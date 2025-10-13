Estos son los seis hoteles propiedad de Lionel Messi que ahora cambiaron de gerenciador

Un movimiento estratégico en el mercado hotelero de alta gama cambia las reglas de juego de Lionel Messi: a partir de noviembre, los establecimientos MiM (Messi Hotels) pasarán a ser operados por la cadena española Meliá Hotels International, reforzando la posición del astro del fútbol como un jugador relevante en el sector.

De esta manera, a partir del 1° del próximo mes, los seis hoteles de la marca MiM cambiarán de manos en su gestión operativa. La prestigiosa cadena española Meliá Hotels International asumirá la gerencia de los establecimientos, reemplazando a Majestic Hotel Group.

Este acuerdo marca un hito para la marca del futbolista, ya que los hoteles MiM se integrarán a la exclusiva división The Meliá Collection, caracterizada por incluir hoteles singulares y en ubicaciones atractivas, enfocados en el segmento de lujo y experiencias premium.

El cambio se realiza bajo un modelo de alquiler + gestión, lo que permite a Meliá tomar las riendas operativas de los hoteles sin que Messi pierda la titularidad de su propiedad.

“La fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad de los portfolios de MiM y The Meliá Collection, que no solo comparten una misma filosofía y una propuesta conjunta de valor para los viajeros más exigentes, sino que cuentan además con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi, propietario y fundador de la cadena, y de la garantía de un grupo líder en gestión hotelera como Meliá”, afirmó Gabriel Escarrer, presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International.

Bajo esta alianza, los hoteles conservarán su identidad distintiva, la cual en varios casos ya incluye elementos asociados al jugador, como la “Suite Messi” o réplicas del Balón de Oro, pero se beneficiarán de la distribución global, los rigurosos estándares operativos y la capacidad de marketing del grupo Meliá.

Cómo son los 6 hoteles de Messi

Cada hotel MiM refleja una experiencia diferente, acorde con el entorno y la identidad de la región donde se encuentra.

1. Hotel MiM Sitges (Barcelona)

Ubicado en el corazón de Sitges, un encantador pueblo costero a 40 minutos de Barcelona, este hotel fue el primero en formar parte del imperio turístico de Messi. A solo 100 metros de la playa, el Hotel MiM Sitges se levanta como un edificio de líneas modernas y fachada de vidrio, con certificación LEED Gold por su diseño sustentable.

El edificio del Hotel MiM Sitges presenta una arquitectura moderna y se encuentra a 100 metros de la playa

La pileta está ubicada en la terraza rooftop del hotel, con vista al mar y servicio de bar Página oficial

Cuenta con 77 habitaciones, entre ellas suites con terrazas privadas y vistas al mar. Su estilo contemporáneo combina materiales nobles y ventanales amplios que generan una atmósfera de relax. Entre sus servicios se destacan un spa con piscina climatizada, circuito de aguas, gimnasio de última generación, una terraza rooftop con bar y piscina al aire libre. El precio por noche en una habitación doble estándar arranca desde los €122 en temporada baja.

Así luce una de las habitaciones del hotel

2. Hotel MiM Ibiza Es Vivé

En 2018, Messi adquirió el histórico hotel Es Vivé por una cifra cercana a los €30 millones, sumando así una propiedad estratégica en una de las islas más codiciadas de Europa. Ubicado a pocos pasos de la playa Ses Figueretes, el MiM Ibiza Es Vivé combina arquitectura art déco con una atmósfera de sofisticación y exclusividad. Además, el edificio fue remodelado con criterios que conservaron su identidad visual original.

El Hotel MiM Ibiza Es Vivé conserva su icónica fachada de estilo art déco Hotel MiM Ibiza

El MIM Ibiza ofrece gastronomía internacional en una terraza con vista al Mediterráneo www.mimhotels.com

Cuenta con 52 habitaciones decoradas con una estética glamorosa y contemporánea. Su ambiente chic y cosmopolita está orientado a un público adulto y exigente. Entre sus servicios se destacan un spa con tratamientos exclusivos, un rooftop bar con DJ, piscina con camas balinesas y un restaurante internacional. El precio por noche varía entre €226 y €525 según la temporada y la categoría de la habitación.

3. Hotel MiM Mallorca

En 2020, el astro argentino amplió su cadena hotelera MiM Hotels con la adquisición del entonces Hotel Fona Mallorca, ubicado en la localidad de S’Illot, a escasos metros del mar y a solo 50 metros de la playa de Sa Coma. Tras una renovación integral, el edificio se transformó en un exclusivo hotel solo para adultos, enfocado en el relax y el bienestar.

