Los Beckham vendieron su fabuloso penthouse en Miami y multiplican su fortuna

David y Victoria Beckham vendieron su lujoso departamento ubicado en Miami, Estados Unidos. La pareja había adquirido el inmueble en el año 2020, cuando el Inter de Miami FC- equipo en el que el ex futbolista británico es presidente y copropietario- comenzó a competir en la liga americana MLS. En ese entonces el matrimonió habría pagado US$19,8 millones. Sin embargo, alrededor de cinco años después lograron venderlo por US$5,2 millones más, alcanzando los US$ 25 millones.

El penthouse en el One Thousand Museum en el downtown de Miami era una de las dos propiedades de la pareja Beckham en Miami @uniquehomeslux - @uniquehomeslux

El penthouse está ubicado en la torre One Thousand Museum, diseñada por la arquitecta Zaha Hadid, y tiene 800 m² en los que se integran cinco cuartos, seis baños y un toilette.

El penthouse tiene 800 m2 en los que se integran cinco cuartos, seis baños y un toilette

Su privilegiada altura, en el piso 59, y sus amplios balcones, otorgan al inmueble vistas inmejorables a Biscayne Bay y al océano Atlántico.

Cómo es la torre de lujo

El edificio de Hadid es uno de los más lujosos de la ciudad. Fue inaugurado en el 2019, tres años después del fallecimiento de su arquitecta, la primera mujer en ganar el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura, el mayor reconocimiento del área, informalmente reconocido como el “Nobel de arquitectura”.

Cuenta con amenities como sky lounge, helipuerto y un centro acuático, además de tener una ubicación inmejorable, en el centro de la ciudad, y rodeada de parques.

El penthouse está en el piso 59 de la torre

El edificio cuenta con amenities como sky lounge, un helipuerto y un centro acuático @onethousandmuseum

En el edificio también vivió el cantante Marc Anthony, quien compró un departamento en el 2021 por US$11 millones, y es muy amigo del matrimonio Beckham. Pero su inversión no fue tan exitosa. En octubre del 2025 vendió la vivienda por US$8 millones, US$3 millones menos de lo que pagó inicialmente.

El edificio de Hadid fue inaugurado en el 2019, tres años después del fallecimiento de su arquitecta

En la torre, que es uno de los edificios más altos del mundo, hay 10 penthouses que coronan la altura @uniquehomeslux - @uniquehomeslux

Otras propiedades de los Beckham

La casa de Miami

David Beckham compró, en octubre del 2024 , una mansión de lujo ubicada en Florida, Estados Unidos. Según el sitio The Real Deal, el empresario inglés gastó US$70 millones para adquirir la propiedad de 1370 m².

Pagaron US$70 millones por esta casa frente al agua

La casa está rodeada de palmeras y con salida al mar

La mansión fue construida en 2018, está ubicada en North Bay Road, una zona exclusiva de Miami que fue el hogar de varias celebridades, entre ellas Matt Damon y Jennifer Lopez. Además, la propiedad cuenta con nueve habitaciones, 13 baños, gimnasio, spa, cine en casa, piscina y cocina de chef.

La propiedad cuenta con nueve habitaciones, 13 baños, gimnasio, spa, cine en casa, piscina y cocina de chef

La mansión de Londres

Otra vivienda que es propiedad de la familia está ubicada en Holland Park, una de las áreas más exclusivas de Londres y muy cercana al palacio de Kensington, residencia de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. El barrio es conocido por ser el lugar elegido por muchos famosos ingleses como Robbie Williams, Jimmy Page y Elton John. En el caso del matrimonio Beckham, David y Victoria compraron la casa en 2013 por £31 millones, es decir, unos €36 millones, aunque gastaron otros £9 millones en ponerla a su gusto, para lo que contaron con los servicios de la diseñadora de interiores Rose Uniacke.

La mansión de David y Victoria Beckham se encuentra en Holland Park, Londres, y está valuada en 31 millones de libras Hello Magazine

La casa cuenta con siete habitaciones, dos vestidores, una sala de juegos, gimnasio, área de spa y estacionamiento subterráneo.

El lujo rural

En Reino Unido, la pareja también tienen otra casa en Costwolds, una zona rural, por la cual pagaron €12 millones. El terreno fue modificado: agregaron jardines, huertos y zonas de descanso. La remodelación la llevó a cabo Marcus Barnett, tres veces ganador del Chelsea Flower Show, una competencia de jardinería.

Pero no es la primera casa que tiene en zona rural ya que a la pareja le gusta mucho pasar temporadas en el campo. Entre 2001 y 2005 tuvieron una curiosa propiedad que fue un granero remodelado en Alderley Edge, a pocos kilómetros de su actual casa en Costwolds.

Ubicada en Alderley Edge, el granero remodelado fue el hogar de Victoria y David Beckham desde 2001 a 2005. Hello! Magazine

La moderna piscina contrasta con la típica estructura de los graneros de antaño Hello! Magazine

El living donde los Beckham compartieron infinidad de tardes juntos Hello! Magazine