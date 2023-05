Victoria Villarruel será la candidata a vicepresidenta de Javier Milei

escuchar

Finalmente, luego de varias versiones cruzadas, la incógnita se despejó: Victoria Villarruel acompañará a Javier Milei como candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza. Según pudo saber LA NACION, la abogada de 48 años y actual diputada nacional será quien comparta junto al economista la fórmula de la fuerza libertaria en las próximas elecciones primarias de agosto. “Quiero estar en el lugar que le sea más útil al país”, había afirmado en una entrevista con LN+ la semana pasada.

Oficialmente, Milei anunció en más de una oportunidad que daría a conocer a su compañera de fórmula el 24 de junio, cuando cierran las listas de candidatos. El economista y su entorno agitaron la idea de que el anuncio generaría una fuerte “sorpresa”, lo que activó una danza de nombres sobre las posibles acompañantes del libertario. Villarruel no encajaba en ese perfil disruptivo. De todos modos, aún no fue confirmada oficialmente por el líder de La Libertad Avanza.

“Con Javier ya nos elegimos una vez. Él me eligió a mí, pero yo también lo elegí a él, porque no había sido la primera propuesta que había recibido para insertarme en la política”, dijo en esa entrevista. Es que, pese a que todavía no fue anunciado oficialmente, no será la primera vez que Villarruel acompañe a Milei en una boleta. En 2021, ambos fueron electos legisladores nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Ingresaron al Congreso para conformar un bloque que, hasta la reciente inclusión de Carolina Píparo tras su ruptura con José Luis Espert, tuvo a los dos como únicos miembros.

Victoria Villarruel y Javier Milei Twitter

Villarruel califica al dirigente libertario como un “amigo”. “Nos llevamos bien y con nuestras diferencias encontramos el punto en común”, apuntó en diálogo con Eduardo Feinmann. Y, al ser consultada por los rumores que sobrevinieron luego de que Milei adelantara en varias entrevistas televisivas que su compañera de fórmula sería una mujer, sentenció: “Si lo voy a ser o no, bueno, dentro de poco nos vamos a enterar todos”.

Hace dos años, Milei le había ofrecido ser su compañera de lista por teléfono, un mes antes del cierre de las candidaturas de aquel año que marcó el surgimiento del libertario en la escena política. Hablaron un par de veces más y cerraron el acuerdo sin verse cara a cara, porque ella estaba en Santa Fe. “Nos conocíamos bastante, no hacía falta tanta explicación”, recordó por entonces Villarruel, en un diálogo con LA NACION. El vínculo había surgido a través de Twitter, algunas conferencias compartidas y un puñado de amigos en común.

Sin embargo, Villarruel relató que se animó a dar el salto porque la convenció que, tanto ella como Milei, fueran dos personas que nunca habían estado en política y muy cuestionadas por sus discursos. Pero no era la primera vez que le ofrecían incursionar en esa aventura. Tanto en 2019 como en 2021 la invitaron a formar parte de la lista de NOS, el partido encabezado por Juan José Gómez Centurión.

“Memoria completa”

La abogada es fundadora y presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Desde ese rol protagonizó varias discusiones al reclamar una “memoria completa”, pero también poner en duda los crímenes perpetrados por la última dictadura militar. “La expresión terrorismo de Estado no solo es desafortunada, sino también confusa. El terrorismo de Estado es una categoría política”, dijo a LA NACION en 2010.

Victoria Villarruel en sus actividades junto al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) Twitter

El Celtyv empezó a gestarse en 2003, cuando Villarruel se recibió en la Universidad de Buenos Aires, pero logró conformarse legalmente en 2006. Desde ese momento, la flamante compañera de fórmula de Milei se dedicó a buscar testimonios de las víctimas de Montoneros y el ERP. Escribió dos libros, dio conferencias y protagonizó varias discusiones al cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos, una posición repudiada por familiares de las víctimas de la dictadura.