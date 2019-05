Negri, Larreta y Baldassi, ayer, en Córdoba, donde se elegirá gobernador el 12 del mes actual Fuente: Télam

Rodríguez Larreta se sumó a Carrió para impulsar al candidato de Cambiemos

Gabriela Origlia 4 de mayo de 2019

CÓRDOBA.- Ayer fue el turno del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de desembarcar en Córdoba y sumarse a Elisa Carrió en el apoyo al radical Mario Negri como candidato a gobernador. Todavía falta la bonaerense María Eugenia Vidal, quien suspendió su visita la semana pasada y prometió venir antes de la elección del 12 del actual. Son las últimas fichas que juega la oposición para tratar de ganarle al peronista Juan Schiaretti, quien buscará la reelección.

"Con Mario hace tiempo que venimos trabajando juntos, que intercambiamos ideas, que compartimos preocupaciones. Poder acompañar a este equipo que quiere cambiar la provincia me entusiasma muchísimo. Cuentan con nuestra ayuda, con lo que podamos colaborar", señaló Rodríguez Larreta en un acto junto con el diputado nacional.

Después, junto a Carrió hicieron una visita a Villa Allende, ciudad en la que hace menos de un mes fue reelegido el exgolfista Eduardo "Gato" Romero, un amigo del presidente Mauricio Macri. Del recorrido participó también el postulante el intendente de la ciudad, Luis Juez.

Rodríguez Larreta aseguró que con "total convicción" apoya el equipo de Negri. "Sepan que pueden contar con nosotros. Conmigo en particular y con todo el equipo que tenemos en la ciudad para ayudarlos porque siempre se puede mejorar", agregó el jefe de gobierno porteño.

Negri devolvió elogios y planteó que el modelo con que Rodríguez Larreta administra la Ciudad de Buenos Aires es, "justamente, la visión que tienen de cómo se determinan las prioridades a la hora de usar los fondos públicos", y subrayó que sus diferencias con la gestión de Schiaretti "pasan por ahí: porque se apuraron a hacer una Legislatura nueva de $600 millones, pero no se invierte en los consorcios camineros y no se puede sacar la producción primaria de 37 millones de toneladas".

"A nosotros el apoyo de Lilita, de los dirigentes del radicalismo nacional, de Horacio o María Eugenia nos llena de orgullo y nos impone la responsabilidad de no defraudar la confianza. Si la sociedad nos da una oportunidad, será porque sabe que nosotros no robamos ni mentimos y lo que queremos es que Córdoba se lance al futuro y deje atrás la nostalgia", agregó.

Carrió lleva diez días acompañando a Negri por la provincia. Después del exabrupto sobre José Manuel de la Sota, continuaron como eje de eje de la campaña la lucha contra el narcotráfico. En Río Cuarto hubo otro momento de tensión cuando ella le dijo a un periodista: "Si un día matan a uno de tus hijos, me van a pedir perdón llorando". Negri negó que la situación le haya provocado incomodidad. "Si le puse el codo o no, es el modo Carrió. Yo no me callo, digo lo que pienso hace mucho tiempo", indicó el radical.