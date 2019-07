Un quiebre en el Partido Obrero sacude a la izquierda

Liderado por Altamira, un sector plantea críticas a la nueva cúpula de la fuerza

La histórica alianza alcanzada por todas las fuerzas de izquierda que derivó en la creación del FIT-Unidad, donde confluyen el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista (PTS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), se encuentra sacudida por un conflicto interno en el seno del PO.

Jorge Altamira, miembro fundador del PO, y Marcelo Ramal, exlegislador de la ciudad de Buenos Aires, denunciaron que fueron expulsados junto al sector que representan luego de realizar una asamblea nacional por fuera de la fuerza trotskista y publicar un documento titulado "Paremos el intento de liquidar al Partido Obrero", aprobado por los 372 presentes y firmado por 740 militantes. Allí, denunciaron la "proscripción", la "censura" y el "espionaje" de parte de la nueva conducción del PO.

Mientras tanto, desde la cúpula del espacio, hoy liderado por la candidata a vicepresidenta del FIT-Unidad, Romina del Plá; el candidato a diputado Néstor Pitrola y el legislador porteño Gabriel Solano, sostuvieron en un comunicado que el sector del histórico dirigente rompió con el PO. "Ellos renunciaron. Hicieron un plenario con 350 personas donde resolvieron hacer una campaña propia", dijo Pitrola, en diálogo con LA NACION.

"Es un grupo menor, que ha decidido llevar adelante su propia orientación por fuera del partido y que desconoce a la dirección del comité nacional electo por amplia mayoría y del que quedaron afuera", completó.

Por su parte, Ramal aseguró a LA NACION que no se fueron del PO. "Pedimos establecer una corriente dentro del partido a raíz de las diferencias políticas e ideológicas con la posición oficial. La fracción fue suscripta por casi mil militantes y por eso rechazamos la exclusión", dijo el legislador. Y agregó: "El comité nacional del partido interpretó el pedido de la fracción como la intención de salida o de autoexclusión. Pero somos del PO y reivindicamos su historia y su trayectoria".

Altamira defendió su postura y además redobló la apuesta. "Salió un comunicado que dice que yo me puse afuera del Partido Obrero. Y no solamente sigo adentro, sino que no me sacan ni a tiros del PO", amenazó el dirigente.

Una de las diferencias que mencionaron ambos sectores se encuentra en la forma de adoptar medidas ante la crisis económica y social que atraviesa nuestro país.

Altamira y Ramal consideraron que se debía "llevar adelante una campaña enérgica en respuesta a la crisis del macrismo". Pitrola retrucó: "Mientras ellos dicen fuera Macri, nosotros decimos fuera todos los capitalistas". De todos modos, el referente trotskista destacó "que no corre peligro la unidad de la izquierda".