La inversión inmobiliaria que tomó Robert De Niro inspirada en Lady Di

El actor estadounidense Robert De Niro, dos veces ganador del premio Óscar, acaba de confirmar una millonaria inversión en el mercado inmobiliario y turístico de la isla de Barbuda, uno de los destinos más exclusivos del Caribe y recordado por ser el refugio favorito de la princesa Diana en los años 90.

A través de Nobu Hospitality, la firma que comparte con el chef japonés Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper, que cuenta con más de 60 restaurantes y 19 hoteles en todo el mundo, según The New York Times, De Niro destinará US$250 millones a la construcción de The Beach Club Barbuda, un complejo de lujo que comenzará a operar a fines de 2026.

El proyecto se desarrollará sobre un terreno de 161 hectáreas frente al mar, en la misma playa donde funcionaba el mítico K Club, el hotel donde solía hospedarse Lady Di. Años más tarde, la playa recibió el nombre de Playa de la Princesa Diana en su honor.

La princesa Diana visitó Barbuda muchas veces para sus vacaciones privadas

Villas, residencias y parcelas en venta

El masterplan contempla 17 villas privadas de más de 500 m², todas con acceso directo al mar, piletas, jardines, cine y bodega propia. A ellas se sumará el hotel boutique Nobu Beach Inn y una oferta gastronómica firmada por Nobu.

En paralelo, ya se comercializan más de 20 residencias de lujo con precios desde US$12 millones, y 30 parcelas, para quienes deseen construir sus propias mansiones frente al Caribe, una movida que busca atraer a inversores internacionales interesados en uno de los enclaves más exclusivos y con mayor revalorización del Caribe.

La llegada de capitales internacionales genera expectativas por la creación de empleo y el impacto económico en una isla de apenas 1500 habitantes. Sin embargo, organizaciones locales advierten sobre el riesgo ambiental que implica la urbanización intensiva en un territorio de recursos limitados.

Los desarrolladores aseguran que las construcciones tendrán solo una planta, estarán integradas en la vegetación y cumplirán con estándares de sostenibilidad. Además, remarcan el compromiso de que parte de los ingresos se reinviertan en la comunidad.

La isla en donde el actor realizó la inversión inmobiliaria

Un destino en el radar del lujo global

La relación de De Niro con Barbuda es personal: hace más de 30 años que el actor la visita y allí ya cuenta con una residencia privada. Su apuesta refuerza la tendencia de inversores internacionales que ven en las islas caribeñas no solo un destino turístico sino también un activo inmobiliario de alto valor, comparable con Saint Barth, Anguilla o Turks & Caicos.

La apertura de The Beach Club Barbuda marca un nuevo capítulo en el debate sobre cómo compatibilizar el turismo de ultra lujo con la preservación de entornos naturales únicos, al tiempo que posiciona a la isla en el mapa global de los destinos más codiciados.