es que tenés que manejarlo con un equilibrio porque tenés todo aval entonces de no llegar al punto de tener que generar que el tipo ese [Bussi] pueda herir la imagen de la cámara, porque ahí ya se nos arma el 'kilombo'. hasta capaz que hay un fuego amigo que se les ha ido de las manos, ojo, no. Entonces no que el pedido porque la verdad que no pueden pedir nada poniéndote en estos términos si vos querés corroboralo esto de alguna manera con Osvaldo (me señala su celular). Me ha llamado para eso y Juan (Manzur) también me dijo, estuve hablando con él el otro día, y me dijo una cosa que tenemos que ser cuidadoso en lo posible de mantenernos juntos. porque nosotros estamos con el Gobierno y este espacio, yo hablo todavía en primera persona (ríe), así es el tema amigo. El tema es que hay un interés en que no se llegue al punto de que generemos algún elemento que habilite que al tipo lo tengan que detonar de adentro de la Legislatura", señaló Pedicone en su escrito.

Pedicone siguió con su transcripción sobre los supuestos dichos de Leiva: "Sin hacer pelotudeces, porque nadie te pide que vayas a inmolarte, el tema es que. siga picando abajo. Volverlo a donde tiene que estar, que se maneje la intensidad que vaya y vuelva a la Instrucción. Más que nada despegártelo del tema como para que siga picando abajo porque en la medida que pique arriba ya nos va a llegar a nosotros en algún momento (Corte) y no llegar a un punto de no retorno' (sic). Se levanta y le digo que a derecho voy a fallar, se despide y me dice que nos vamos a juntar a tomar algo y finaliza con un '¡quédese tranquilo!' (sic)".

A continuación, Pedicone realizó una interpretación personal de lo que, asegura, le planteó el vocal de la Corte Suprema de Tucumán. "Leiva me dice que el legislador Bussi le es funcional al oficialismo y que hay que evitar que se desmadre y que puedan irse (legisladores) a otro espacio. Razón por la cual de lo que de mi dependa la causa el legislador Bussi se mantenga ligado al proceso y la causa va a tener una mayor o menor intensidad de acuerdo a cómo sea el comportamiento del legislador Bussi con el oficialismo. A lo que le respondo al doctor Leiva que esta es una audiencia pública y que mi decisión va a depender de lo que las partes planteen", precisó el camarista.

El juez aclaró que realizó la presentación contra Leiva recién ahora debido a que debía esperar a que terminara su intervención en los distintos planteos formulados por las partes del caso Bussi, lo que, según Pedicone, sucedió este lunes 1° de septiembre, cuando entró en vigencia el nuevo Código Penal en la provincia y la causa pasó al sistema conclusional.

Como pruebas, Pedicone presentó la actuación notarial en la que se hacen constar los detalles de la charla con el vocal de la Corte y ofreció las grabaciones que realizó, las cuales, según explicó, aportará al expediente en el momento en que se presente en sede judicial para ratificar la denuncia.

Leiva negó las acusaciones

Leiva desmintió terminantemente la denuncia en su contra. "La desmiento rotunda y categóricamente", sostuvo el vocal de la Corte en declaraciones al diario La Gaceta. Aseguró que "Pedicone miente" y dijo que nunca mantuvo una conversación que buscara influir en el trámite de una causa contra Bussi. "Solo tuve un desencuentro institucional con Pedicone cuando él se arrogó potestades jurisdiccionales de las que carecía, porque la Corte había dispuesto una miniferia para el fuero penal por el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Pedicone no estaba habilitado para entender en ninguna causa y, sin embargo, lo hizo. Frente a semejante irregularidad, no voy a permitir que la Corte mire a otra parte", explicó Leiva.

El vocal de la Corte tucumana consideró que Pedicone hizo la denuncia en respuesta a una sanción que el máximo tribunal provincial le impuso recientemente por una falta procedimental. "Lamento que el juez no tolere una sanción, pero nunca más se actuará sin competencia. Esta es la reacción maliciosa, fabricando un hecho que no existe, de parte de un juez que fue sancionado por la mayoría de la Corte porque se arrogó una competencia que no tenía", sentenció Leiva.

El magistrado dijo que sí mantuvo conversaciones con Pedicone. "La última (charla) fue hace un mes, pero porque él me llamaba con insistencia. Estaba preocupado por saber si había novedades en una serie de causas en las cuáles él había revocado sistemáticamente las prisiones preventivas y había ordenado la liberación de procesados por abusos sexuales, homicidios y robos, entre otros delitos muy graves. Fueron más de 100 fallos: solo a mi vocalía llegaron 40. En todos los casos, aceptamos las quejas (de los fiscales), las abrimos e hicimos lugar a las casaciones que se oponían a las liberaciones otorgadas por el juez, porque nos pareció que las sentencias no se ajustaban a derecho. Le contesté a Pedicone que, con la revocatoria de sus sentencias, la tarea jurisdiccional de la Corte estaba agotada", contó Leiva