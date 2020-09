Viviana Canosa: "Horacio Rodriguez Larreta se convirtió en héroe"

La conductora de Nada Personal celebró las palabras de Horacio Rodriguez Larreta en oposición al oficialismo tras el anuncio de la quita de recursos a la Ciudad. Crédito: elnueve

En la noche de jueves, Viviana Canosa opinó en su programa Nada Personal sobre la conferencia de prensa del jefe de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta, tras la quita de recursos a la Ciudad para trasladar a la provincia de Buenos Aires, anunciado por el presidente Alberto Fernández. "Horacio Rodriguez Larreta se convirtió en héroe", manifestó la conductora.

"Larreta mostró un liderazgo que mucha gente pensaba que no tenía. Lo quisieron dilapidar y hoy era Churchill. Hablaba, no te digo como un estadista, pero hay un antes y un después de Larreta a partir de hoy", opinó la periodista en la mesa, acompañada por la diputada nacional, Paula Oliveto, que se mostró preocupada por el mensaje del presidente. "El mensaje de Alberto Fernández a Horacio, de 'quedate tranquilo, yo te lo voy a solucionar', es irresponsable y peligroso, porque las instituciones son las que tienen que dar las respuestas, no las personas".

Además, la conductora reveló algunos detalles de la noche del anuncio del presidente. "Me contaron allegados a Larreta que cuando lo llamó Wado de Pedro un minuto antes de que el presidente haga el anuncio de la quita de recursos, le dijo lo que iban a anunciar y Larreta le respondió 'esto es una traición', y cortaron la comunicación".

Otro de los invitados al programa, el vicepresidente del consejo de la magistratura, Francisco Quintana, definió a Larreta como un hombre de futuro liderazgo nacional. "Lo vi muy cómodo y es probable que a partir de ahora veamos un Horacio distinto, firme, convencido, en defensa no solo de los porteños sino fundamentalmente de las instituciones", y agregó: "Probablemente a partir de ahora veamos un Horacio distinto, sin dejar de prestarle atención a la gestión, pero probablemente también dedicándose a disputar un liderazgo a nivel nacional".

En relación a la interna de Cambiemos tras el anuncio del Jefe de la Ciudad, la conductora disparó: "Hoy no solamente tembló Alberto Fernández sino también Mauricio Macri".