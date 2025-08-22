Mark Zuckerberg compró 11 casas en su calle y armó un búnker al que sus vecinos lo llaman “la baticueva del millonario”

Mark Zuckerberg no tiene muy contentos a sus vecinos en Palo Alto, California. El director ejecutivo de Meta, de 41 años, llegó al barrio de Crescent Park en 2011, cuando compró una casa de 520 metros cuadrados en Edgewood Drive. Desde entonces, según informó The New York Times, ha gastado más de US$110 millones en la compra de al menos 11 propiedades en la zona.

Con el tiempo, Zuckerberg convirtió cinco de esas casas en un gran complejo que sirve como residencia principal para él, su esposa Priscilla Chan y sus tres hijas. La propiedad incluye casas de invitados, jardines, una cancha de pickleball, una piscina con piso hidráulico y hasta una estatua plateada de 2 metros de Chan, encargada por el propio Zuckerberg.

Debajo del complejo, añadió 650 metros cuadrados de lo que en los permisos figura como “sótano”, pero que los vecinos llaman “búnker” o “la baticueva del multimillonario”.

Una de las propiedades también se utilizó como escuela privada para 14 niños, a pesar de que el código de la ciudad lo prohíbe. El año pasado, trabajaban allí seis adultos, incluidos cuatro profesores, de acuerdo con The Times.

Mark Zuckerberg compró al menos 11 propiedades en Palo Alto THE NEW YORK TIMES

Nueve vecinos, siete de ellos bajo anonimato por miedo a represalias, contaron al medio que llevan ocho años soportando obras constantes, entradas de vehículos bloqueadas, restos de construcción e incluso espejos de autos rotos por maquinaria.

Además, señalaron un aumento de la vigilancia en la zona, con cámaras de seguridad y guardias estacionados en coches.

“Ningún vecindario quiere ser ocupado, pero eso es precisamente lo que han hecho. Han ocupado nuestro barrio”, declaró Michael Kieschnick, residente de Palo Alto cuya casa es lindera en tres lados con propiedades de Zuckerberg.

Vista del drone

“Los multimillonarios están acostumbrados a crear sus propias reglas”

Kieschnick explicó que los vecinos no solo están molestos con Zuckerberg por “ocupar” el vecindario, sino también con el ayuntamiento.

En 2016, una junta municipal rechazó su plan para construir un complejo, pero con el tiempo la ciudad aprobó 56 permisos que le permitieron hacerlo de forma gradual.

Los vecinos también denunciaron que la policía colocó señales de prohibido estacionar durante cinco horas en una calle pública para un asado en el jardín del empresario.

La puerta de entrada de una de las casas de Mark Zuckerberg LOREN ELLIOTT - NYTNS

“Los multimillonarios de todo el mundo están acostumbrados a crear sus propias reglas; Zuckerberg y Chan no son los únicos, salvo que son nuestros vecinos. Pero es un misterio por qué la ciudad ha sido tan incompetente”, agregó.

El propio Kieschnick dijo que el equipo de Zuckerberg le ofreció comprar su casa, en la que ha vivido más de 30 años, pero rechazó la propuesta.

Un portavoz de la pareja le dijo a la revista People que “Mark, Priscilla y sus hijos han vivido en Palo Alto durante más de una década. Valoran ser miembros de la comunidad y han tomado medidas que van más allá de las exigencias locales para evitar perturbaciones en el vecindario”.

Los vecinos denunciaron un aumento de la vigilancia en la zona, con cámaras de seguridad y guardias estacionados LOREN ELLIOTT - NYTNS

El representante agregó que al personal y proveedores se les recuerda minimizar el ruido y se les anima a compartir auto o usar taxi.

Aunque las obras bloquean a veces el estacionamiento en la calle, aseguró que los eventos no lo hacen y que siempre cumplen las ordenanzas.

Según The Times, para calmar los ánimos, los guardias ahora usan vehículos eléctricos silenciosos y, en ocasiones, han enviado obsequios a los vecinos, como vino espumante, chocolates, donas de Krispy Kreme e incluso auriculares con cancelación de ruido.