Zaffaroni propone "una ley" para revisar las causas de los presos por corrupción

El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni dio este lunes una nueva señal de que, ante un eventual regreso al poder, el kirchnerismo buscará revisar las causas judiciales que tienen involucrados a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner . Lo hizo al proponer que el Congreso sancione una ley que tenga como objetivo la revisión por las causas de los que llamó "presos políticos", en referencia a los detenidos por casos de corrupción.

Juristas consultados por LA NACION consideraron inconstitucional una propuesta en ese sentido.

"Llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial en la medida que lo permita nuestra Constitución", dijo Zaffaroni. Y agregó: "Constitucionalmente hay formas. Creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una cámara y de ahí a la Corte. Habrá que pensar si vale la pena mantener la estructura de la Corte, si hay que cambiarla un poco. Son cosas institucionalmente que son posibles de hacer".

Si bien Zaffaroni aseguró en diálogo con El Destape Radio que hoy no piensa "en indultos ni amnistías", su propuesta legislativa va en línea con lo planteado por el precandidato presidencial Alberto Fernández semanas atrás, cuando dijo que en un gobierno suyo se iba a poner la lupa sobre las investigaciones judiciales. "Me parece que vamos a tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica", había dicho Fernández.

"De alguna manera habría que pensar un método revisor extraordinario en los casos en los que se ha visto arbitrariedad. Esta actividad procesal que tenemos es insólita", profundizó el exjuez.

Zaffaroni afirmó que "el Poder Judicial es bastante sensible a los cambios de gobierno" y se mostró a favor de "hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos".

Consultados por LA NACION, dos juristas consideraron que, en caso de que se concretara, una iniciativa como la que propone el exministro de la Corte no tendría futuro por tratarse de intervención de poderes.

"Es la intervención del Poder Legislativo sobre el Judicial. Una cosa es que haya un marco jurídico para futuras causas y otra es que se interfiera en causas en desarrollo o en las ya juzgadas, que sería gravísimo. Es inconstitucional, una locura. Es una forma más de absorber el poder judicial", dijo el constitucionalista Daniel Sabsay, quien además negó que hubiera "presos políticos" en la Argentina.

"[La opinión de Zaffaroni] es totalmente arbitraria. No se trata de presos políticos sino de causas por violaciones al derecho penal, causas que configuran la comisión de delitos contra la administración pública. No se puede arbitrariamente revestirlas como si fueran causas políticas. No es así. Eso ocurre cuando se mete presa a una persona por sus opiniones, pero no es el caso", agregó.

Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, coincidió con calificar a la propuesta de inconstitucional y aseguró no poder "tomarse en serio" los dichos del exjuez. "Me parece raro que lo haya dicho. Es una declaración para la tribuna porque sabe que estamos en campaña electoral, pero jurídicamente carece de sustento en una república", dijo. Y añadió: "Solo tiene autorización para hacer eso el Poder Judicial. Ningún otro poder se puede inmiscuir. Sería claramente una invasión de un poder a otro. No es constitucional".

Tras advertir que "el Poder Judicial es bastante sensible a los cambios de gobierno políticos", Zaffaroni se refirió a la denuncia contra el juez brasileño Sergio Moro sobre un supuesto plan coordinado para perjudicar al expresidente Lula da Silva en el Lava Jato e impedir que vuelva al poder. "Lo que pasa en Brasil no es muy diferente de lo que pasa en la Argentina. El tándem de armado de causas Del juez Moro y su fiscal es igual que el de Bonadio y [Carlos] Stornelli", señaló.

"Estamos viviendo una clara persecución política, tenemos por primera vez en 30 años presos políticos", agregó el magistrado, al tiempo que se mostró expectante sobre los resultados de las elecciones presidenciales de este año. "Tengo grandes expectativas, creo que los pueblos pueden confundirse, pero no se suicidan, no es la primera vez que en América Latina hay una situación como la de hoy", concluyó.