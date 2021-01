Arauz y Fernández, en diciembre del año pasado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2021 • 16:46

"Hace pocos meses me reuní con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4,4 millones de dosis para poder atender a ustedes ecuatorianos" dijo el candidato presidencial Andrés Arauz en el debate de los aspirantes a convertirse en presidente de Ecuador.

El candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz afirmó en un debate que el presidente Alberto Fernández le prometió 4,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus 00:40

Video

Arauz explicó que la Unión Africana había podido reservar 200 millones de dosis gracias al trabajo en forma conjunta. "Acá, simplemente por dogmas ideológicos y por atentar en contra de la integración de América Latina, eliminaron la Unasur", señaló el candidato por la alianza política Unión por la Esperanza (UNES) que cuenta con el apoyo del expresidente Rafael Correa quien quedó inhabilitado para ser su vicepresidente.

El candidato visitó Buenos Aires en diciembre y se reunió tanto con el presidente Alberto Fernández como con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Fue en este debate cuando Arauz dijo que viajó en "calidad del futuro Presidente del Ecuador" para gestionar la reserva de vacunas de Astrazeneca-Oxford que se producen en la Argentina. LA NACION consultó a voceros del Gobierno y no obtuvo respuesta.

"Nosotros hemos iniciado ya las gestiones para que pueda estar disponible en el Ecuador conforme el cronograma que presente para todos los ecuatorianos y para todas las ecuatorianas" afirmó Arauz.

El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, dijo que "es una ridiculez, porque el señor Fernández, por más presidente que sea de una República, no tiene la potestad a no ser que él sea dueño de AstraZeneca y yo me enteraría este momento de disponer de vacunas que le corresponden al pueblo argentino para otros países", según el diario Perfil.

"A él no le corresponde, le corresponde a la compañía AstraZeneca, esos 4 millones de vacunas yo no sé a quién van a dar, si es que van a aumentarse o disminuirse, pero es muy poco probable y para mí no es correcta esa aseveración", agregó Zevallos.

Arauz ya se había mostrado junto a Fernández en la asunción del presidente boliviano Luis Arce en noviembre. "Esperanza para la Patria Grande. Fue un gusto coincidir con el Presidente Alberto Fernández en la toma de mando de Luis Arce y David Choquehuanca" expresó en Twitter aquel día junto a una foto con el Presidente argentino.

Conforme a los criterios de Más información