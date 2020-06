"La situación es muy crítica, más de 200.000 trabajadores quedaron en la calle", dijo Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra Crédito: Desarrollo Social

25 de junio de 2020 • 22:44

Por la parálisis en la actividad producto del coronavirus , el gremio de la construcción, la Uocra , denunció que perdió 200.000 trabajadores en los últimos seis meses. "La situación es muy crítica. Más de 200.000 trabajadores quedaron en la calle , los empleados públicos están más protegidos que los privados", dijo Gerardo Martínez en AM 910.

Martínez, que suele ser aliado del Gobierno, comenzó a tomar distancia. Responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández de la caída de empleo en su sector. "Así como hay un gabinete sanitario especializado en la pandemia, tiene que haber otro gabinete que atienda la cuestión económica-productiva para ir discutiendo cada una de las contingencias que genera la cuarentena", reclamó.

Y añadió: "Los compañeros no quieren vivir de un subsidio, quieren ir a trabajar. Pero hoy algunos no tienen ni para comer".

"¿Sabés lo que padece un trabajador con carrera al verse haciendo una cola en su barrio por un plato de comida? Se siente denigrado. Los compañeros están acostumbrados a vivir de su esfuerzo, de su capacitación profesional y están orgulloso de ser un trabajador de la construcción, pero hoy no puede trabajar, no tiene a nadie que les garantice su ingreso y no tiene para comer", insistió.

Fuente: Archivo - Crédito: Horacio Córdoba

Martínez, que es uno de los hombres de peso en la CGT , recordó que se reanudaron parcialmente las obras públicas, pero que la actividad privada está totalmente paralizada y que apenas un pequeño porcentaje de las empresas pudieron acceder a la ayuda del Estado. "Solo un 30% de la empresas pudo acceder a la ayuda del gobierno. El resto quedó en la nada. Han quedado en la calle más de 200 mil trabajadores", advirtió.

El último episodio con despidos se dio en Salta. Quedaron sin trabajo unos 700 albañiles. Fue por la paralización de una obra vinculada al tendido del Belgrano Cargas . Una de las empresas contratistas es UCSA, cuyo titular es Manuel Santos Uribelarrea. Este empresario figuró en el expediente de los cuadernos de las coimas por el presunto reparto de sobornos durante el kirchnerismo en la obra pública. El conflicto llegó hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero no se llegó a un acuerdo y los empleados quedaron cesantes.