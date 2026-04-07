Cómo es el castillo francés donde se grabará la cuarta temporada de “The White Lotus” a partir de abril

Las tarifas diarias en el hotel, construido por un comerciante de coñac en el siglo XIX, oscilan entre los US$3000 y los US$8000
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Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange en Harry Potter), Chris Messina y Marissa Long, entre otros actores, se dirigirán a un castillo en el sur de Francia para pasar unas semanas emocionantes. Este mes, cuando el clima comience a calentar en las costas del mar Mediterráneo, comenzará el rodaje de la cuarta temporada de la serie The White Lotus, que cautivó al público al mostrar la lucha de clases en lujosos hoteles frecuentados por los ricos y famosos.
A diferencia de las temporadas anteriores-ambientadas en Hawái, Sicilia y Tailandia-, la acción no se desarrollará en un hotel de la cadena Four Seasons. En esta ocasión, los personajes se alojarán en un castillo del siglo XIX en la riviera francesa, el Château de La Messardière.
Messardière es el nombre de uno de los antiguos propietarios de la finca: el oficial de caballería Henry Brisson de La Messardière. De hecho, el castillo fue un regalo de casamiento del acaudalado comerciante de coñac Gabriel Dupuy d’Angeac a su hija, Louise, y a su yerno, el oficial de caballería.
Se dice que Louise y su esposo eran apasionados del arte y la naturaleza (disfrutaban de la equitación) y que vivieron plácidamente en el palacio con sus siete hijos hasta la muerte de Messardière en 1905. La viuda decidió entonces transformar el castillo en un hotel que se convirtió en un lugar popular para la animada élite parisina en la década de 1920.
A lo largo de las décadas, el castillo cambió de manos varias veces y permaneció abandonado durante años. Finalmente, en 1989, fue restaurado bajo la supervisión de Jean-Claude Rochette, entonces arquitecto jefe de los Monumentos Históricos de Francia. La restauración puso de manifiesto la mezcla de estilos arquitectónicos que conforman el edificio: anglo-morisco, oriental, mediterráneo, florentino y provenzal.
En 2019, el Château de La Messardière se integró en Airelles Collection, una cadena hotelera de cinco estrellas en Francia propiedad de Stephane Coubit, fundador del Grupo Banijay, un conglomerado francés de entretenimiento responsable de series como Survivor y Peaky Blinders. Tras las reformas, el hotel reabrió sus puertas en junio de 2021.
El Château de La Messardière ofrece suites con tarifas diarias que oscilan entre los US$3000 y los US$8000, y es famoso por su pileta semicircular, sus jardines bien cuidados y las impresionantes vistas al mar Mediterráneo.
El hotel cuenta con seis restaurantes y tres bares, dos de ellos cerca de las piscinas. El castillo también alberga una pileta cubierta solo para adultos, nueve salas de entretenimiento, una sauna, un gimnasio, un cine al aire libre y museos, además de ofrecer excursiones en barco y actividades deportivas.
¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de la serie?
Además de Helena Bonham Carter, Chris Messina y Marissa Long, ya se han anunciado otros actores, como Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka. La cuarta temporada de la serie seguirá la misma línea que las anteriores, combinando tensión social y misterio: siempre hay un asesinato.
Como ya es tradición, los personajes secundarios serán interpretados por actores locales. Se especula que al menos parte de la historia transcurrirá durante el Festival de Cine de Cannes, que se celebra cada año en mayo. También es posible que la serie, creada por Mike White, se desarrolle en diferentes hoteles e incluya localizaciones en París.
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