¿Adiós a la venta de inmuebles en dólares? La idea que trabaja el Banco Central de Uruguay con constructores y bancos

escuchar

Por Fabiana Culshaw

El tema está planteado y, aunque es de difícil implementación, se le quiere dar un empujón. En el objetivo del Banco Central (BCU) de ir desdolarizando la economía, la autoridad monetaria promoverá que los precios de venta de los inmuebles se fijen en Unidades Indexadas (UI) en vez de en dólares como es habitual en la actualidad.

Por ejemplo, ahora en el sector de la construcción de viviendas “todos están rezando para que suba el dólar”, afirmó a El País Aníbal Durán, presidente de Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu).

Hay una comisión que está trabajando en ese frente, integrada por el BCU, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y la Appcu, que en su más reciente reunión de principios de mes, rechazó -según Durán- la propuesta de la gremial de promotores de crear una moneda específica para el sector, con el fin de amortiguar el impacto de los vaivenes del dólar.

“La reunión fue buena por su firme compromiso. Se descartó la propuesta de una moneda específica para el sector, pero el BCU se plantea hacer una campaña de marketing muy intensa para que la gente apele a la UI, que use más esta unidad de cuenta. Esto no se hizo antes”, afirmó Durán.

“Cuando en los 90 se creó una moneda específica para el sector de la construcción, no hubo campaña y la gente no la conocía, por eso no prosperó. Ahora se quiere promover el uso de la UI con una gran divulgación. Se podría emitir alguna norma jurídica para el uso de la UI, pero se apelará al voluntarismo a través de una campaña fuerte”, reafirmó.

En entrevista con El País publicada ayer el presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Facundo Márquez, dijo que acompañaba el objetivo de desdolarización que emprende el BCU. “Para este sector es algo bueno, lo que hay que tener en cuenta son los costos que se generan. Ese es un país dolarizado y eso complica la política monetaria”.

Hay sectores donde la implementación de la medida se ve más cuesta arriba como, por ejemplo, en el de automóviles, ya que son importados y los precios se mueven claramente según el dólar. Por solo mencionar un rubro.

En el sector de la construcción, la Appcu insiste en que la UI (que ajusta por la evolución del Índice de Precios del Consumo y tiene cotización diaria predeterminada) “no es la moneda ideal para la construcción”, pero igual ve el planteo del BCU como una alternativa “razonable”, siempre que haya una campaña de por medio que fomente un cambio de mentalidad en la gente, considerando que en Uruguay existe una cultura del dólar muy enraizada.

Analistas consultados por El País consideran que se podría avanzar en este objetivo si existe voluntad política, probablemente sin llegar a sustituirse el dólar, sino llegando a un mix, es decir que se vendan los bienes (por ejemplo, apartamentos) en ambas monedas, UI y dólares.

A fines del año pasado, cuando se planteó la creación de la mencionada comisión, El País consultó con Beatriz Carámbula, presidenta de la Cámara Inmobiliaria, quien destacó que un beneficio que arrojaría manejarse en UI, es que los créditos hipotecarios son en esta unidad y por tanto no habría descalces cambiarios en el lapso que va desde que se solicita el crédito hasta que se concreta la compra.

Pero la contra es que, en los hechos, “no se ahorra en UI, porque no existen opciones en el mercado”, dijo Carámbul. En esa línea, el BCU estaría intentando que el sistema bancario acompañe el objetivo.

El País intentó entrevistar a Fabio Malacrida (gerente del Area de Gestión Monetaria y de Pasivos del BCU) o a Gerardo Licandro (gerente de Asesoría Económica del BCU), pero el Departamento de Comunicación Institucional de la entidad rechazó esta posibilidad y solicitó se enviaran preguntas por correo electrónico.

Dolarizar

El BCU se ha marcado el objetivo de ir desdolarizando la economía (gobiernos anteriores lo han intentado), fundamentalmente para manejar en forma más eficiente las políticas económicas en la medida en que se reduciría la dependencia de las fluctuaciones del dólar.

“Se evitarían las distorsiones y movimientos bruscos que se dan en algunas operaciones, básicamente porque el BCU puede controlar la moneda nacional con la tasa de interés, puede darle o quitarle más valor a la moneda haciendo más -o menos- emisión. Pero no con el dólar. Con la desdolarización, se mitigarían factores exógenos que inciden sobre la situación económica nacional, amortiguándose efectos adversos”, afirmó a El País Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG Uruguay.

El ejecutivo ve a la medida del BCU como “saludable” para el país, “pero para eso hay que ofrecerles a los agentes económicos algo que tenga una equivalencia al rol que cumple la moneda extranjera, que es defender el valor”, advirtió. En esa línea, la UI sería la unidad elegida por el Central para ello, como defensa del valor de compra.

“También hay un tema cultural que hay que manejar, sobre todo a nivel del inversor acostumbrado al dólar. El factor a favor es que la inflación se ha mantenido controlada y en el rango de un dígito”, concluyó Ribeiro.

Dependerá de cada sector

La desdolarización puede ser aplicada sobre los sectores no transables (es decir, aquellos que producen bienes y servicios que solo se consumen localmente), pero los sectores transables (aquellos que comercian con el exterior), serán difíciles de desdolarizar. Ribeiro aclaró: “Los bienes transables interactúan con el exterior en forma cotidiana; en la medida en que no puedan vender a nivel nacional en una moneda que no sea el dólar, podrían haber resistencias. Se podría desdolarizar, pero tendrán sus precios ajustados en función del dólar”. La construcción, por ejemplo, tiene componentes importados en dólares y mano de obra en pesos, por lo que se podría implementar alguna modificación al sistema en ese sentido.

El País Uruguay

El País (Uruguay)

Temas EconomíaUruguayPropiedades