¿Cuánto cuesta alquilar una casa con pileta cerca de Villa General Belgrano?

La ciudad cordobesa de Villa General Belgrano es conocida por el Oktoberfest. Pero también la naturaleza, tranquilidad y arquitectura pintoresca convierten a esta localidad en un destino ideal para las vacaciones. Un reducto europeo en el interior de la Argentina, fundado por inmigrantes alemanes, en el medio de las sierras.

Según el último censo, su población alcanzó los 14.000 habitantes, pero suele triplicar este número durante las festividades alemanas en octubre de cada año.

Villa General Belgrano desde el cerro La Virgen. Paula Teller

El centro comercial de Villa General Belgrano. Diego Lima - LA NACIÓN

Alquilar una casa con pileta en esta zona de la provincia de Córdoba está en auge, ya que muchos eligen este destino y sus cercanías, para desconectarse de las grandes ciudades. Además, uno de sus mayores distintivos es la amplia oferta gastronómica. A lo largo de sus calles comerciales hay 11 chocolaterías, cinco casas de té, 13 confiterías, cinco cervecerías, y más de 30 restaurantes. Desde salchichas alemanas, hasta helados veganos, hay opciones destacadas para todos los gustos.

Los precios de alquiler de las casas varían según su ubicación, superficie y los servicios ofrecidos. En Airbnb, los alojamientos comienzan en US$69 por noche para una cabaña de dos dormitorios y un baño, dentro de un complejo vacacional. La propiedad más cara que ofrece esta plataforma alcanza los US$811 por noche y se encuentra dentro del barrio cerrado Golf Villa General Belgrano. Posee capacidad para 11 huéspedes y tiene una cancha de golf de nueve hoyos.

En Zonaprop, abundan las cabañas con pileta con valor promedio por noche de $130.000.

Las cabañas son opciones de alojamiento muy elegidas en Villa General Belgrano. rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Otras zonas elegidas

Hay otras zonas cercanas que comparten el encanto de Villa General Belgrano, pero ofrecen una desconexión aún mayor. Los Reartes, situada en el departamento de Calamuchita, es una comuna de 2000 habitantes, que tiene diferentes actividades y atracciones veraniegas. A tan solo nueve kilómetros de la Villa (14 minutos en auto) cuenta con un río de aguas cristalinas, arena blanca, y actividades como: cabalgatas, travesías en vehículos 4x4, visitas a viñedos y diferentes tipos de deportes náuticos.

Henko son 4 cabañas con bajada al río Los Reartes. Gentileza Henko

La oferta de viviendas con pileta es escasa, pero todavía hay cierta disponibilidad. Una de las propiedades vacantes está cerca del balneario La Toma. Disponible en Airbnb, la casa promete “un ambiente pacífico, sin vecinos, pero cerca de todo”. Tiene un solo dormitorio y capacidad para hasta cuatro huéspedes, con un precio por noche de US$135. Los valores en esta zona varían entre US$80 a US$150 por noche.

Calamuchita tiene una bodega está a 1280 metros de altura.

Para los viajeros que prefieren una ciudad más grande, con ofertas comerciales y gastronómicas variadas, Santa Rosa de Calamuchita es una opción ideal. Con más de 19.000 habitantes, es una de las localidades más pobladas del Valle de Calamuchita, Córdoba. A su vez, posee una vida nocturna animada, gracias a su gran variedad de bares y pubs.

Las cabañas, con un precio inicial de US$90 y un precio máximo de US$200 por noche, son las opciones que más se encuentran. Todas las propiedades cuentan con vistas impresionantes a las sierras, ya que la ciudad está rodeada por las Sierras Chicas al este y las Sierras Grandes al oeste.

La época de mayor turismo

El festival Oktoberfest terminó el lunes pasado, alcanzando casi un 100% de ocupación en los hoteles y cabañas Diego Lima - LA NACION

El festival Oktoberfest terminó el lunes pasado, alcanzando casi un 100% de ocupación en los hoteles y cabañas de Villa General Belgrano, y algunas zonas aledañas. Este año, celebró su 62ª edición, y se realizó por primera vez en noviembre, en vez de octubre como se acostumbra.

Se llevaron a cabo siete jornadas en dos fines de semana consecutivos en el Bosque de los Pioneros, un predio al aire libre. A su vez, se destacó por la inclusión de cuarteto, con La Konga como representante del género musical.

“Este último fin de semana largo, según nuestro relevamiento, tuvimos casi 100% de ocupación para las noches del 21, 22 y 23 de noviembre. Para el resto de las noches, baja al 80%”, señaló Aline Rethore, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Calamuchita (Ahab).