Un sector de la CGT presiona por un paro general y lanza una advertencia a los gobernadores por la reforma laboral

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, intentará este miércoles reunir al ala más dura del sindicalismo para discutir el rol de los gobernadores en la negociación por la reforma laboral y presionar a la CGT para convocar un paro general para los primeros días de febrero, previo al debate del proyecto en el Senado, previsto para el 10 del mes próximo.

El jefe de los metalúrgicos planteó a LA NACION que la reunión se trata de una advertencia para los mandatarios provinciales que están manteniendo conversaciones con la Casa Rosada de cara al tratamiento del proyecto de ley de “modernización laboral” en el Congreso. “Nos preocupa que los gobernadores estén teniendo la centralidad de la discusión de una reforma que nos compete discutir a nosotros”, sostuvo el metalúrgico. Desde su punto de vista, los jefes provinciales deberían decirle al Gobierno que es un tema para que debata con los trabajadores.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en plena gira por las provincias para sumar apoyos de los gobernadores de cara al debate en el Senado. Una fuente cercana al funcionario señaló que Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta) “se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento”.

Diego Santilli y Gustavo Sáenz, este lunes en Salta

“Les queremos decir [a los mandatarios] que no se arroguen el derecho de estar discutiendo cuestiones de los trabajadores”, dijo Furlán, exdiputado kirchnerista. “¿Van a someter a los trabajadores a la pérdida de derechos para ellos resolver un tema de un bache, de un puente, de una ruta?”, cuestionó el dirigente metalúrgico, que desplazó en 2022 de la conducción de la UOM a Antonio Caló.

Según Furlán, asistirían al encuentro de este miércoles representantes de Luz y Fuerza, conducido por Guillermo Moser; de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), cuyo jefe es Edgardo Llano, y de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (Focra), liderada por Domingo Moreyra. No será una reunión masiva, advirtieron.

Pablo Biró, jefe de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales, confirmaron a LA NACION su presencia. Aleñá indicó que allí rechazarán la reforma laboral y evaluarán “cómo encarar los movimientos necesarios”.

Las diferencias con la CGT

Furlán aclaró que la UOM no está dialogando con los mandatarios provinciales, sino que ese rol pertenece únicamente a la CGT. No obstante, sostuvo que habría que “interpelarlos”, independientemente de su signo político: “Tenemos la idea de ir a visitarlos y pedirles explicaciones si ocurriera que hay algún gobernador que estuviera negociando, prestándole los votos de su provincia para que se apruebe [la modernización laboral]”.

La CGT delineó una gira -paralela a la de Santilli- de visitas a gobernadores y referentes provinciales para persuadirlos de vaciar de contenido la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La estrategia es impulsada por dos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, y Jorge Sola, del gremio del seguro, que apuestan a una combinación de diálogo y presión política para desactivar la ofensiva del Gobierno, que amenaza con afectar los ingresos y la capacidad de representación sindical. No descartan incluso una negociación directa con la Casa Rosada. El tercer triunviro, Jorge Argüello, de Camioneros, encarna la línea más dura.

Nuevo triunvirato de la CGT: Octavio Arguello, Jorge Solá y Cristian Jerónimo. Congreso de la CGT de Obras Sanitarias Noelia Guevara

Mientras tanto, Jerónimo y Sola también gestionan el apoyo de entre siete y ocho votos de senadores radicales, bloques provinciales y peronistas no kirchneristas para bloquear el proyecto del Gobierno.

El jefe de la UOM, por su parte, dijo que la reunión de mañana “no es contra los compañeros de la CGT”, sino que se trata de buscar una “idea superadora” para posicionar el rechazo al proyecto. A su vez, expresó que en este momento no pueden “estar fragmentando” el sindicalismo.

También se evaluará la posibilidad de convocar un paro general para los primeros días de febrero. “La idea es hacerlo antes de que se produzca el hecho consumado. No se puede estar haciendo un paro para el día del tratamiento porque sabemos que vamos a estar recogiendo después un hecho consumado que va a ser muy difícil de revertir”, indicó Furlán. Mañana se discutirá, pero remarcó que “los que lo van a decidir van a ser los compañeros de la CGT”.

Biró, de Pilotos, coincidió en que la decisión sobre el paro depende de la central obrera, y señaló, en línea con su estrategia: “Hay que dialogar con todos. Sería una torpeza no dialogar con gobernadores, senadores y diputados, pero eso no quita que tomes otras medidas como judicializar la ley e ir al Congreso a peticionar que la rechacen". “Hay que confrontar”, agregó.

Vista de la protesta, a la que convocó a manifestarse la CGT en la Plaza de Mayo; para rechazar la reforma laboral de Milei Nicolás Suárez

La CGT se movilizó el 18 de diciembre con un acto en Plaza de Mayo, antes de que se supiera que el debate en el recinto se postergaría para febrero. Allí, el triunvirato de los nuevos secretarios generales de la CGT lanzó la amenaza de un paro general en caso de que el Gobierno mantuviera el proyecto.