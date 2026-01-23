Las casas de una sola planta que aún se pueden comprar en Buenos Aires

Las casas de una sola planta volvieron a captar el interés de los compradores. Aunque durante muchos años las propiedades más buscadas eran de varios niveles, la tendencia comenzó a revertirse. Las escaleras se transformaron en un obstáculo para muchas personas, y con el paso del tiempo o ante determinadas circunstancias, convierten el hogar en un espacio poco funcional.

Por este motivo, los nuevos desarrollos apuestan cada vez más por viviendas en un solo nivel, con ambientes amplios, integrados y abiertos que priorizan la conexión con la naturaleza y la comodidad cotidiana.

En la provincia de Buenos Aires existen múltiples opciones dentro de esta tipología, pero pueden ser más difíciles de encontrar que los inmuebles con más de un piso. Aunque hay muchas opciones de casas más tradicionales, se consolida una estética moderna, de líneas rectas, estructuras cuadradas y estilo minimalista.

En la localidad de Manzanares, partido de Pilar, se destaca una casa a estrenar dentro de un barrio privado. La propiedad tiene grandes ventanales, tres cuartos con vista al jardín y tres baños, dos de ellos completos, todos de estilo contemporáneo. Con 110 m2 cubiertos, sobre un lote central de 590 m2, se puede adquirir por US$230.000, según la publicación de Zonaprop.

La propiedad en Manzanares tiene grandes ventanales, tres cuartos con vista al jardín y tres baños Archivo

Continuando en GBA norte, San Isidro también ofrece opciones. En Boulogne Sur Mer se encuentra una vivienda de 268 m2, sobre un lote de 800 m2. A diferencia de la anterior, se trata de una propiedad más antigua, de 36 años, cuyo valor es de US$365.000.

La casa en San Isidro tiene 36 años de antigüedad y un valor de US$365.000 Archivo

En el oeste de Gran Buenos Aires, en Francisco Álvarez, dentro del country San Diego, aparece otra propuesta con la misma tipología: una casa de 333 m2 sobre un lote de 1500 m2. La vivienda principal tiene tres dormitorios y cuatro baños, y se complementa con un quincho y una casa de huéspedes independiente. Se puede adquirir por US$450.000.

La casa en el country San Diego tiene tres dormitorios y cuatro baños, además de un quincho y una casa de huéspedes Archivo

La zona sur también posee alternativas. Una de ellas se encuentra dentro del barrio cerrado Fincas de Hudson en la localidad de Guillermo Hudson, Berazategui. Una casa de 180 m2 sobre un terreno de 600 m2, con cuatro habitaciones, tres baños y pileta, y se vende a US$355.000.

La casa dentro del barrio cerrado Fincas de Hudson tiene un valor de US$355.000 Archivo

¿Y en el resto de la provincia?

El fenómeno no se limita al Área Metropolitana. A lo largo de la provincia de Buenos Aires conviven casas de una planta de estilo clásico, con las nuevas propuestas modernas.

En la Costa Atlántica esta tendencia se observa sobre todo en casas minimalistas. Un ejemplo se encuentra en Costa Esmeralda: una vivienda de una sola planta que conversa con el jardín y el bosque. Sus cuatro cuartos tienen vista al verde, y a la pileta. La casa de 204 m2 construidos sobre un lote de 1166 m2 se encuentra publicada en Zonaprop por US$445.000.

La casa, de un solo piso, dentro de Costa Esmeralda tiene cuatro cuartos con vista al verde o a la pileta Archivo

Tandil presenta un escenario particular, en el que conviven casas “chorizo”, construcciones antiguas con ornamentos, y cada vez más, viviendas modernas, sobre todo en las zonas rurales o cercanas a las sierras.

La casa de Tandil tiene una superficie de 243 m2, y se encuentra en un terreno de 1232 m2 Archivo

Es el caso de una propiedad de 243m2, sobre un terreno de 1232 m2, con tres dormitorios, tres baños, dos de ellos completos, y pileta climatizada y quincho. Con un valor de US$400.000, se posiciona como una opción atractiva para familias que buscan tranquilidad sin alejarse del centro.