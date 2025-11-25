Un edificio de lujo en Barrio Parque ganó dos premios internacionales de arquitectura

Buenos Aires tiene un nuevo protagonista en la escena: uno de los barrios más exclusivos de la ciudad capturó la atención internacional por el reconocimiento de uno de sus proyectos inmobiliarios. Con una arquitectura de lujo, que combina construcciones de estilo inglés, francés y art déco, Barrio Parque es un oasis de tranquilidad y seguridad, con calles curvas, casas con jardines y terrazas, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires.

Diseñado por Carlos Thays en 1911, está compuesto en su mayoría por casas familiares que conviven con embajadas, museos y algunas de las residencias más caras del país. El valor de venta del m², que cuando nació 110 años atrás estaba entre los más bajos del mercado, hoy ronda los U$S4500/m² mientras que en todo CABA le promedio es US$2495/m².

Recientemente, el edificio ubicado frente a la Plaza Perú y en diagonal al Museo Malba, en Martín Coronado 3300, recibió dos distinciones en los International Property Awards 2025, uno de los premios más relevantes del real estate global. El desarrollo pertenece a Creaurbana, la firma del Grupo Emes, controlada por Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía.

La entrega se realizó el 21 de noviembre en el Ritz-Carlton de South Miami, donde el proyecto obtuvo los reconocimientos en las categorías “Architecture Multiple Residence” y “Single Apartment/Condominium Development”. Son distinciones que ponderan calidad arquitectónica, sustentabilidad e innovación, evaluadas por un jurado internacional de más de 100 especialistas.

“Este reconocimiento refleja el trabajo sostenido de nuestro equipo y el compromiso con la excelencia en cada proyecto. Queremos seguir elevando los estándares del real estate argentino y demostrar la capacidad constructiva del país”, afirmó Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana.

Diseñado por BMA Arquitectos, el edificio que suma 28.000 m² construidos cuenta con 32 residencias de más de 300 m². La arquitectura de baja densidad, los materiales y la ubicación -una de las más cotizadas de Buenos Aires- lo ubican en el segmento más alto del mercado y entre los valores por m² más elevados del país.

Con más de 1.000.000 de m² construidos, la desarrolladora avanza en su plan de expansión con proyectos por más de 120.000 m² en Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López. Además, está por entregar DePampa y DeAlcorta, en Bajo Belgrano, dos de sus desarrollos más recientes y premium.