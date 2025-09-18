Dónde queda el nuevo shopping de IRSA

El grupo IRSA, propietario de los principales centros comerciales del país, comunicó la adquisición de un predio para desarrollar su nuevo shopping en el conurbano bonaerense. La compañía, liderada por Eduardo Elzstain, proyecta una inversión superior a los 20 millones de dólares para la reconversión del espacio ubicado en la zona oeste.

Cuál es la ubicación del nuevo centro comercial de IRSA

El futuro centro comercial se localizará en Haedo, en el corazón del partido de Morón: IRSA adquirió el antiguo Al Oeste Shopping para su completa transformación. El objetivo de la compañía es revalorizar el entorno y generar un nuevo polo de desarrollo para la zona.

El espacio cuenta con 75.000 metros cuadrados construidos, que serán reformados para albergar la nueva propuesta comercial y de entretenimiento. Desde la empresa afirman que el proyecto revitalizará un lugar emblemático para los vecinos. Se calcula la creación de más de 250 nuevos puestos de trabajo una vez que el centro comercial reabra sus puertas al público.

Cómo será el formato y qué ofrecerá

El complejo funcionará bajo un formato de outlet, un modelo de negocio que IRSA ya implementa con éxito en otros de sus shoppings. La propuesta comercial incluirá más de 50 locales de marcas de indumentaria y belleza, además de una variada oferta gastronómica y espacios de entretenimiento.

La inversión total para las reformas superará los 20 millones de dólares y la apertura se planea para el segundo trimestre de 2026, después de seis meses de obras.

“Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el oeste de la Provincia, con propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, asegura Jorge Cruces, CIO del Grupo IRSA.

El lugar mantendrá algunas de sus estructuras históricas más reconocidas. Conservará el cine Showcase, uno de los más importantes del conurbano, junto a su local de comidas rápidas y el complejo deportivo. El predio contará también con cocheras cubiertas con capacidad para más de mil automóviles.

“Con esta intervención, nuestra compañía reafirma su visión de transformar espacios en proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y ofrezcan nuevas experiencias que integren a la comunidad”, agrega Cruces.

El lanzamiento comercial del complejo platense está previsto para fines de 2025 o inicios de 2026 NICOLAS KREMENCHUZKY - IRSA

Distrito Diagonal: el otro gran proyecto en La Plata

De forma paralela, el grupo liderado por Elsztain avanza con Distrito Diagonal, un ambicioso complejo de usos mixtos que cambiará el perfil comercial y residencial de La Plata. Durante años, la capital bonaerense fue conocida como la “ciudad sin shopping”, una condición que pronto quedará en el pasado.

El proyecto se levanta en un predio de 78.614 metros cuadrados, ubicado estratégicamente entre Camino General Belgrano, la calle 511, la avenida 19 y la avenida 514, en la zona norte de la ciudad. La empresa tiene la aprobación para construir 116.552 metros cuadrados.

La inversión directa para este desarrollo asciende a US$130 millones, a los que se sumarán las inversiones de locatarios y otros desarrollos complementarios. IRSA adquirió la totalidad del predio en una operación de 7,5 millones de dólares.

