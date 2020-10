Ginés Gonzáles García y Alberto Fernández confían en tener la vacuna contra el coronavirus para fin de año Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 20:54

El gobierno de Alberto Fernández relativizó la llegada del país al millón de contagios de coronavirus. Apuesta a contar con la vacuna "lo antes posible" y acusa a "la oposición y a los medios" de haber "politizado" la lucha contra la pandemia. La prioridad, hoy, es "concentrarse" en la explosión de casos en el interior del país, dicen en la Casa Rosada.

"Es un número que impacta, sí. Ahora hay que concentrarse en el Interior", afirmaron a LA NACION muy cerca del Presidente. "Tenemos provincias dónde no había casos y a las pocas horas tenés 400. En Catamarca apareció la primera muerte. La velocidad de los contagios es tremenda", reconocían en despachos oficiales.

Siete meses después del inicio de la cuarentena, el Gobierno cree que el combate a la pandemia "se politizó". No apunta tanto al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, sino al de Mendoza, que encabeza Rodolfo Suárez y en el que la Casa Rosada adivina la influencia del titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo. "La política hizo que no cerraran cuando correspondía", se queja un funcionario al tanto de los diálogos con Suárez y Cornejo.

"Es un momento complicado y muchos están haciendo campaña con todo esto", coincidieron desde el Ministerio de Salud, que encabeza Ginés González García. Los funcionarios afirman: "Compararnos con otros países europeos no sirve demasiado, son realidades distintas y ninguna receta funcionó del todo". Defienden la política de cierre temprano que -advierten- "evitó muchísimas muertes en el país" y relativizan la posibilidad de "consenso" con la oposición política en este tema. "Hay sectores de la oposición que nos piden diálogo -dicen cerca de González García-. El ministro les repite: 'si tienen la solución para frenar esto, que me la digan y lo hacemos ya mismo'. Pero nadie trae una idea superadora."

El Gobierno apuesta a tener a principios de 2021 unas 13,5 millones de dosis de vacunas para distribuir entre médicos, enfermeros y grupos de riesgo Crédito: Agencia SINC

Al mismo tiempo que reconocen que la velocidad de contagios fuera de los límites del AMBA superó todas las previsiones, en el Gobierno defienden la criticada política de testeos limitados. "Los PCR salen 8000 pesos y no tenemos presupuesto para testear a todo el mundo una vez por día", sostienen. En la reunión del Cofesa, que reúne a los ministros de salud de todas las provincias del país, González García pidió el viernes a los funcionarios que "incluyan los test que dan negativo" en sus informes, para demostrar que la tasa de positividad "no es tan alta" como dicen las cifras hoy. "Igual ya está instalado en los medios que testeamos poco", comentaron, resignados, desde otro ministerio.

En lo que no parece haber discusiones con la oposición es en la ansiosa espera por la aparición de la vacuna. "Recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad, en la medida que vayamos teniéndolas", resaltó el ministro de Salud el sábado, en diálogo con radio Continental, en su última aparición mediática. En el Gobierno hablan de la distribución, hacia principios de año, de 13,5 millones de dosis entre médicos, enfermeros y grupos de riesgo "de las vacunas que salgan primero". La incertidumbre por la llegada y efectividad de las vacunas es otro motivo de inquietud en el oficialismo.

El gobernador Rodolfo Suarez mantuvo flexibilizaciones en Mendoza en contra de lo que había dispuesto el gobierno nacional Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Desde ese ministerio recalcan, de todos modos, el apoyo a la política sanitaria nacional que diariamente manifiesta el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien este lunes coincidió con los pronósticos de González García. "Los fabricantes dieron cierta garantía de que para ese mes, en la Ciudad, podría haber producción local como para empezar la distribución de cierta magnitud", dijo en conferencia de prensa el ministro de Rodríguez Larreta, también citado por su par bonaerense, Daniel Gollán, en su ataque a los medios de comunicación que "buscan impacto" y los opositores que hacen "politiquería" con la pandemia.

"Lo dijo el ministro de Salud de la Ciudad, y muy bien: esto se hubiese multiplicado por tres o por cuatro sin cuarentena. Por eso decimos que no hagamos politiquería barata con esto. Venimos trabajando muy bien con la pandemia, ahorramos miles de vidas", afirmó Gollán.

Tal como lo hace el Presidente cada vez que tiene oportunidad, González García pide no relajar las medidas de prevención. "Miremos Europa. Pensaban que lo habían superado, pero la realidad es que no fue así, y no queremos que esto nos pase a nosotros", dice el ministro de Salud.

Conforme a los criterios de Más información