El Hotel MiM Mallorca se alza a metros del mar con una fachada sobria y líneas limpias, tras una reforma integral que lo transformó en un hotel exclusivo para adultos MIM Hotels

El área de spa incluye sauna, hammam, duchas de sensaciones y salas de tratamientos Hotel Fona Mallorca

Cuenta con 98 habitaciones distribuidas en cuatro plantas, diseñadas con un estilo puramente mediterráneo. Su estética costera contemporánea incluye espacios amplios, tonos claros y materiales naturales. Entre los servicios del hotel destacan dos piscinas exteriores, una de ellas con borde infinito, un spa completo, restaurante con cocina local y un rooftop con solárium y vistas panorámicas. El costo promedio por noche ronda los €200, aunque en temporada baja hay opciones desde €122.

4. Hotel MiM Baqueira

Ubicado en la estación de esquí Baqueira Beret, este hotel de montaña está pensado para quienes combinan actividades deportivas con alojamiento de calidad.

La fachada del Hotel MiM Baqueira combina piedra y madera, reflejando su identidad como refugio de montaña @leomessi

La Suite Messi ofrece un ambiente cálido y elegante con detalles en madera y una cama king size Hotel MiM Baqueira

Cuenta con 141 habitaciones que incluyen opciones dobles, familiares y suites. Su estilo rústico-moderno combina materiales cálidos como piedra y madera, creando un ambiente acogedor. Entre sus servicios se encuentran un spa con circuito de aguas, guarda esquís, transfer a pistas y un restaurante de cocina regional. El precio por noche parte desde los €150.

El espacio de estar de la Suite Messi, con área de descanso, iluminación natural y acabados en madera @leomessi

El baño privado de la suite está equipado con ducha de hidromasaje, doble lavabo y y revestimientos en tonos neutros Hotel MiM Baqueira

Las habitaciones presentan un diseño rústico-moderno, con materiales cálidos y detalles funcionales Hotel MiM Baqueira

5. Hotel MiM Andorra

El Hotel MiM Andorra abrió sus puertas en febrero de 2023, marcando la última incorporación a la cadena hotelera de Messi. La empresa gestionada por el grupo Majestic Hotel Group desde 2017 anunció a través de su sitio web la reapertura del que fuera el Hotel Casa Canut, ubicado en la avenida Carlemany de Escaldes-Engordany.

El Hotel MiM Andorra se emplaza sobre la avenida Carlemany con una fachada moderna, resultado de la completa renovación del histórico Hotel Casa Canut MIM Hotels

Las habitaciones presentan una decoración sobria de inspiración escandinava, con diseño minimalista MIM Hotels

En junio de 2021, MiM Hotels amplió su cartera con la compra del Hotel Casa Canut, que fue sometido a una reforma integral para adecuarse a los estándares del grupo y relanzarse con la nueva identidad de MiM Andorra.

Así era Casa Canut de Andorra, el hotel adquirido por Messi Casa Canut

El hotel tiene 31 habitaciones amplias con una decoración sobria y un diseño inspirado en la arquitectura escandinava, que apuesta por el minimalismo elegante con tonos neutros y detalles de lujo. La suite más destacada es la Suite Leo Messi, un espacio exclusivo de 62 m² que cuenta con una terraza de 46 m² con vistas a la avenida Carlemany y al pasaje. Está equipada con cama king size para dos personas, bañera, jacuzzi, ducha hidromasaje, baño completo y un aseo adicional.

La gastronomía está a cargo de Hincha, un nuevo concepto de restaurante que surge de la colaboración entre MiM y el chef Nandu Jubany, ganador de una estrella Michelin. Además, el hotel cuenta con un área de spa y piscina que complementan su oferta de bienestar y relajación.

El precio por noche comienza en torno a los €200 para las habitaciones estándar.

6. Hotel MiM Sotogrande Club Marítimo (Cádiz)

Situado en el puerto deportivo de Sotogrande, en Andalucía, este hotel boutique presenta una propuesta vinculada al lujo náutico. Ofrece vistas al Mediterráneo y un diseño contemporáneo con inspiración marina, utilizando materiales naturales para crear un ambiente relajado.

Ubicado en el puerto deportivo de Sotogrande, el hotel presenta una fachada de diseño contemporáneo inspirado en el mundo náutico, con predominio de materiales naturales Cortesía Booking

Dispone de 45 habitaciones, muchas con terrazas privadas y vistas al puerto. Cuenta con dos restaurantes que ofrecen cocina fusión, un spa, terrazas chill out y acceso exclusivo al club marítimo. Las tarifas para habitaciones dobles comienzan en €230, mientras que las suites pueden alcanzar hasta €504 por noche.

El lobby del hotel repleto de plantas silvestres Cortesía Booking

Las áreas comunes interiores cuentan con mobiliario funcional y vista parcial al puerto deportivo de Sotogrande Cortesía Booking

La incursión de Lionel Messi en el mundo hotelero refleja su ambición por diversificar su legado más allá del fútbol, apostando por proyectos que combinan calidad, exclusividad y un fuerte compromiso con la experiencia del huésped.

Sus hoteles MiM no solo ofrecen alojamiento de primer nivel, sino que también representan un sello personal que trasciende la pasión deportiva para consolidar un patrimonio sólido y atractivo en destinos emblemáticos de Europa.