Dónde queda el terreno en CABA que el Ejército pone a la venta

El Gobierno argentino puso en marcha una de las subastas más esperadas del año: la venta de un terreno de casi 4,4 hectáreas en el corazón de Palermo, uno de los barrios más caros y demandados de la ciudad de Buenos Aires.

El predio, que actualmente alberga el complejo comercial Portal Palermo (donde funciona un Jumbo y un Easy) que finalizan su concesión en 2026, es propiedad del Ejército Argentino y su venta representa una oportunidad única para inversores y desarrolladores inmobiliarios.

Detalles de la subasta del predio de Portal Palermo

El terreno, ubicado en la avenida Cerviño 4820/50, esquina Bullrich 345, goza de una ubicación privilegiada frente a la Mezquita de Palermo, el sanatorio La Trinidad y a pocos metros del Campo Argentino de Polo. Con una superficie total de 42.044 metros cuadrados, este inmueble es uno de los activos más valiosos del Estado, y su enajenación forma parte del programa de subasta de activos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con el objetivo de fortalecer las reservas de dólares del país.

La subasta pública, con el número de identificación 392-0064-SPU25, está programada para el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10, de manera virtual. El precio base fijado es de US$81.797.752, y se requiere una garantía de cumplimiento de US$1,2 millones para participar.

Guía para participar en la subasta de la AABE

Si está interesado en adquirir este o cualquier otro inmueble del Estado, debe seguir estos pasos para participar en la subasta:

Preinscripción: Registrarse como oferente en el Portal de Compras Públicas de la República Argentina, ComprAr .

Registrarse como oferente en el Portal de Compras Públicas de la República Argentina, . Descarga del pliego: Obtener el documento con todas las especificaciones y requisitos para la subasta desde la página de ComprAr o el sitio web de la AABE.

Obtener el documento con todas las especificaciones y requisitos para la subasta desde la página de ComprAr o el sitio web de la AABE. Inscripción: Cumplir con todos los requisitos del pliego antes de la fecha y hora de cierre de inscripción.

Cumplir con todos los requisitos del pliego antes de la fecha y hora de cierre de inscripción. Participación: Ingresar al sistema el día de la subasta y presente su oferta.

Además, los interesados pueden coordinar una visita al predio enviando un correo electrónico a visitassubastas@bienesdelestado.gob.ar hasta un día hábil antes del cierre de la inscripción.

Otros terrenos estatales en subasta

La venta del predio de Palermo no es la única. La AABE ha anunciado la subasta de otros terrenos estratégicos en barrios clave de la Ciudad de Buenos Aires, representando grandes oportunidades para desarrolladores.

Terrenos en Palermo:

Echeverría y Artilleros: Lote de 12.517,95 m² cerca de los Bosques de Palermo, ideal para un desarrollo residencial de lujo.

Lote de 12.517,95 m² cerca de los Bosques de Palermo, ideal para un desarrollo residencial de lujo. Santos Dumont y Crámer: Terreno de 6.379,71 m² en Palermo Hollywood, con gran potencial para proyectos residenciales.

Terreno de 6.379,71 m² en Palermo Hollywood, con gran potencial para proyectos residenciales. Santa Fe y Ancón: Lote de 3400 m² a metros del tren y con gran potencial de revalorización urbana.

Terrenos en Retiro y Recoleta:

Antártida Argentina 1160: Lote de 15.720,54 m² cerca del Paseo del Bajo, con gran potencial para desarrollo inmobiliario.

Lote de 15.720,54 m² cerca del Paseo del Bajo, con gran potencial para desarrollo inmobiliario. Antártida Argentina y Letonia: Terreno de 12.820,11 m² en la manzana del Centro Postal Internacional, cercano a Puerto Madero.

Terreno de 12.820,11 m² en la manzana del Centro Postal Internacional, cercano a Puerto Madero. Retiro y Recoleta (Saldías): Lote de 17.384,54 m² ideal para desarrollos de oficinas y con proyectos desde cero.

Terrenos en Chacarita:

Avenida Lacroze y Triunvirato: Dos terrenos contiguos en una zona con excelente conectividad y creciente demanda residencial.

Estos futuros remates de la AABE están atrayendo la atención de inversores nacionales e internacionales, y su venta promete seguir impulsando el mercado inmobiliario porteño.