Violenta agresión de un militante libertario a una mujer en Quilmes

En una vereda estaban los militantes libertarios. En la de enfrente, partidarios del kirchnerismo. El lugar, Quilmes. La recorrida de campaña de La Libertad Avanza se vio empañada por una brutal agresión de un hombre que estaba en el grupo de LLA a una mujer.

En el video se puede ver con claridad como el señor, identificado como J.C.G por fuentes judiciales, cruza la calle al grito de “andate a Venezuela, pelotudo” y luego a otra señora, que gritaba contra los Milei y el Gobierno, le pega una fuerte cachetada. Antes le dice: “Andate a Cuba, hija de puta”.

Sus propios compañeros tuvieron que retirarlo del lugar. En otros videos que se viralizaron en las redes sociales se ven provocaciones e insultos cruzados.

El tenso episodio ocurrió en las inmediaciones de una confitería ubicada en Paz y Rivadavia, a la que había llegado para una actividad proselitista el primer candidato en la lista de diputados nacionales de LLA, Diego Santilli.

A otro manifestante que se encontraba junto a la mujer agredida, le gritó: “Zurdo, andate a la concha de tu madre. Pelotudo. Te voy a cagar a trompadas”.

Brutal agresión de un libertario a una militante opositora en Quilmes

Luego de que unos vecinos lograran apartar al libertario, se oye decir a la mujer golpeada: “El viejo ese me pegó. Está filmado. La violencia no sirve”.

Otros videos difundidos en X registraron otros momentos de tensión entre militantes de diferentes partidos durante la misma actividad. En las imágenes, se pueden percibir empujones e insultos.

De un lado de la calle se escucha decir a un militante libertario: “¡CFK chorra!“. Y del otro lado le responden: “Andá a bañarte. Devolvé la plata de los jubilados”.

La respuesta de Mayra Mendoza

Por su parte, la intendenta, Mayra Mendoza reaccionó en sus redes sociales y apuntó contra Santilli, a quien le dijo: “La que te faltaba. De pegarle a una jubilada no se vuelve”. “El intento de primer candidato, hoy libertario, se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como Javier Milei, José Luis Espert y toda esa lacra de regalados del Pro a LLA”, señaló.

La que te faltaba @diegosantilli DE PEGARLE A UNA JUBILADA NO SE VUELVE.



El intento de primer candidato, hoy libertario, @diegosantilli se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como @JMilei, @jlespert y toda esa lacra de regalados del PRO a… pic.twitter.com/WN4pDMIcOD — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 13, 2025

“Resulta que uno de ellos, el abogado Juan Gil, salió del bar, cruzó la calle y al grito de ‘zurda, te voy a cagar a trompadas’ fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video puede verse la trompada que sufrió. Ella se llama Mabel y está siendo atendida en el dispensario municipal”, continuó.

Luego añadió: “Ayer en un X les preguntaba: ¿hasta dónde piensan llegar con este odio y enfrentando a nuestra comunidad? Ustedes tienen responsabilidad de gobierno. Tienen que dar resultados positivos para la gente. Tienen que responder sobre sus vínculos narcos y con estafadores como Cositorto, que aseguró haberte financiado una campaña. Santilli, ¿qué tenés para decir de eso?“.

A modo de cierre, Mendoza advirtió que el 26 de octubre “van a hablar las urnas” y acusó a LLA de ser “una manga de miserables y cipayos”. “Se creen machos atacando a las mujeres, pero son muy poco hombres ante Estados Unidos, se arrodillan ante Trump y entregan todo”, cruzó.