Cuál es el precio del Samsung Galaxy S25 vs. el iPhone 16 más barato en Estados Unidos

En un mercado que constantemente se renueva, el iPhone 16 mantiene un precio de 699 dólares en su versión estándar, tras el lanzamiento de la marca del nuevo modelo número 17. Por su lado, el Samsung Galaxy S25, otro de los dispositivos más buscados en la actualidad, tiene un valor que supera al teléfono de Apple por US$100.

Precio de un Samsung Galaxy S25 vs. el iPhone 16 en Estados Unidos

La compañía Apple indica en su sitio web oficial que los usuarios pueden adquirir el iPhone 16 estándar por US$699 en el país norteamericano. La suma asciende a US$799 para la versión plus. En caso de Samsung, la empresa dispone del modelo S25 con 128 GB a US$799, y US$859 para el que llega con 256 GB.

Existe un modelo más barato, el S25 FE, que tiene algunas características reducidas y está a la venta a US$649. Además, también está disponible el S25+ a un valor de US$849 con memoria de 256 GB y US$969 con 520 GB.

De esta manera, las personas en Estados Unidos pueden comprar el teléfono más barato de Samsung a un menor precio que el iPhone 16. Este monto está vigente para la versión de 128 GB y 256 GB del S25FE, ya que existe una oferta por tiempo limitado.

Los teléfonos de Apple están a la venta en los colores negro, rosa, blanco, verde azulado y ultramar. Por el lado de Samsung, los colores son: menta (similar al verde agua), azul hielo, navy (azul marino) y plateado oscuro.

Para ambos celulares rigen las políticas de intercambio de cada empresa. En iPhone, ofrece un crédito de entre US$40 y US$670, que depende exclusivamente del modelo que el cliente desee cambiar. En el caso de la marca Samsung, el programa de intercambio permite ahorrar hasta US$143. Para aplicar, el dispositivo debe:

Encender sin problemas.

Contar con una pantalla que funcione correctamente.

Tener los bloqueos de activación desactivados, las cuentas eliminadas y el dispositivo restablecido a la configuración de fábrica.

Tener un puerto de carga en correcto funcionamiento y que su batería mantenga la carga.

No presentar grietas en la pantalla, la carcasa (frontal y trasera) y la lente de la cámara.

No estar en la lista de dispositivos prohibidos.

Samsung Galaxy S25 vs. el iPhone 16 más barato en Estados Unidos: cuál conviene comprar

En líneas generales, Samsung optó por una mejor pantalla y altas tasas de refresco para el S25, en tanto la marca Apple se centró en una integración más fluida con su ecosistema de software para la renovación de su modelo.

La decisión de la compra dependerá directamente de las preferencias del usuario. El iPhone 16 base ofrece potencia con eficiencia energética gracias a un chipset ligeramente más avanzado. Además, cuenta con un procesador de imagen mucho más refinado que produce fotos y videos de aspecto natural.

Por su parte, según el sitio BlackMarket, la pantalla del Galaxy S25, con alta frecuencia de actualización, lo convierte en un excelente dispositivo para juegos de alto rendimiento. También aprovecha mejor la inteligencia artificial, tiene una batería de mayor capacidad y una carga más rápida que los iPhone.

Los distintos modelos de iPhone 16 y Samsung Galaxy S25

De acuerdo a los sitios web de cada empresa, los teléfonos pueden ser adquiridos por los usuarios en Estados Unidos en las siguientes versiones:

iPhone 16 base: pantalla OLED de 6,1 pulgadas, almacenamiento de 128 GB, cámara principal Fusion de 48 megapíxeles y ultra gran angular de 12 MP.

pantalla OLED de 6,1 pulgadas, almacenamiento de 128 GB, cámara principal Fusion de 48 megapíxeles y ultra gran angular de 12 MP. iPhone 16 Plus: disponible con almacenamiento de 18 GB o 256 GB, pantalla OLED de 6,7 pulgadas, cámara principal Fusion de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP.

disponible con almacenamiento de 18 GB o 256 GB, pantalla OLED de 6,7 pulgadas, cámara principal Fusion de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP. Samsung Galaxy S25: pantalla de 6,2 pulgadas, almacenamiento de 128 GB o 256 GB y una cámara principal de 50 MP con zoom de calidad óptica de 2x y un teleobjetivo de 10 MP.

pantalla de 6,2 pulgadas, almacenamiento de 128 GB o 256 GB y una cámara principal de 50 MP con zoom de calidad óptica de 2x y un teleobjetivo de 10 MP. Samsung Galaxy S25+: pantalla de 6,7 pulgadas, almacenamiento de 256 GB o 512 GB y una cámara de 50 MP con apertura f/1.8, acompañada de un sensor ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

pantalla de 6,7 pulgadas, almacenamiento de 256 GB o 512 GB y una cámara de 50 MP con apertura f/1.8, acompañada de un sensor ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP. Samsung Galaxy S25FE: cámara principal de 50 MP, almacenamiento de 128 GB o 256 GB y pantalla FHD+ de 6,7″.