Así es el único departamento del mundo que está dentro de un shopping

Las vistas y la ubicación son lo que hace que un departamento se distinga. Algunos prefieren abrir la ventana y ver la naturaleza. Otros son más urbanos y priorizan una visual panorámica de los rascacielos. Sin embargo, en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, un afortunado pudo adquirir el inmueble de sus sueños, con un paisaje único.

En este caso, no es el mar ni la montaña. Tampoco los edificios. Sino que la propiedad está situada dentro de un shopping, y desde la ventana se pueden ver las nuevas colecciones que las diferentes tiendas colocan en sus vidrieras. Perfectamente podría ser el sueño de Rebecca Bloomwood, de la película Loca por las compras, hecho realidad.

La unidad en cuestión tiene 24 metros cuadrados y está dentro del Arcade Providence. No tiene cocina y tampoco cuenta con ventilación al exterior, ya que las ventanas dan al interior del centro comercial. Sin embargo, esas limitaciones no desalentaron a los interesados: la propiedad duró apenas unos días en el mercado y se vendió por US$225.000.

La propiedad duró apenas unos días en el mercado, y se vendió por US$225.000 Realtor.com

Pero no fue tan sencillo. El inmueble estuvo a la venta por primera vez en julio de 2025, por US$219.900. Ante la falta de interés, el precio se redujo a US$210.000, aunque tampoco tuvo ofertas. Recién en marzo de este año el monoambiente despertó una fuerte demanda y terminó convirtiéndose en un fenómeno.

La historia del centro comercial

El departamento en cuestión no es la única oportunidad de vivir dentro del shopping. El complejo tiene otras 47 unidades ubicadas en el histórico Arcade Providence, el centro comercial más antiguo del país. Inaugurado en 1828, el edificio alberga hoy 17 locales, tres restaurantes ubicados en la planta baja y unidades residenciales, que se distribuyen en el primer y segundo piso.

El edificio alberga hoy 17 locales, tres restaurantes y unidades residenciales Realtor.com

Diseñado por los arquitectos Russell Warren y James Bucklin, el inmueble fue declarado monumento histórico nacional en 1976. Tras una renovación que costó aproximadamente US$10.000.000 -según Arch Daily- el centro comercial volvió a abrir sus puertas y recuperó su protagonismo.

Su atractivo radica en la combinación entre historia y arquitectura: columnas jónicas, techos vidriados y detalles que remiten al siglo XIX lo convierten en una pieza única, muy valorada por inversores.

“Vendí dos unidades a un comprador que alquiló una y vivió en la otra”, comentó David Hasslinger, de Residential Properties, inmobiliaria encargada de la comercialización de algunas de las propiedades, a Realtor. Según detalló, muchos de los departamentos se utilizan como viviendas de alquiler, mientras que otros como segunda residencia o espacio de trabajo. “Un lugar para alojarse en la ciudad o para vivir mientras se cursan estudios de posgrado”, resume.

Del boom a Airbnb

Tras la renovación, las unidades registraron un fuerte aumento de la demanda. De acuerdo con ArchDaily, en 2016 la lista de espera para alojarse temporalmente superaba las 4000 personas.

Una década después, algunas propiedades fueron destinadas al alquiler vacacional y se encuentran disponibles en Airbnb: hacer shopping y dormir en el mismo lugar durante las vacaciones.

En 2016 la lista de espera para alojarse temporalmente superaba las 4000 personas Redes

Las reseñas coinciden en la autenticidad del alojamiento y la ubicación inmejorable: “¡Fue uno de los lugares más divertidos en los que nos hemos alojado!”, ”Si te gusta una mezcla de historia con rediseño contemporáneo, te recomiendo absolutamente este departamento” y “Un espacio hermoso en pleno centro”.

En 2016 la lista de espera para alojarse temporalmente superaba las 4000 personas Redes

Los precios varían según la fecha pero se encuentran entre US$200 y US$300 la noche, convirtiendo estos departamentos en opciones increíbles para alojarse en el lugar más céntrico (y excéntrico) de Providence.