La icónica mansión de la serie “El Príncipe de Bel-Air” está a la venta por US$30 millones

La casa utilizada en la secuencia inicial de la serie “El Príncipe de Bel-Air”, que hizo famoso a Will Smith en la década de 1990, está en venta por aproximadamente US$30 millones.

La propiedad, mundialmente famosa por su icónica aparición en la serie de la NBC, se utilizó para el rodaje de escenas exteriores de la residencia de la familia Banks. Aunque se muestra como ubicada en el barrio de Bel-Air de Los Ángeles, en realidad se encuentra en el barrio de Brentwood, también en el área metropolitana de Los Ángeles.

Según TMZ, el grupo inmobiliario The Altman Brothers, es el encargado de negociar la venta.

La mansión de "El Príncipe de Bel-Air" se encuentra en Brentwood, Los Ángeles

La casa se ofrece por aproximadamente US$ 30 millones.

La famosa mansión de estilo colonial georgiano cuenta con seis dormitorios y siete baños, ocupando aproximadamente 930 metros cuadrados de superficie construida, ubicada en un amplio terreno esquinero de aproximadamente 3580 metros cuadrados. La propiedad fue construida en 1937.

Según TMZ, la casa de “El Príncipe del Rap” actualmente se está utilizando como locación para una serie de Netflix, manteniendo su icónica fachada ante las cámaras incluso mientras se prepara para cambiar de propietario.

Actualmente se está utilizando como locación para una serie de Netflix

Antes de llegar al mercado inmobiliario, la casa ya había sido utilizada en experiencias promocionales: en 2020, para celebrar los 30 años de la serie, parte de la propiedad fue publicada en Airbnb, con estadías temáticas a US$30 por noche para residentes del área de Los Ángeles, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de experimentar elementos de la casa vistos en el programa.