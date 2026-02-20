¿Cuánto cuesta una tiny house en Mendoza?

Las viviendas pequeñas tienen sus pro y sus contras. Pero para muchos funcionan como la primera llave de acceso a la casa propia. En los últimos años, una tendencia arquitectónica dejó de ser una curiosidad de Pinterest para transformarse en una alternativa concreta dentro del mercado argentino: las tiny houses.

En un contexto donde cada metro cuadrado cuesta, la pregunta ya no es solo si conviene vivir en pocos metros, sino cómo hacerlo. En provincias como Mendoza, las mini casas empiezan a ganar terreno como solución habitacional real.

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado Lauro Desarrollo Sustentable

Qué es una tiny house

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado. Algunas se fabrican casi por completo en la planta, se transportan y se montan en el terreno en cuestión de días. No son casas rodantes ni motorhomes: están pensadas como viviendas fijas, completas y permanentes. Un hogar en versión chica, pero funcional.

Este esquema reduce tiempos y costos de obra. “Las viviendas industrializadas ofrecen una solución habitacional de calidad, rápida instalación, con excelente aislación térmica y una muy buena relación precio-producto”, explican desde el Grupo Idero, especializado en este tipo de construcción.

Detrás del formato hay una filosofía: menos metros, menos cosas y una vida más simple. El minimalismo no es una pose estética, sino una forma concreta de habitar.

Cuánto cuesta una tiny house

Los números varían según el proveedor, los metros cuadrados y el nivel de personalización.

Lauro Desarrollo Sustentable, es una empresa de Mendoza ubicada en Luján de Cuyo, que se especializa en este tipo de construcciones. Tienen cuatro tamaños de tiny house 23 m², 33 m², 45 m² y 66 m².

El metro cuadrado comienza en los US$1150 Lauro Desarrollo Sustentable

En cuanto a los valores, el metro cuadrado comienza en los US$1150, es decir que la casa de menor tamaño se ubica en US$26.450, y la de mayor en aproximadamente US$76.000.

Los materiales que utilizan son:

Estructura de hierro

Paneles aislantes en muros y techo

Carpinterías en aluminio y dvh

Pisos en pvc o porcelanatos

La fabricación demora 60 días desde la firma del contrato. El traslado está incluido para los destinos que están a 90 km de distancia, sin embargo el montaje y la instalación no.

El traslado está incluido para los destinos que están a 90 km de distancia Lauro Desarrollo Sustentable

La ecuación, no termina ahí. La tiny house necesita tierra. Por eso, la inversión funciona como un combo: casa más lote. Para quienes ya cuentan con terreno, o compran en zonas donde el valor del suelo sigue siendo bajo, el costo total puede ser sensiblemente menor al de un departamento tradicional.

“Con este tipo de viviendas ayudamos al planeta ya que no derrochamos el agua q tanta falta nos hace y aprovechar las energías”, declararon desde Lauro.

Para quienes ya cuentan con terreno, el costo total puede ser sensiblemente menor al de un departamento Lauro Desarrollo Sustentable

Por qué y quiénes las eligen

Las razones se repiten entre quienes apuestan por este tipo de vivienda. Menor inversión inicial, bajo costo de mantenimiento y facturas más chicas. A eso se suma la eficiencia energética, el diseño inteligente, con muebles multifunción y espacios bien aprovechados, y la posibilidad de ampliarse en el futuro. Puede que no sea una casa “definitiva” para todos, pero sí una puerta de entrada.

El perfil es amplio, pero hay patrones claros. Parejas jóvenes que recién empiezan, familias con un hijo pequeño, personas que buscan una vivienda simple en su propio terreno y también quienes las usan como oficinas o espacios de trabajo.