“¿Dormís con la puerta abierta o cerrada?” La respuesta puede indicar mucho más de lo que imaginás

Dormir con la puerta cerrada es una práctica extendida en muchas culturas, especialmente por razones de seguridad o para mantener una temperatura adecuada en la habitación.

Sin embargo, desde la psicología, esta conducta también puede reflejar aspectos más profundos del funcionamiento emocional y de la personalidad de quien la adopta.

Una necesidad de seguridad física y emocional

Según expertos en el área de la psicología, cerrar la puerta al dormir responde a una necesidad básica de seguridad, tanto física como mental.

Esta acción crea una barrera simbólica frente al mundo exterior, brindando a la persona una sensación de control sobre su entorno inmediato, lo cual favorece el descanso.

Según expertos en el área de la psicología, cerrar la puerta al dormir responde a una necesidad básica de seguridad, tanto física como mental (Foto: FreeP¡CK)

Apreciación del espacio personal y la introspección

Otro de los motivos que suelen asociarse a este hábito es la búsqueda de soledad consciente y tranquilidad interior.

Quienes prefieren dormir con la puerta cerrada, de acuerdo con estudios conductuales, tienden a valorar los espacios personales donde puedan reflexionar, desconectarse y recargar energías.

Personalidades estructuradas y enfocadas en el autocuidado

Diversas investigaciones indican que las personas metódicas y organizadas son más propensas a cerrar la puerta para dormir.

Esta acción forma parte de un conjunto de rutinas que generan bienestar y previsibilidad antes de dormir.

Para muchos, es un gesto que forma parte de su ritual nocturno y que contribuye a generar un entorno de confort y cuidado personal.

Independencia y afirmación del propio espacio​

Dormir con la puerta cerrada también puede estar relacionado con una afirmación de la autonomía e independencia. Crear límites físicos durante el sueño permite a algunas personas reafirmar su capacidad de controlar su espacio privado.

Además, este gesto puede simbolizar un deseo de libertad interior, en el que se delimita un entorno seguro libre de influencias externas.

Dormir bien, un acto integral​

El acto de dormir no es solo una necesidad biológica; también es una expresión de cómo cada persona se relaciona con su entorno.

La psicología sugiere que pequeños hábitos como cerrar la puerta al dormir pueden ser indicadores de rasgos como la necesidad de protección, la búsqueda de calma emocional o una tendencia a la introspección.

Aunque parezca un gesto rutinario, la forma en que dormimos puede decir mucho sobre quiénes somos.