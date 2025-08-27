Este es el lujoso hotel propiedad de Cristiano Ronaldo en Madrid: ubicación y precios

No solo es uno de los jugadores de fútbol mejor pagados, sino que también tiene una importante cartera de negocios de todo tipo. Son muchos los ámbitos en los que Cristiano Ronaldo invirtió a lo largo de los años, pero si hay un sector que le funciona particularmente bien es el del real estate.

En este sector, en colaboración con el grupo Pestana, el delantero se adentró en el mundo hotelero y creó la marca: Pestana CR7 Lifestyle Hotels. El máximo goleador en la historia del Real Madrid dejó su huella en la capital española con uno de estos proyectos: el Pestana CR7 Gran Vía Madrid.

Inaugurado en 2021, el complejo está ubicado en el número 29 de la icónica Gran Vía, una de las avenidas más emblemáticas y turísticas de la ciudad. Allí, en un edificio de 1923 remodelado tras una inversión de €13 millones, el astro portugués levantó junto uno de los hoteles más modernos y exclusivos de la capital.

El edificio data de 1923 y fue remodelado en su interior www.pestanacr7.com

Cuánto cuesta alojarse en el hotel de Cristiano Ronaldo

El hotel cuenta con 168 habitaciones distribuidas en 10 pisos y una categoría de cuatro estrellas. Los cuartos se ofrecen en distintos niveles de exclusividad, con precios que arrancan en los €300 y pueden llegar a los €1100 la noche para dos personas, según la categoría y las vistas de cada unidad. Muchas de ellas tienen panorámicas privilegiadas del paisaje urbano madrileño.

Las habitaciones tienen una vista privilegiada de la ciudad www.pestanacr7.com

Las habitaciones varían en precio pero, en general, tienen una increíble vista de Madrid www.pestanacr7.com

Más allá de las habitaciones, el hotel fue concebido como un espacio de “lifestyle”, pensado no solo para turistas sino también para quienes buscan experiencias únicas en el centro de la ciudad. En el noveno piso se encuentra una pizzería, un bar deportivo -con metegol y pantallas gigantes para seguir los partidos de fútbol- y un rooftop con vistas 360° de Madrid, uno de los mayores atractivos del complejo.

La espectacular vista desde el rooftop del Pestana CR7 de Madrid www.pestanacr7.com

La propia web del hotel lo resume así: “Un lugar donde las cosas suceden, donde podés vivir grandes momentos para compartir y con el único rooftop con alturas múltiples y vistas de 360º de todo Madrid”.

El hotel cuenta con un bar de deportes y otro en el rooftop www.pestanacr7.com

Además de Madrid, la marca tiene presencia en Lisboa y Funchal en Portugal, Nueva York, en EE. UU., y Marrakech, en Marruecos, con la misma propuesta: combinar lujo, modernidad y la pasión por el deporte en espacios diseñados para quienes buscan mucho más que una simple estadía.

Hotel de Cristiano Ronaldo en Madrid

Las propiedades de Cristiano Ronaldo en España

La casa en La Finca, Madrid

Durante su etapa en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo residió en una imponente propiedad en La Finca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Diseñada por el arquitecto Joaquín Torres, la casa refleja el estilo de vida sofisticado del futbolista, con un diseño moderno y amplios espacios interiores. La residencia abarca 4500 metros cuadrados, rodeados de jardines privados y una gran piscina, garantizando máxima privacidad y confort.

La vivienda cuenta con 36 habitaciones, entre ellas varias suites de 70 metros cuadrados, además de un gimnasio, sauna y un garaje con capacidad para seis vehículos. Esta propiedad se convirtió en el hogar de Ronaldo durante sus años en España, marcando una etapa dorada de su carrera tanto dentro como fuera del campo.

La casa cuenta con un amplio jardín, pileta, gimnasio, sauna y un garaje con espacio para seis vehículos Netflix

Casa de vacaciones en Marbella

En 2019, Cristiano Ronaldo adquirió una elegante casa en La Resina Golf & Country Club, una exclusiva urbanización en Marbella, por aproximadamente €1,4 millones. Ubicada en la Costa del Sol, esta propiedad combina diseño moderno con lujo y privacidad, ofreciendo un entorno ideal para el descanso y la relajación. La residencia se distingue por sus amplios espacios abiertos y sus impresionantes vistas al mar Mediterráneo, convirtiéndola en un destino perfecto para las escapadas del futbolista y su familia.

Entre sus comodidades destacan una pileta infinita, un gimnasio privado, una sala de cine y un jardín de diseño. Su ubicación brinda acceso a algunos de los mejores campos de golf de la región y a un exclusivo ambiente residencial, lo que hace de esta propiedad una de las joyas inmobiliarias de Cristiano en España.