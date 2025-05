Villarruel respondió las críticas por su relación con Milei tras el no saludo en el Tedeum

Después del desaire del presidente Javier Milei, que no la saludó en el momento en que ambos se cruzaron en la Catedral porteña para el Tedeum, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió las críticas que le llegan por su relación con el mandatario. Picante, se defendió y negó cualquier traición a su excompañero de fórmula, una cuestión que le achacan desde la Casa Rosada.

En una escalada en Instagram, la número dos de la gestión libertaria replicó comentarios de sus seguidores en los que dio su versión sobre cómo atraviesa su vínculo cortado con el Presidente, que el 25 de Mayo no solo fue esquivo con ella, sino también con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Ya había usado esta forma otras veces, cuando en interacciones en la web dejó mensajes para Balcarce 50.

Ante un seguidor que le reclamó por “jugarle sucio” a Milei, Villarruel hizo una de sus expresiones más fuertes. “Yo no juego sucio ni por la espalda. Las cosas las digo siempre en la cara, incluidas las críticas”, sostuvo la también titular del Senado y marcó: “No traiciono y no hago lo que no me gusta que me hagan a mí. Y ya está bien de estar dudando de mi rectitud”.

A otro, que le planteó que la “alta política” la hizo creer que podía “aspirar a más” y que le recomendaba tener valores delante de Dios, Villarruel -que es católica practicante y suele ir a misa cada semana- le dijo: “Dios sabe mis valores porque practico la religión en la que creo. Y con mucha humildad me callo la boca ante las opiniones infundadas como la tuya”.

Marcó la línea también la vice de que se debe contestar “con educación y respeto” y, en un pasaje que también demostró lo mal que recibe los dardos que le llegan de Milei, sus dirigentes cercanos y los tuiteros que difunden material libertario, eligió contestarle a alguien que le preguntó: “¿Cómo aguantás entre los maleducados del Poder Ejecutivo y los que vienen a reclamarte tonterías por acá?“. A eso, Villarruel reaccionó con su lema, ”todo por Argentina", y acotó: “Nunca me voy a arrepentir de ser una persona recta y patriota”.

No fue solo eso. Los embates de la vice siguieron. “Como no soy casta, por eso me atacan”, consideró y aseguró que ella inició la “batalla cultural” mucho tiempo antes de que Milei fuera presidente, desde hace 20 años, según sus cálculos. “Malvinas, el aborto, las Fuerzas Armadas, los 70, el trabajo, el campo, los pueblos ‘originarios’... ¿Te pensás que nací ayer? Hace 25 años que estoy luchando por todas estas cuestiones. Hay que salir del táper y ver qué pasa en el mundo, así no se comentan pavadas", sostuvo.

En eso, volvió a quejarse por tener el sueldo congelado desde diciembre de 2023, como ya había hecho en otras oportunidades. “Pago las expensas, los impuestos, el celular, la prepaga, la comida”, enumeró la vice, que gana $3,7 millones, y cuyos haberes quedaron inamovibles desde que Milei decidió que ni él ni sus funcionarios percibirían ningún tipo de incremento como supuesta señal de austeridad. Además, dijo Villarruel que trabaja “en silencio, todos los días”.

“Debieran ponerle la correa a ese caniche”

Mientras tanto, en X también hizo lo suyo, cuando escribió un mensaje encriptado en el que deslizó, el lunes por la noche: “La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor. Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella“.

La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor. Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 27, 2025

En principio, a quién iba dirigido eran solo sospechas, que terminó de confirmar la propia Villarruel un rato después. “Hay que ser muy cipayo para apoyar a un extranjero denigrando a un argentino. Hoy soy yo, con el silencio cómplice de quienes debieran ponerle la correa a este caniche”, escribió, enardecida, al respecto de Javier Negre, el español dueño de La Derecha Diario que es bien cercano a Milei, que oficia como un adulador de la gestión nacional y que a ella suele siempre criticarla.

Hay que ser muy cipayo para apoyar a un extranjero denigrando a un argentino. Hoy soy yo, con el silencio cómplice de quienes debieran ponerle la correa a este caniche. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 27, 2025

