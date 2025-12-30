De qué acusaron y por qué absolvieron a los exjugadores de Vélez

La justicia de Tucumán dictó este martes el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez implicados en una causa por abuso sexual. El magistrado Augusto José Paz Almonacid resolvió la absolución de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla y le dio un cierre al proceso penal que inició en marzo de 2024 tras la denuncia de una periodista en la capital provincial.

La acusación a los cuatro futbolistas del Vélez

La denuncia penal contra los deportistas surgió el 6 de marzo de 2024, cuando una periodista relató ante la policía un ataque sexual en una habitación del Hotel Hilton. La joven detalló un contacto previo con el arquero uruguayo Sebastián Sosa a través de la red social Instagram, donde el deportista envió un mensaje para invitar a la joven al alojamiento de la delegación. El plantel descansaba en ese lugar tras un partido contra Atlético de Tucumán por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Sebastián Sosa, el paraguayo José Florentín y los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio archivo

La joven llegó a la habitación 407 del establecimiento ubicado en las calles Piedras y Miguel Lillo pasadas las 0.30 del domingo. En el lugar se encontraban a Sosa junto a Cufré, Florentín Bobadilla y Osorio, quienes compartían bebidas alcohólicas durante la madrugada. Luego de unos tragos, la joven denunciante aseguró que sintió un malestar repentino y mareos intensos. “Se me apagaba la cabeza”, describió la mujer sobre ese momento y afirmó que los futbolistas “sin ningún consentimiento abusaron sexualmente” de ella mientras ella estaba en un estado de adormecimiento. La víctima precisó que se recostó en una de las camas debido a que se sentía “muy mareada” y “como adormecida”.

La División de Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán registró esta primera declaración testimonial y la justicia ordenó la detención de los cuatro implicados pocos días después de la denuncia policial. Los futbolistas recuperaron la libertad bajo condiciones específicas tras un periodo de arresto y el club de Liniers rescindió los contratos de los profesionales poco después de la difusión del caso.

Sebastían Sosa, uno de los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual por una periodista en 2024 Prensa Velez

El diario local La Gaceta informó sobre el avance de las pericias tecnológicas en la causa. Los expertos analizaron los teléfonos celulares de personas del entorno de la denunciante, un material que resultó fundamental para la estrategia de los abogados defensores. El juez Paz Almonacid rechazó el planteo de nulidad de la querella sobre estos estudios informáticos y utilizó los datos de los dispositivos para dictar la absolución definitiva.

Los representantes legales de la querella, Patricia Neme y Patricio Char, manifestaron su desacuerdo con la medida del juez Paz Almonacid. Los abogados de la denunciante confirmaron que apelarán la resolución ante las instancias superiores de la justicia tucumana.

El posteo de uno de los exjugadores de Vélez absuelto por la Justicia tucumana tras una denuncia por abuso sexual. @sebauruguayo1

El magistrado dispuso la libertad de acción para Sosa, Cufré, Osorio y Florentín Bobadilla. El arquero uruguayo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras conocer la noticia. “Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del magistrado sea el que aclare todos los dolorosos hechos. HOY HE SIDO SOBRESEÍDO con una contundente sentencia”, expresó el deportista en su posteo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.