Así es la mansión donde Nicolas Sarkozy se refugia junto a Carla Bruni en la zona más codiciada de París

Mientras la agenda judicial del expresidente francés Nicolas Sarkozy ocupó la tapa de los diarios en 2025 y Carla Bruni alterna giras, desfiles y su faceta como productora de vino en la zona de la Provenza, la pareja encuentra paz puertas adentro. Su retiro está en el corazón del distrito XVI de París: un palacete del siglo XIX escondido detrás de muros cubiertos de enredaderas, en una de las zonas más cerradas y exclusivas de la ciudad.

Sarkozy quedó en libertad condicional bajo estricta supervisión judicial tras pasar tres semanas en prisión entre octubre y noviembre de 2025. El exmandatario está en su domicilio y tiene prohibido salir de Francia mientras espera su juicio de apelación a la condena que recibió por cinco años de cárcel.

La propiedad donde reside junto a su esposa está en Villa Montmorency, un enclave privado que desde hace más de 10 años funciona como el sinónimo parisino de privacidad absoluta. Sus calles arboladas, rodeadas de embajadas y residencias diplomáticas, fueron hogar de artistas, escritores y aristócratas. Hoy siguen siendo territorio de la élite, atraída por esa mezcla de discreción, seguridad y un estilo arquitectónico que remite a la antigua nobleza urbana.

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni-Sarkozy Thibault Camus - AP

La propiedad está ubicada en Villa Montmorency, Paris IG

Cómo es la propiedad

La casa de los Sarkozy encaja con ese ADN. Con una fachada clásica de piedra, mansardas de pizarra y ventanales que bañan de luz cada ambiente, el palacete combina los códigos de la Belle Époque con una estética contemporánea. Aunque la pareja evita mostrar su vida doméstica, las pocas imágenes que se filtran, por publicaciones de Bruni en redes o cuentas especializadas de real estate, dejan ver interiores amplios, suelos de roble, paredes restauradas y techos altos que recuerdan a las residencias burguesas del París del siglo XIX.

En las áreas sociales, como el comedor y el salón, conviven mesas de mármol, sillones tapizados en tonos neutros y una paleta cálida que apuesta por el lujo sin sobresaltos.

La mansión tiene 3000 metros cuadrados IG

Está catalogado como uno de "los palacetes más exclusivos de la capital” IG

La escalera de hierro forjado, los mosaicos y algunas piezas de época aportan carácter sin caer en la ostentación. El sello personal de Bruni asoma en guitarras apoyadas en las paredes, fotografías familiares y obras de arte contemporáneo, mientras que Sarkozy reserva su territorio en una biblioteca más clásica, con retratos de autores franceses.

Sotheby’s Paris define estas residencias de Villa Montmorency como “los palacetes más exclusivos de la capital”, con superficies que superan los 1000 m², jardines privados de más de 1700 m² y amenities que incluyen piscina cubierta, spa, sala de cine, casa de invitados y estacionamiento para varios vehículos. La mansión de Bruni y Sarkozy, de unos 3000 m², responde a ese estándar: discreta por fuera, monumental por dentro.

Así es por dentro la habitación principal de la pareja IG

El baño en suite de la habitación principal IG

El jardín es un gran protagonista. Convertido en un oasis doméstico, funciona como una extensión natural del interior. Entre senderos de piedra, terrazas elevadas y vegetación que garantiza privacidad, es el escenario donde, según allegados a la familia, Carla Bruni solía organizar cenas de verano iluminadas por velas y rodeadas de rosas.

Lejos del bullicio de París, el matrimonio encontró en este rincón silencioso su mejor refugio. Un lugar donde la vida política, las giras musicales y los titulares dejan de existir apenas se cierra la puerta principal. En tiempos de máxima exposición pública, su refugio parisino se vuelve casi una declaración de principios.