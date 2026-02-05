Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral: qué dice el texto

En medio de las negociaciones del oficialismo con bloques dialoguistas y la búsqueda de la oposición de evitar el tratamiento del proyecto, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó oficialmente a la sesión para la reforma laboral, uno de los puntos más importantes para el Gobierno de cara a su tercer año de gestión, que aborda matices de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por medio de un documento publicado hoy, Villarruel confirmó que la sesión será el próximo miércoles 11 de febrero a las 11 en la Cámara alta y llamó a los parlamentarios a asistir. La jornada legislativa se dará, en tanto, en el contexto del periodo de sesiones extraordinarias, que comenzó el lunes 2 de febrero y durará hasta el viernes 27, del mismo mes.

“Por secretaría, cítese a las señoras y señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el día miércoles 11 de febrero del corriente, a las 11.00 Horas, a efectos de considerar el siguiente tema: OD 699/25: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Modernización Laboral. (PE-159/25)”, expresó la vicepresidenta en el documento.

Desde la oposición, por su parte, rechazaron el proyecto: el bloque de diputados del Partido Justicialista (PJ) emitió un comunicado en el que cuestionó, por unanimidad, la iniciativa del gobierno nacional de reformar la ley y unificó todos sus proyectos de reforma laboral progresiva en un dictamen alternativo que “defienda y promueva los derechos de los trabajadores y la generación de puestos de trabajo”.

“Se decidió acompañar todas las acciones que realice el movimiento obrero contra esta regresión de la legislación del trabajo que se hace a espaldas de los trabajadores, a las corridas, en sesiones extraordinarias y sin la participación de las organizaciones sindicales”, señaló.

A su vez, el gobierno nacional se encuentra en permanentes negociaciones con los bloques dialoguistas, principalmente con los parlamentarios de las provincias, para impulsar la aprobación. Desde los sectores que responden a mandatarios provinciales metieron presión al Ejecutivo para quitar los artículos que refieren a una baja del impuesto a las Ganancias que afectará la recaudación de fondos coparticipables, sin embargo, el proyecto no sufrió modificaciones.

En esta línea, Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Pro en Diputados, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien compartió militancia y le garantizó el apoyo de su espacio a la reforma laboral y el régimen penal juvenil, que también se trataría en la sesión.

La sesión será el miércoles 11 Ricardo Pristupluk

En qué consiste la reforma laboral

Entre los distintos puntos de la reforma, se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio, ya que se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo aquello que no integre el salario normal. El cálculo no toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, y no establece un tope y habilita el pago en cuotas.

También habilita el fraccionamiento de las vacaciones y la creación de un banco de horas mediante convenio colectivo, un mecanismo permite distribuir la jornada laboral y acumular horas. En la jornada laboral, además, figura la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de ocho a 12 horas y la creación de contratos a tiempo parcial, con menos carga horaria que la jornada legal.

Asimismo, entre muchos otros puntos, se busca eliminar el concepto de ultraactividad. Esto establece que los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor.