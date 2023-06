Unión por la Patria: el nuevo nombre del Frente de Todos para las elecciones 2023

escuchar

El Frente de Todos informó este miércoles 14 de junio que cambia su nombre a “Unión por la Patria”, una denominación distinta a la que lo llevó al poder en 2019. Este anuncio se dio en el último día para entregar las actas constitutivas de los frentes que competirán en las elecciones nacionales, por las cuales los argentinos elegirán un nuevo presidente. De acuerdo al cronograma electoral, las alianzas políticas que se postularán a las PASO el 13 de agosto tienen tiempo hasta la medianoche de este miércoles para anotarse en la nómina de precandidatos.

Así lo había adelantado este miércoles el apoderado del Frente de Todos, Eduardo López Wesselhoefft: “El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre. Circula Unidad Renovadora, pero todavía no está confirmado y se define hoy a la tarde”.

Más allá de esto, aclaró que lo que sí se mantendrá en la identidad de este espacio son sus colores. “Van a ser los mismos tres que no han acompañado desde 2011. Azul Pantone, otro azul un poco más claro y el amarillo, que es por los soles que generalmente ponemos en los logos”, explicó en declaraciones radiales.

El oficialismo llegó al poder en 2019 con el nombre Frente de Todos

Por el momento, los integrantes del espacio político oficialista siguen con las negociaciones de cara al cierre de presentación de alianzas. Principalmente, buscan definir la constitución de su junta partidaria y el reglamento electoral que fijará pisos y porcentajes para conformar la boleta final de candidatos de las elecciones generales del 22 de octubre.

Nos unimos para defender a la Patria.



Unión por la Patria 🇦🇷 — Unión por la Patria 🇦🇷 (@unionxlapatria) June 14, 2023

En una serie de tuits, la nueva alianza dio a conocer la noticia. “Nuestro país está frente a una encrucijada histórica. Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social. Para que el crecimiento sirva al desarrollo argentino y, fundamentalmente, a mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros compatriotas”, dijeron y agregaron: “Pero sabemos lo que tenemos enfrente. Quienes protagonizaron los gobiernos de De la Rúa y Mauricio Macri pretenden volver hoy con las mismas recetas pero de manera más rápida y contundente. Recetas que nos llevaron al 2001 y al retorno del FMI en el 2018, luego de que Néstor Kirchner, en el 2005, pagara la histórica deuda con ese organismo recuperando para la Argentina el timón de su economía”.

Acto seguido, apuntaron: “Los sectores más reaccionarios de la oposición, a través de discursos de odio y violencia, proponen la construcción de un país para pocos que incluye la eliminación de sus adversarios políticos. Esta vez no ocultan sus intenciones, están a la vista de todos: dolarizar la economía, endeudar a nuestro país y hacer pagar el costo del ajuste no sólo a los que menos tienen -como siempre-, sino también a la clase media. Frente a esa disyuntiva tenemos la responsabilidad histórica de ampliar nuestro espacio político: no solo para frenar esa amenaza, para defender a nuestra Patria. Sino también para llevar adelante un programa de gobierno que desarrolle la economía al tiempo que mejore la calidad de vida de los argentinos y las argentinas”.

Todas las fechas del calendario electoral nacional que quedan

Luego del cierre de alianzas electorales previsto para este miércoles, la Cámara Nacional Electoral puso otros plazos y fechas para la realización de las elecciones PASO y las generales que designarán al próximo presidente, su vice, diputados y en el caso de algunas provincias senadores:

Presentación de las listas de precandidatos: hasta el 24 de junio (50 días antes de los comicios)

Comienzo de la campaña electoral: 24 de junio

Inicio del período de emisión de publicidades en medios audiovisuales: desde el 9 de julio

Veda electoral de las PASO: 11 de agosto desde las 8

PASO nacionales: 13 de agosto

Escrutinio definitivo: 15 de agosto. Finalizada esta jornada, se oficializarán las fórmulas que competirán en las elecciones generales

Inicio de la campaña para las elecciones generales: 2 de septiembre (50 días antes del proceso electoral)

Inicio del segundo período de emisión de publicidades en medios audiovisuales: desde el 17 de septiembre

Primera instancia del debate presidencial obligatorio: 1 de octubre

Segunda instancia del debate presidencial obligatorio: 8 de octubre

Veda electoral para los comicios generales: 20 de octubre desde las 8

Elecciones generales: 22 de octubre

Eventual segunda vuelta: 19 de noviembre

