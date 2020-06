Vicentin. Matías Kulfas: "El modelo YPF es el que pensamos para la nueva empresa mixta" Fuente: Archivo

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , defendió hoy la decisión de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin, que está en concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones. "La verdad es que, como lo dijo el Presidente, no es que nos parezca la opción superadora de todas sino que es la única alternativa que encontramos", señaló Kulfas en una entrevista que concedió al diario La Capital, de Rosario.

Si aparece una idea superadora a la expropiación, estamos abiertos Matías Kulfas

Pero remarcó que el Gobierno aún está dispuesto a escuchar "ideas superadoras" a la expropiación. "He escuchado decir en estos días que hay ideas superadoras pero hasta ahora no han aparecido. Si aparece, estamos abiertos. Tan abiertos que hemos escuchado, junto a los directivos de YPF, a los accionistas de Vicentin", remarcó Kulfas. Y agregó: " No tenemos ni ningún preconcepto ni prejuicio. El objetivo principal es salvar Vicentin, preservar sus activos y que sea una empresa nacional al servicio del desarrollo industrial" .

El ministro reiteró que el Ejecutivo pretende que la empresa Vicentin "no quiebre ni se desguace", mientras avanzan la investigaciones judiciales. "Tomamos esta decisión porque veníamos observando riesgos muy serios de que la empresa entrara en proceso de quiebra, de desguace. Y pensamos que es una empresa demasiado importante en la cadena agroindustrial como para que termine tan mal", sostuvo.

"Modelo YPF"

Además, el funcionario dio pistas del plan que tiene Fernández para la firma. "Aunque sean de sectores distintos, estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras", indicó Kulfas.

Según el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, "el modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar". "Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar", señaló.

En ese marco, el funcionario anticipó que el gobierno de Santa Fe, a cargo de Omar Perotti, podría tener "un representante en el directorio" de la firma tras la expropiación.

El equipo del interventor designado por DNU, Gabriel Delgado , tiene la llave de la empresa, apartó al management y solo mantiene trato con los responsables de las áreas para las cuestiones operativas. El proyecto de ley de expropiación, que todavía no fue finalizado, sería enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos días. En el Frente de Todos ya circuló un paper con argumentos para la expropiación y una defensa ante los detractores de la medida. En paralelo, avanza una causa penal que la UIF impulsa.