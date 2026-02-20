Cómo es la casa que se construyó en el Delta con una pista de skate en su fachada

Para los arquitectos, los terrenos son un lienzo en blanco. Sin embargo, a diferencia de otras obras de arte, la naturaleza impone sus propias reglas: los desniveles, la cercanía al agua y el tipo de suelo son algunos de los factores que obligan a los especialistas a buscar soluciones creativas.

Ese fue el desafío que enfrentó una vivienda ubicada en las islas del río Paraná, frente a Rosario, en la zona del Charigüé. Allí, el arquitecto, Macu Bulgubur, debió diseñar una casa en un entorno de humedales, sin acceso a luz, gas, ni agua corriente. La respuesta fue la autosuficiencia.

“Las principales características están dadas por los sistemas utilizados para su funcionamiento: paneles solares fotovoltaicos y baterías para recolectar y almacenar energía eléctrica; un recolector de agua de lluvia; un calefón solar y un biodigestor”, detalla el especialista.

La casa tiene paneles solares fotovoltaicos y baterías para recolectar y almacenar energía eléctrica; un recolector de agua de lluvia; un calefón solar y un biodigestor

Aunque la innovación atraviesa todo el proyectos- desde sus cimientos hasta su funcionamiento- hay un elemento que la vuelve realmente especial: una pista de skate integrada a la fachada de la vivienda.

¿Cómo es la casa?

Entre los árboles del delta del Paraná se levanta esta construcción de estilo modernista realizada con madera, chapa negra, y apoyada sobre pilotes de metal. Una obra que manifiesta una unión de dos mundos, que en la teoría parecen lejanos, pero que en realidad dialogan de manera natural: “La arquitectura de una sencilla casa familiar con una pequeña pista de skate”.

Es una construcción de estilo modernista realizada con madera y chapa negra, y apoyada sobre pilotes de metal

El arquitecto describe el skate como “un deporte que necesariamente requiere de algún evento arquitectónico”. Desniveles, rampas y obstáculos forman parte del lenguaje propio de la disciplina, y es ahí donde entra la arquitectura, y propone un mundo de posibilidades. Las barandas, los materiales y el acabado de las superficies son solo algunos de los escenarios de experimentación.

Los detalles del interior

La estética modernista del exterior de la casa de Rosario, se traslada al interior, al igual que la predominancia de los colores negro y madera. Las líneas rectas dominan la escena: las ventanas, el balcón, la mesa, la barra, la mesada y los muebles de la cocina son rectangulares. Ese orden se contrapone con la curva de la pista de skate, visible a través de los ventanales. Un detalle no menor: la grifería y los electrodomésticos, incluida la heladera, son de color negro, reforzando la estética.

La grifería y los electrodomésticos, incluida la heladera, son de color negro, reforzando la estética

En la sala de estar, las líneas rectas vuelven a imponerse. La curva de la pista es interferida por listones de madera y una escalera compuesta por escalones flotantes, que conducen a la planta superior donde se ubican los cuartos y el baño.

Otro aspecto llamativo son las columnas que elevan la estructura del piso. Sin embargo, lejos de ser una excepción, se trata de una solución habitual en la zona: todas las casas comparten el mismo método, ya que la altura es una manera de evitar que el agua afecte las viviendas durante las crecidas del río.

En la sala de estar, las líneas rectas vuelven a imponerse

Lucas es el dueño de la casa, y vive en ella junto con su pareja y su perro. La vivienda recibe constantemente visitas de familiares y amigos. “Por suerte es una casa que se vive plenamente”, reflexiona el arquitecto.

El arquitecto no descarta replicar este tipo de proyectos en otros lugares

Una experiencia anterior

No es la primera vivienda que el arquitecto realiza con este concepto. Hace unos años construyó una casa con una rampa, en una locación cercana, aunque para un propietario distinto: él mismo.

“Ya tenía experiencia diseñando casas y pistas de skate. Solo tuve que unir las dos cosas”, destaca el arquitecto.

“La construí para mí y tuvo una suerte de viralización en redes porque un skater muy conocido subió una foto en su cuenta”, recuerda. A partir de esa publicación, un cliente de Rosario que planeaba mudarse a la isla lo contactó para que realizara un proyecto similar, ya que tenía una afición por el patinaje. “Hice el diseño y en plena pandemia, levantamos la casa”, agrega.

Bulgubur no descarta replicar este tipo de proyectos. “Me han contactado desde muchas partes del mundo para hacer casas similares, pero hasta ahora no se pudo concretar ninguna”, explica, y reconoce que aunque en algún momento va a suceder, es un “nicho muy pequeño”.