Calendario de remates de propiedades de marzo 2026

Durante marzo, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizarán una nueva ronda de subastas públicas ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias del país.

Subastas del Banco Ciudad

Los valores base de los inmuebles sin herederos, que se subastarán en marzo, parten desde US$19.409 y alcanzan los US$591.000, según la ubicación y las características de cada lote. Para participar, los interesados deben inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al remate a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y efectuar la transferencia del monto de caución, que varía según las condiciones de cada caso. El precio acordado se paga en pesos.

Villa General Mitre

El inmueble, ubicado en Condarco 1633, en el barrio de Villa General Mitre, se subastará en marzo subastas.bancociudad.com.ar

El 27 de marzo con un precio base de US$19.409 y un depósito en garantía de US$582, se subastará un departamento de dos ambientes, en un tercer piso, sin ascensor. El inmueble cuenta con living comedor, balcón, dormitorio, cocina y baño completo, y tiene una superficie cubierta de 29,79 m². El inmueble está ubicado en Condarco 1633, en el barrio de Villa General Mitre, Ciudad de Buenos Aires.

Para visitar la vivienda es necesario enviar un correo electrónico a consultassubastas@buenosaires.gob.ar hasta dos días hábiles previos a la fecha de la subasta.

Monte Castro

El 27 de marzo se subastará un departamento de dos ambientes ubicado en Marcos Sastre 5152 subastas.bancociudad.com.ar

Con un precio base de US$40.483 y un depósito en garantía de US$1214,50, se subastará el 27 de marzo un departamento de dos ambientes, en un primer piso, ubicado en Marcos Sastre 5152, Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires. La unidad funcional tiene un patio cerrado, cocina, sala de estar-comedor con salida a un segundo patio con lavadero, habitación, y baño completo.

La propiedad se desarrolla al contrafrente y cuenta con 56,92m² totales, de los cuales 41,28m² son cubiertos y 15,64m² corresponden a balcón.

Se exhibirá el 9 de marzo de 9 a 12.

Balvanera

La propiedad, ubicada en Paso 185, en el barrio de Balvanera, tiene una superficie cubierta de 81m2 subastas.bancociudad.com.ar

También el 27 de marzo y con un precio de US$78.942 y un depósito en garantía de US$2368,26, se subastará un departamento de tres ambientes, con dependencia, en un segundo piso. El inmueble cuenta con un hall de ingreso, baño completo, cocina, galería semicubierta con lavadero, living comedor y dos habitaciones con balcón.

La propiedad está ubicada en Paso 185, en el barrio de Balvanera, Ciudad de Buenos Aires. Tiene una superficie cubierta de 81m2, y superficie descubierta: terraza 0,40m2 y balcón 0,68m2.

La unidad se exhibirá el 11 de marzo de 2026, de 9 a 12.

Palermo

El inmueble, que se subastará el 27 de marzo, se encuentra en el piso 5°B y está ubicado en avenida Luis María Campos 152 subastas.bancociudad.com.ar

El inmueble, que se subastará el 27 de marzo, se encuentra en el piso 5°B y está ubicado en avenida Luis María Campos 152. Es una unidad de tres ambientes con living comedor, balcón, cocina, habitación de servicio/despensa, toilette y dos dormitorios. La superficie total es de 78,38m², de los cuales 73,11m² son cubiertos y 5,27m² semicubiertos. El precio es de US$103.850, y el depósito de US$3115,50.

La exhibición se realizará el 10 de marzo de 9 a 12.

Rosario

Se subastará, el 11 de marzo, una ex sucursal bancaria situada en la ciudad de Rosario subastas.bancociudad.com.ar

Fuera de la Ciudad de Buenos Aires también hay oportunidades este mes. En este caso se subastará, el 11 de marzo, una ex sucursal bancaria situada en la ciudad de Rosario con un precio base de US$591.000 y un depósito de US$17.730. Ubicado en Santa Fe 1274/80, el edificio, de planta baja, dos pisos, subsuelo y azotea, se encuentra sobre un terreno de 318 m², con una edificación de 797 m².

En la planta baja se encuentra un salón de atención al público, cajas y patio interno. En el primer piso dos oficinas, baño, sala de reuniones y una cocina comedor. En el segundo piso hay dos oficinas con baño, un patio interno, sala para el equipo de climatización y tres depósitos. Por último, en el subsuelo se encuentra el tesoro, la sala de bombas y el bunker.

Los días de la exhibición presencial son el 3 y 5 de marzo de 10 a 15. La visita se debe coordinar previamente a través de un mensaje de WhatsApp a 351-3412800 (Cristian Damian Austin) o 3471-621263 (Pablo Melano)

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Córdoba

Se subastará el lunes 16 de marzo de 2026 a las 14.00 horas un departamento ubicado en Av. Colón 532/34/36 aabe

Con un precio base de US$119.434, se subastará el lunes 16 de marzo de 2026 a las 14 un departamento ubicado en Av. Colón 532/34/36, en la Ciudad de Córdoba. La propiedad cuenta con una superficie total de 268,34m² y se encuentra en mal estado de conservación.

La unidad funcional, ubicada en un segundo piso, tiene sala de estar, cuatro habitaciones, tres baños, cocina, lavadero, living, balcón, jardín de invierno y patio interno.

La inscripción a la subasta cerrará el lunes 09 de marzo a las 12.

La Plata

En La Plata se subastará una playa de estacionamiento de 2221,14m2 aabe

Ubicado en la calle 116, en La Plata, se subastará el martes 10 de marzo a las 14.00 un terreno, actualmente utilizado de playa de estacionamiento de 2221,14 m², de los cuales 96,22 m² son cubiertos y 458,95 m² semicubiertos.

Con un valor base de US$1.463.513, el lote tiene baño, depósito, sala de máquinas y dos garitas de seguridad.

El cierre de la inscripción a la subasta se realizará el 3 de marzo de 2026 a las 12.

Mar del Plata

El miércoles 11 de marzo a las 14.00 se subastará un terreno baldío, de 258,31m2, en Mar del Plata aabe

El miércoles 11 de marzo a las 14 se subastará un terreno baldío, sin construcciones, con una superficie de 258,31 m². El precio base es de US$249.491,53, y el cierre de la inscripción es el miércoles 4 de marzo a las 12 horas.

San Nicolás (CABA)

Un inmueble, de 99,61 m² en Av. Córdoba 948/58 (San Nicolás, CABA), se subastará el lunes 16 de marzo aabe

Un inmueble, con una superficie de 99,61 m² en Av. Córdoba 948/58 (San Nicolás, CABA), se subastará el lunes 16 de marzo a las 14 con un precio base de US$124.567,47.

El inmueble central, en el sexto piso, tiene como destino oficina y una superficie total de 84 m². Además cuenta con una unidad complementaria de 2,14 m² destinada al alojamiento del equipo que integra la instalación central de aire acondicionado; otra unidad complementaria de 3,97 m², con destino baulera y una cochera en el segundo subsuelo de 9,5 m².

El cierre de inscripción será el lunes 9 de marzo a las 12.

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: