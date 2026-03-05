Derrumbe en Parque Patricios: el nuevo comunicado de la empresa que construyó el edificio y cuándo volverían de los vecinos

Constructora Sudamericana (Cosud), la empresa a cargo de uno de los edificios del barrio Estación Buenos Aires cuyo estacionamiento subterráneo cedió su estructura el pasado lunes y dejó al menos 65 autos aplastados y a todos los vecinos evacuados por riesgo de derrumbe, emitió este jueves por la mañana otro comunicado explicando sus pasos a seguir.

La constructora afirma que su foco principal está puesto en el “apuntalamiento preventivo de la estructura, desvinculación de la zona afectada y verificación del estado estructural”. Estas inspecciones se harán con personal especializado. Además, informan que presentaron en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias el Plan Ejecutivo de Trabajo para ser aprobado por esta entidad. “La ejecución de estas actividades tiene por finalidad el reingreso de los residentes en el menor plazo posible”, declaran.

El derrumbe de la losa de aproximadamente 50 por 70 metros ocurrió en el sector 2 del desarrollo, ubicado en Mafalda 907, a pocos metros del estadio del Club Atlético Huracán. A pesar de que el hundimiento se produjo en solo una parte del complejo, la decisión fue evacuar de manera preventiva todas las torres del conjunto, por lo que cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos en minutos., No se registraron heridos ni personas atrapadas.

Los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección completa de la losa del subsuelo, que provocó el hundimiento del sector donde había vehículos estacionados. Ahora se evalúa si existe riesgo estructural para determinar los pasos a seguir y si los vecinos podrán regresar a sus viviendas.

El agujero que se produjo en el patio central del complejo Ricardo Pristupluk

Así quedó el jardín central del complejo luego del derrumbe Ricardo Pristupluk

Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios, y que existe un potencial riesgo estructural, ya que la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, impidiendo que se doblen.

El informe detalla que, tras el colapso de la losa, estas columnas quedaron con una endeblez que hace que exista un potencial riesgo estructural.

“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, compartió la empresa constructora en un primer comunicado.

A las 48 horas del derrumbe, se conoció un segundo anuncio de parte de la compañía en el que afirmaba que se llevó a cabo una inspección visual de las instalaciones afectadas, con presencia de ingenieros de Cosud, un asesor estructural independiente y funcionarios de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “La recorrida permitió definir un curso de acción técnico de verificación profunda del estado estructural de las instalaciones”, agregó.

El proyecto y la constructora

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.

Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.

La empresa a cargo del proyecto es Constructora Sudamericana (Cosud), responsable de los sectores 1, 2 y 10 del complejo

Con actividad desde 1970, la compañía participó en algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Entre ellos figuran las torres Fórum, centros comerciales como Unicenter y Portal de Rosario, además de supermercados en todo el país y establecimientos de salud como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo, intervenciones en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, entre tantos otros proyectos residenciales, comerciales e instituciones.

“En cumplimiento de la normativa vigente, con carácter previo al inicio de las actividades definidas, la compañía presentará en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, el Plan Ejecutivo de Trabajo para su aprobación por esta entidad dependiente del GCBA. La realización de las actividades planificadas permitirá determinar la existencia o no de afectación estructural a fin de proceder a habilitar el reingreso de los propietarios en el menor plazo posible”, aseguró la firma.

El barrio Estación Buenos Aires, donde hoy viven más de 10.000 personas, comenzó a crecer a partir de 2015. Se levantó alrededor de la terminal de la línea de tren Belgrano Sur, que funcionó hasta 2018 y que durante años estuvo rodeada de depósitos industriales abandonados. Esa zona integraba los antiguos Corrales Viejos, un área históricamente vinculada al viejo matadero y a la descarga de desechos cloacales, conocida popularmente como la “Zona de la Quema”.

El barrio Estación Buenos Aires en el límite de Barracas y Parque Patricios Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

El esquema del programa Procrear cambió en el último año. En junio de 2025, el Gobierno nacional formalizó la disolución del fondo fiduciario de Procrear, iniciando el cierre definitivo del programa. A partir de esa decisión se produjeron modificaciones en la gestión de los activos remanentes.

En el barrio Estación Buenos Aires hoy viven más de 10.000 personas

Entre ellas, se realizaron subastas públicas de terrenos que aún formaban parte del complejo, a través de la plataforma Subast.ar de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de administrar y disponer de los bienes inmuebles del Estado nacional.

Ahora, mientras avanzan las pericias técnicas para determinar las causas del colapso, el foco está puesto en establecer si el episodio responde a una falla estructural, a problemas vinculados con las obras por filtraciones o a una combinación de factores.