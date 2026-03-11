Créditos hipotecarios: los bancos que bajaron sus tasas de interés

Para millones de argentinos, comprar una vivienda no solo es una de las decisiones financieras más importantes en su vida, sino que el sueño de la casa propia sigue dependiendo de una sola palabra, que tiende a aparecer y desaparecer en distintos períodos del país: el crédito hipotecario.

Cuando los bancos prestan, el mercado se activa, y cuando dejan de hacerlo o cambian las condiciones y la demanda no puede acceder, las operaciones quedan reservadas solo para quienes pueden pagar una propiedad en efectivo.

Esto es lo que sucede en la actualidad. A pesar de que los créditos hipotecarios UVA volvieron al mercado en 2024, luego de un parate de casi cinco años, desde mediados de 2025 las tasas de interés de los préstamos bancarios subieron fuertemente -por encima del 10%-, impactando directamente en el bolsillo de los posibles tomadores.

De hecho, la tasa nominal promedio ofrecida en créditos UVA actual se encuentra en 12,8% -igual que en febrero- para quienes no tienen cuenta sueldo, y del 11,4% la preferencial para clientes, según comparte el economista Andrés Salinas. El dato clave es que el interés promedio sin cuenta sueldo se encuentra en alza desde noviembre de 2024, pero la tasa para quienes cobran sus haberes en las entidades bajó por segunda vez en el año.

En medios de tasas por encima del 10%, algunos bancos decidieron disminuir el interés de sus líneas de crédito hipotecario Daniel Basualdo

Este descenso en la tasa preferencial ofertada tiene que ver con que algunas entidades decidieron bajar su interés en los últimos meses: el primer cambio vino del BBVA, que redujo su tasa al 7,5% para quienes cobran el sueldo en la entidad. Una tasa por debajo del 10% en un mercado que se había acostumbrado a subas, no es menor. Otra entidad es el banco Santander, que bajó su tasa del 15% al 9,5%, más de cinco puntos porcentuales menos. Además, modificó otras condiciones de la línea hipotecaria: ahora financia hasta el 70% de la vivienda (antes era el 80%) y bajaron el plazo de 30 años a 20 años.

Ahora se conoció que dos entidades más se suman a la disminución de sus tasas, y una de ellas lo hace por segunda vez.

En este sentido, el ICBC bajó por segunda vez su tasa de interés para clientes con cuenta sueldo: del 11% al 10,5%; mientras que para quienes no cobren sus haberes en la entidad, la TNA continúa en 12%. En un primer momento, la disminución había sido de 14% a 12% y de 13% a 11% -la preferencial-.

Mientras que la otra entidad que redujo el interés de su línea de créditos hipotecarios UVA fue el banco Patagonia, llevando su TNA del 14% al 12,5%.

Fuentes consultadas del sector por LA NACION afirman que “esta disminución responde a que el mercado se encuentra con una mejor situación de liquidez”. Contrario a lo que había sucedido en la segunda mitad del 2025, cuando las entidades subieron sus tasas por encima del 10%.

En resumen:

BBVA bajó su tasa de interés del 10,5% al 7,5% para los clientes con cuenta sueldo

ICBC bajó del 14% al 12% la tasa para quienes no cobran haberes en el banco; del 13% al 11% en una primera instancia y ahora del 11% al 10,5% para las cuentas sueldo.

Santander redujo del 15% al 9.5%

Patagonia, del 14% al 12,5%

Cuatro bancos privados redujeron sus tasas de interés en este último tiempo Archivo

El futuro del mercado

Si bien todavía las señales son “pequeñas” comparadas con la importante suba de tasas que se evidenció en el 2025, dan respiro al mercado hipotecario argentino. Los analistas esperan un 2026 en el que el sector se reacomode y eso dependerá en gran medida del otorgamiento de los préstamos bancarios.

Todavía falta para decir que los créditos hipotecarios UVA volvieron al juego a su 100%. El sistema sigue caminando con dificultad: tasas que, aun con bajas recientes, permanecen altas; plazos más cortos; y bancos que ajustan condiciones con la calculadora en la mano.

Pero algo empezó a moverse. El crédito, en la Argentina, nunca es solo una cuestión financiera: es una apuesta a la estabilidad futura. Si la liquidez se sostiene, la inflación desacelera y las entidades encuentran fondeo de largo plazo, el mercado puede empezar a reconstruir confianza.