Content LAB para CRIBA
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

FARO: una nueva forma de vivir José Ignacio

El emprendimiento cuenta con departamentos de grandes expansiones privadas y amenities pensadas para disfrutar todo el año.

En José Ignacio, donde el pulso tranquilo del pueblo convive con la energía abierta del Atlántico, nace FARO Seaside Residences, un nuevo desarrollo residencial que CRIBA construirá y codesarrollará junto a Sessa Developers, con arquitectura de ObraPrima. Implantado sobre una hectárea de bosque de pinos, FARO presenta una manera distinta de habitar la costa: residencias que combinan privacidad, naturaleza y luz, con la playa, el faro y el pueblo a pocos minutos.

.

Su implantación preserva el paisaje existente, cuida la escala del entorno y potencia las vistas hacia el mar y el bosque. La propuesta está pensada para quienes buscan una segunda residencia o un nuevo hogar en José Ignacio, con confort contemporáneo y terminaciones cuidadosamente seleccionadas.

“FARO expresa muy bien cómo entendemos hoy la construcción en la costa: proyectos que se integran al paisaje, cuidan la escala del lugar y mejoran la forma de vivirlo. La Juanita nos permite trabajar con esa mezcla única de bosque, mar y calma que hace a José Ignacio”, señala Manuel Valdes, director comercial de CRIBA.

El directivo de la empresa con más de siete décadas de experiencia en obras de alta complejidad agrega: “Para CRIBA, ser parte de FARO es aportar nuestra capacidad técnica a un desarrollo pensado para disfrutarse todo el año, con terminaciones cuidadas y soluciones constructivas que acompañan la vida entre naturaleza y océano, en un entorno realmente singular de la costa uruguaya”.

Naturaleza protagonista, arquitectura contemporánea

FARO se inserta en un bosque de pinos consolidado, preservando el carácter del sitio. La arquitectura —contemporánea y cálida— integra interior y exterior través de grandes expansiones privadas: jardines en planta baja, terrazas generosas y azoteas en las unidades superiores. El resultado es una experiencia residencial que privilegia la calma, el silencio y la conexión cotidiana con el paisaje.

Amenidades para una vida costera todo el año

Entre los pinos, FARO suma amenities que acompañan el estilo de vida de José Ignacio y potencian el uso de las residencias en todas las estaciones:

  • Piscina climatizada con solárium
  • Bar de piscina / pérgola quincho y áreas de estar
  • Gimnasio equipado, sauna y vestuarios
  • Paisajismo integral y caminería en el bosque
  • Control de acceso y seguridad 24 hs
  • Cocheras con carga para autos eléctricos
  • Servicios complementarios como housekeeping y servicio de playa

Materiales nobles y tecnología integrada

La propuesta constructiva y de interiorismo combina materiales de alta durabilidad con tecnología incorporada de forma discreta para asegurar confort cotidiano. Los espacios cuentan con 2,75 m de altura libre interior, carpinterías de aluminio con doble vidriado hermético de piso a techo que amplifican la luz natural y las vistas, y pisos de ingeniería en madera natural. Los baños incorporan mármol o piedra natural en revestimientos y mesadas, mientras que las cocinas llegan equipadas con especificaciones de alta gama. El confort térmico se resuelve con aire acondicionado ductado frío/calor y losa radiante eléctrica. Además, las unidades incluyen accesos inteligentes y preinstalación para sistemas de domótica.

“FARO es un proyecto que eleva la propuesta residencial de José Ignacio y combina solidez constructiva con una ubicación excepcional. Invertir acá es apostar por un desarrollo pensado para sostener valor en el tiempo, con una identidad clara y una relación única con el entorno”, finaliza Valdes.

Datos de contacto para más información:

WhatsApp +598 93 99 55 66

Web: www.farouruguay.com

Instagram: @farouruguay

Mail: info@farouruguay.com

