Simulador: cuántos m2 podés comprar según tu sueldo

El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve, una y otra vez, al mismo punto de partida: la brecha entre ingresos y precios inmobiliarios. En un contexto donde el valor del metro cuadrado continúa dolarizado y los salarios avanzan a un ritmo muy por detrás del costo de vida, la posibilidad de que un trabajador pueda comprar un departamento de forma tradicional se vuelve cada vez más lejana.

La posibilidad de que un trabajador pueda comprar un departamento de forma tradicional se vuelve cada vez más lejana Ricardo Pristupluk

El salario mínimo vital y móvil, referencia clave para medir el poder adquisitivo, calcular prestaciones sociales y fijar umbrales legales, quedó establecido en $346.800 mensuales desde febrero de 2026, según lo que estableció el Gobierno por decreto en diciembre de 2025.

La normativa detalla que este monto aplica a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa; quienes trabajan por hora perciben $1734 la hora. Aunque no define la totalidad del mercado laboral, sí funciona para dimensionar la distancia entre el ingreso formal más bajo y los valores del mercado inmobiliario porteño.

En este escenario, donde los valores de referencia del mercado inmobiliario permanecen dolarizados y el acceso al crédito sigue siendo limitado, surge una pregunta inevitable: ¿Cuántos sueldos mínimos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires?

Para responderla, se elaboró una simulación que toma como ejemplo una unidad de dos ambientes y 50 m² en cinco barrios: Puerto Madero, Núñez, Palermo, Villa del Parque y La Boca. Los valores del metro cuadrado se obtuvieron de los relevamientos de la plataforma Zonaprop, expresados en dólares, y se los cruzó con el valor de una propiedad, la cotización del dólar al momento y el monto del sueldo mínimo, lo que permite trazar un mapa de valores y accesibilidad.

Cantidad de sueldos mínimos necesaria según cada barrio

Un dos ambientes de 50 metros cuadrados en Puerto Madero, el barrio más caro del país, supera los US$300.000, dado que valor por metro cuadrado ronda los US$6157. De esta manera, teniendo en cuenta el promedio entre el dólar oficial de compra y de venta, quien cobra el salario mínimo debería reunir más de 1200 sueldos completos para acceder a una unidad estándar. Traducido en años, la distancia equivale a casi 100 años de trabajo, sin gastar absolutamente nada.

Un dos ambientes de 50 metros cuadrados en Puerto Madero, el barrio más caro del país, supera los US$ 300.000 Archivo Revista Jardin

En Núñez, donde el metro cuadrado ronda los US$3407, un departamento similar se ubica cerca de los US$170.000. Eso implica que un trabajador que percibe el salario mínimo necesitaría alrededor de 680 sueldos, lo que equivale a más de 50 años de ingresos.

Algo muy parecido ocurre en Palermo, uno de los barrios más demandados: con un valor por metro cuadrado en torno a US$3387, el precio final bordea los US$169.000. En salarios, esto se traduce en aproximadamente 677 ingresos mínimos,56 años de trabajo ininterrumpido.

Palermo, uno de los barrios más demandados: con un valor por metro cuadrado en torno a US$ 3387 Daniel Basualdo

La brecha comienza a achicarse en Villa del Parque, un barrio de clase media con valores más accesibles: allí el metro cuadrado se ubica cerca de US$ 2270, por lo que la misma unidad de 50 metros cuadrados cuesta alrededor de US$ 113.500. Para alcanzarla se requieren 450 salarios mínimos, es decir, casi 37 años de ingresos completos.

Finalmente, La Boca es el barrio más económico del análisis, con un valor por metro cuadrado de US$ 1552. El precio estimado del dos ambientes ronda los US$ 77.600, lo que exige aproximadamente 311 sueldos mínimos. Aun así, incluso en el barrio más accesible, la distancia equivale a 25 años de trabajo.

Si bien los valores pueden variar según orientación, antigüedad, estado del edificio o cercanía a polos comerciales, el simulador deja en evidencia una tendencia estructural: incluso para quienes logran mantenerse dentro del mercado laboral formal, el acceso a la vivienda mediante ahorro en pesos es casi imposible.

Los precios en dólares permanecen relativamente estables, pero los ingresos muestran una pérdida sostenida de poder real. El resultado es una brecha que crece año tras año: para comprar un dos ambientes en Buenos Aires, un trabajador necesita entre 20 y 100 años de salario, dependiendo del barrio y la propiedad.