Un mini Cariló, en el corazón de Mar del Plata: construyen suites sobre la arena en la playa privada más grande del país

Trajes de baño de moda, música, trago en mano y pick ups al sol. Esos son los elementos que no faltan en un día playero bajo el Sol en Helena Beach, la playa privada marplatense de 80.000 metros cuadrados que se consagra como la más grande de la Argentina.

Ubicada al lado del Club de Mar Mute en un espacio donde se combinan bosque y playa, el parador recibió en el pasado a cientos de famosos, por ejemplo, cuando fue sede de la fiesta de la revista Caras en 2020 y de eventos musicales altamente relevantes en Latinoamérica. Este verano vuelve a las pistas con un giro novedoso: hoy inaugura una nueva línea de suites cinco estrellas frente al mar con un evento VIP con 120 personas.

Gustavo Greco -titular del proyecto- se animó a construir seis habitaciones estilo container en las que desembolsó una inversión estimada de US$250.000 que se alquilarán a $80.000 más IVA la noche.

El desarrollo estaba planeado originalmente dos años atrás pero la pandemia postergó los planes.

Con el proyecto en marcha, Greco admite que le gustaría construir cinco o seis más si el negocio prospera y confirma que la próxima temporada añadirá una cancha de pádel de vidrio -el deporte de moda- con la asesoría de Alejandro Lasaigues, exjugador profesional del deporte.

Por fuera, las seis suites lucen fachadas oscuras y se encuentran rodeadas por la forestación autóctona Sergio Lapietra

El emprendedor planea alcanzar a una demanda top sobretodo si se tiene en cuenta que la oferta promedio de alquiler temporario de departamentos en Mar del Plata está por debajo de estos valores: cuestan $35.000 los tres ambientes, los de dos dormitorios $20.000 y los de uno $15.000 la noche, según un informe realizado por Zonaprop.

Su posicionamiento se acerca un poco más los ofrecidos en hoteles cinco estrellas como el Sheraton de Mar del Plata, donde la noche en una suite con vista al mar cuesta US$300 promedio (unos $107.000 a dólar blue).

Las suites son espacios de 20 metros cuadrados con una capacidad para hasta tres personas con una especie de terraza con hamaca paraguaya, fogonero y una mesa en un sector de arena.

Las suites tienen 20 metros cuadrados cubiertos Sergio Lapietra

Las suites están enmarcadas por forestación autóctona en el sector de bosque de Helena Beach, un “detalle” con el que Greco busca seducir a la demanda que alquila propiedades en Cariló, Pinamar Norte o Costa Esmeralda.

“También se incluye el servicio de playa de sombrilla con 4 reposeras, que de otro modo cuesta $20.000 por día”, aclara Greco.

Por otra parte, quienes deseen pasar el día en la playa también tienen otras opciones: este año cuesta $30.000 alquilar los camastros para seis personas o los guarum VIP que también incluyen lugar para entrar a la playa con un vehículo, reposeras, sombrilla y acceso a la pileta.

Cada suite tiene baño completo Sergio Lapietra

Greco explica que la idea nació a partir de los pedidos de los habitué del balneario: “El segmento ABC1 que viene siempre me dice que en Cariló está lleno de opciones frente al mar y acá no, entonces cuando escuché que 100 personas me decían lo mismo hice lo que me pedían”.

El entrepreneur define a esta playa como“un mini Cariló en el corazón de Mar del Plata”. Sus ambiciones no terminan ahí. “Tengo muchas ganas de desembarcar en Cariló o Pinamar Norte”, revela en diálogo con LA NACION.

Su iniciativa en Mar del Plata no es ajena a la ciudad donde eligió echar anclas con su proyecto. Viviana Recanatti, broker de Century 21 Recanatti en Mar del Plata, observa la prosperidad del mercado inmobiliario marplatense: “Nos encontramos con que la ciudad está mutando y la construcción está súper en auge porque es conveniente por el valor de los materiales”.

Las habitaciones tienen cama kink size Sergio Lapietra

En el caso de Greco, las suites no son el primer acercamiento del empresario al Real Estate en la “feliz”. También organiza seminarios del rubro como el coloquio marplatense “Política, Economía & Real Estate”.

La playa tiene un restaurante con capacidad para 100 cubiertos

Si quisiera, Greco dice que incluso podría transportar estas mismas suites a otro destino.

“Como en la ciudad cuidan mucho las playas, en Mar del Plata no se puede construir en hormigón sobre arena entonces hice una construcción desmontable que mañana puedo llevármelo en un camión”, aclara el emprendedor que desarrolló una especie de mini paseo gastronómico cool que se mantiene en pie desde hace cinco años con marcas como Fabric Sushi, Jaya Refugio del cocinero Fran Rosat -similar a la huella de Punta del Este-, Nómade que suma una sucursal además de la que tiene en el Campo Argnetino de Polo y Lucciano´s, la cadena de heladerías oriunda de Mar del Plata con sucursales en Miami y Orlando.

Gustavo Greco, CEO de Greco Group, invirtió US$250.000 en la construcción de las suites Sergio Lapietra

Greco aclara que abre hoy porque la temporada no arranca en el fin de semana de Año Nuevo sino que la playa abre cuando terminan los días más calientes en Punta del Este: “A partir del ocho de enero cuando corta Punta y explota hasta el cinco de febrero”, aclara el empresario que, igual, ya inauguró la temporada en la playa con un evento al que fue la cantante rosarina Nicki Nicole.

Nicki Nicole cantó en la inauguración de la temporada 2023

Pero no será la única: este verano tocarán en el auditorio playa de 10.000 m² para 15.000 personas otros artistas de moda como María Becerra, YSY A, La Konga, L-Gante y Damas Gratis.

De noche celebrarán su edición playera populares fiestas porteñas nocturnas y algunos de los sponsors llevarán a cabo allí sus fiestas privadas de blanco.