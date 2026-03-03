Los Beckham vendieron su fabuloso penthouse en Miami y multiplican su fortuna

La propiedad está ubicado en la torre One Thousand Museum y fue diseñada por la arquitecta Zaha Hadid; la compraron en 2020 y le ganaron algo más de US$5 millones en cinco años
- 4 minutos de lectura'
David y Victoria Beckham vendieron su lujoso departamento ubicado en Miami, Estados Unidos. La pareja había adquirido el inmueble en el año 2020, cuando el Inter de Miami FC- equipo en el que el ex futbolista británico es presidente y copropietario- comenzó a competir en la liga americana MLS. En ese entonces el matrimonió habría pagado US$19,8 millones. Sin embargo, alrededor de cinco años después lograron venderlo por US$5,2 millones más, alcanzando los US$ 25 millones.
El penthouse está ubicado en la torre One Thousand Museum, diseñada por la arquitecta Zaha Hadid, y tiene 800 m² en los que se integran cinco cuartos, seis baños y un toilette.
Su privilegiada altura, en el piso 59, y sus amplios balcones, otorgan al inmueble vistas inmejorables a Biscayne Bay y al océano Atlántico.
Cómo es la torre de lujo
El edificio de Hadid es uno de los más lujosos de la ciudad. Fue inaugurado en el 2019, tres años después del fallecimiento de su arquitecta, la primera mujer en ganar el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura, el mayor reconocimiento del área, informalmente reconocido como el “Nobel de arquitectura”.
Cuenta con amenities como sky lounge, helipuerto y un centro acuático, además de tener una ubicación inmejorable, en el centro de la ciudad, y rodeada de parques.
En el edificio también vivió el cantante Marc Anthony, quien compró un departamento en el 2021 por US$11 millones, y es muy amigo del matrimonio Beckham. Pero su inversión no fue tan exitosa. En octubre del 2025 vendió la vivienda por US$8 millones, US$3 millones menos de lo que pagó inicialmente.
Otras propiedades de los Beckham
La casa de Miami
David Beckham compró, en octubre del 2024 , una mansión de lujo ubicada en Florida, Estados Unidos. Según el sitio The Real Deal, el empresario inglés gastó US$70 millones para adquirir la propiedad de 1370 m².
La mansión fue construida en 2018, está ubicada en North Bay Road, una zona exclusiva de Miami que fue el hogar de varias celebridades, entre ellas Matt Damon y Jennifer Lopez. Además, la propiedad cuenta con nueve habitaciones, 13 baños, gimnasio, spa, cine en casa, piscina y cocina de chef.
La mansión de Londres
Otra vivienda que es propiedad de la familia está ubicada en Holland Park, una de las áreas más exclusivas de Londres y muy cercana al palacio de Kensington, residencia de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. El barrio es conocido por ser el lugar elegido por muchos famosos ingleses como Robbie Williams, Jimmy Page y Elton John. En el caso del matrimonio Beckham, David y Victoria compraron la casa en 2013 por £31 millones, es decir, unos €36 millones, aunque gastaron otros £9 millones en ponerla a su gusto, para lo que contaron con los servicios de la diseñadora de interiores Rose Uniacke.
La casa cuenta con siete habitaciones, dos vestidores, una sala de juegos, gimnasio, área de spa y estacionamiento subterráneo.
El lujo rural
En Reino Unido, la pareja también tienen otra casa en Costwolds, una zona rural, por la cual pagaron €12 millones. El terreno fue modificado: agregaron jardines, huertos y zonas de descanso. La remodelación la llevó a cabo Marcus Barnett, tres veces ganador del Chelsea Flower Show, una competencia de jardinería.
Pero no es la primera casa que tiene en zona rural ya que a la pareja le gusta mucho pasar temporadas en el campo. Entre 2001 y 2005 tuvieron una curiosa propiedad que fue un granero remodelado en Alderley Edge, a pocos kilómetros de su actual casa en Costwolds.
- 1
Alquileres: de cuánto es el aumento en los contratos que se ajustan en marzo 2026
- 2
¿Alquiler caro o barato?: la fórmula de 3 pasos para saber si lo que pagás por tu casa es un precio justo
- 3
Los amenities que sorprenden en los edificios: desde los más insólitos hasta los que promueven encuentros
- 4
Alquileres: cómo calcular los aumentos por inflación en marzo 2026