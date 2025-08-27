Este es el lujoso hotel propiedad de Cristiano Ronaldo en Madrid: ubicación y precios

El hotel está ubicado en una zona estratégica de la capital española y atrae a los turistas por el vínculo con el famoso futbolista portugués
- 4 minutos de lectura'
No solo es uno de los jugadores de fútbol mejor pagados, sino que también tiene una importante cartera de negocios de todo tipo. Son muchos los ámbitos en los que Cristiano Ronaldo invirtió a lo largo de los años, pero si hay un sector que le funciona particularmente bien es el del real estate.
En este sector, en colaboración con el grupo Pestana, el delantero se adentró en el mundo hotelero y creó la marca: Pestana CR7 Lifestyle Hotels. El máximo goleador en la historia del Real Madrid dejó su huella en la capital española con uno de estos proyectos: el Pestana CR7 Gran Vía Madrid.
Inaugurado en 2021, el complejo está ubicado en el número 29 de la icónica Gran Vía, una de las avenidas más emblemáticas y turísticas de la ciudad. Allí, en un edificio de 1923 remodelado tras una inversión de €13 millones, el astro portugués levantó junto uno de los hoteles más modernos y exclusivos de la capital.
Cuánto cuesta alojarse en el hotel de Cristiano Ronaldo
El hotel cuenta con 168 habitaciones distribuidas en 10 pisos y una categoría de cuatro estrellas. Los cuartos se ofrecen en distintos niveles de exclusividad, con precios que arrancan en los €300 y pueden llegar a los €1100 la noche para dos personas, según la categoría y las vistas de cada unidad. Muchas de ellas tienen panorámicas privilegiadas del paisaje urbano madrileño.
Más allá de las habitaciones, el hotel fue concebido como un espacio de “lifestyle”, pensado no solo para turistas sino también para quienes buscan experiencias únicas en el centro de la ciudad. En el noveno piso se encuentra una pizzería, un bar deportivo -con metegol y pantallas gigantes para seguir los partidos de fútbol- y un rooftop con vistas 360° de Madrid, uno de los mayores atractivos del complejo.
La propia web del hotel lo resume así: “Un lugar donde las cosas suceden, donde podés vivir grandes momentos para compartir y con el único rooftop con alturas múltiples y vistas de 360º de todo Madrid”.
Además de Madrid, la marca tiene presencia en Lisboa y Funchal en Portugal, Nueva York, en EE. UU., y Marrakech, en Marruecos, con la misma propuesta: combinar lujo, modernidad y la pasión por el deporte en espacios diseñados para quienes buscan mucho más que una simple estadía.
Las propiedades de Cristiano Ronaldo en España
La casa en La Finca, Madrid
Durante su etapa en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo residió en una imponente propiedad en La Finca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Diseñada por el arquitecto Joaquín Torres, la casa refleja el estilo de vida sofisticado del futbolista, con un diseño moderno y amplios espacios interiores. La residencia abarca 4500 metros cuadrados, rodeados de jardines privados y una gran piscina, garantizando máxima privacidad y confort.
La vivienda cuenta con 36 habitaciones, entre ellas varias suites de 70 metros cuadrados, además de un gimnasio, sauna y un garaje con capacidad para seis vehículos. Esta propiedad se convirtió en el hogar de Ronaldo durante sus años en España, marcando una etapa dorada de su carrera tanto dentro como fuera del campo.
Casa de vacaciones en Marbella
En 2019, Cristiano Ronaldo adquirió una elegante casa en La Resina Golf & Country Club, una exclusiva urbanización en Marbella, por aproximadamente €1,4 millones. Ubicada en la Costa del Sol, esta propiedad combina diseño moderno con lujo y privacidad, ofreciendo un entorno ideal para el descanso y la relajación. La residencia se distingue por sus amplios espacios abiertos y sus impresionantes vistas al mar Mediterráneo, convirtiéndola en un destino perfecto para las escapadas del futbolista y su familia.
Entre sus comodidades destacan una pileta infinita, un gimnasio privado, una sala de cine y un jardín de diseño. Su ubicación brinda acceso a algunos de los mejores campos de golf de la región y a un exclusivo ambiente residencial, lo que hace de esta propiedad una de las joyas inmobiliarias de Cristiano en España.
Otras noticias de Cristiano Ronaldo
- 1
Los mejores canales de reformas y decoración de casas para ver en YouTube
- 2
¿Cuáles son las proyecciones de costos de construcción para agosto 2025?
- 3
Distrito Quartier. La transformación de una zona portuaria “olvidada”
- 4
El lugar de zona norte que promete un boom inmobiliario y estrena un paseo comercial a cielo abierto