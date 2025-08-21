“Unión por la Plata”: el furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

Mientras se desarrolla la sesión en la Cámara de Senadores, donde la oposición vuelve a la carga para convertir en ley el financiamiento universitario y los fondos para los hospitales pediátricos, la senadora Anabel Fernández Sagasti pasó por un incómodo momento cuando tuvo un furcio en pleno discurso.

La legisladora mendocina que responde a la expresidenta Cristina Kirchner tomó la palabra para dar la postura de la bancada opositora sobre los pedidos de ascenso del personal de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina.

“Voy a informar cuál va a ser el sentido de la votación del interbloque de Unión por la Patria. Quería pedirle al señor secretario parlamentario que por favor tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto. En el expediente del Poder Ejecutivo 14/24, el interbloque de Unión por la Plata”, dijo y, rápidamente al darse cuenta de que se había equivocado, corrigió: “De Unión por la Patria se va a abstener. Y en el expediente 172/24 vamos a votar negativamente”.

El furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

Noticia en desarrollo