El ministro de Salud, Ginés González García, consideró que "la pandemia está teniendo una duración inesperada" en América y advirtió que en marzo podrían empezar las campañas masivas de vacunación contra el Covid-19.

"Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa, pero por alguna razón que no se explica mucho, está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", dijo González García, en diálogo con Radio Continental.

El titular de la cartera de Salud señaló que esa situación se está dando "a pesar de que los países han tomados distintas estrategias para contenerla -el caso de los Estados Unidos y Brasil, por ejemplo- y sin embargo sigue siendo persistente y sigue siendo récord sin que nadie sepa bien por qué". González García dijo "tener mucha esperanza" con respecto a la vacuna y anticipó que "podría estar para principio de año o tal vez algunos días antes".Aunque recordó que todavía ninguna está aprobada.

"Entre las siete u ocho vacunas que están en primera línea, estamos negociando con cinco de esas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará acá. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes, ya que no saben cuándo será aprobada", aseguró. Según el funcionario, "la vacunación durará varios meses, será escalonada, de acuerdo a la cantidad" que disponga la Argentina.

"Recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad, en la medida que vayamos teniéndolas", resaltó. En ese marco, pidió que la sociedad no se relaje con las medidas de prevención: "Miremos Europa, pensaban que lo habían superado, pero la realidad es que no fue así, y no queremos que esto nos pase a nosotros".

