“Unión por la Plata”: el furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

La senadora mendocina del kirchnerismo se viralizó por un error que cometió al hablar en la Cámara alta

Anabel Fernández Sagasti cuando cometió el furcio en el Senado
Mientras se desarrolla la sesión en la Cámara de Senadores, donde la oposición vuelve a la carga para convertir en ley el financiamiento universitario y los fondos para los hospitales pediátricos, la senadora Anabel Fernández Sagasti pasó por un incómodo momento cuando tuvo un furcio en pleno discurso.

La legisladora mendocina que responde a la expresidenta Cristina Kirchner tomó la palabra para dar la postura de la bancada opositora sobre los pedidos de ascenso del personal de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina.

“Voy a informar cuál va a ser el sentido de la votación del interbloque de Unión por la Patria. Quería pedirle al señor secretario parlamentario que por favor tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto. En el expediente del Poder Ejecutivo 14/24, el interbloque de Unión por la Plata”, dijo y, rápidamente al darse cuenta de que se había equivocado, corrigió: “De Unión por la Patria se va a abstener. Y en el expediente 172/24 vamos a votar negativamente”.

El furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

Noticia en desarrollo

