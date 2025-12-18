¿Cuál es el costo de alquiler de una cochera en Santa Fe en diciembre 2025?

En Santa Fe, el costo de alquilar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios se oscila entre los $45.000 y los $150.000 mensuales, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

¿Cuánto cuesta alquilar una cochera en Santa Fe?

En el centro de la ciudad de Santa Fe, por $70.000 mensuales, se puede alquilar una cochera ubicada en Eva Perón al 2400, dentro de un edificio exclusivo de cocheras. El inmueble se encuentra en una zona estratégica, con cercanía a la Peatonal, la Terminal de Ómnibus, el Puerto, el Casino y la avenida Rivadavia. El edificio cuenta con tres pisos, cada uno con dos subniveles, acceso mediante rampas y escaleras, y amplios espacios de giro y maniobra que facilitan la circulación.

En el caso de que el análisis se focalice en la ciudad de Rosario, los valores van desde los $45.000 mensuales a los $150.000. En ejemplos concretos, Zonaprop muestra una cochera cubierta de 12 m², de dos años de antigüedad, en Ingeniero Gualberto Venesia, por $75.000 más $44.000 de expensas; en la calle Santa Fe 1638, se puede encontrar una cochera cubierta, de 15m², por $150.000. En la zona de Puerto Norte, se muestra un inmueble de este tipo, a estrenar, de 12 m², por $45.000.

En áreas céntricas y de alto tránsito, la escasez de estacionamiento en la vía pública eleva la demanda de cocheras privadas y presiona los precios al alza

Ahora bien, si se compara con los valores de alquiler de cocheras publicadas en CABA, estas están entre $60.000 y $200.000 mensuales, aunque llegan a los $250.000 para los casos más premium.

En cuanto a precios de compra como inversión, los valores de las cocheras son más bajos que los de un departamento, lo que disminuye la barrera de ingreso a esta inversión. Por ejemplo, los precios de venta de cocheras en Rosario, según ubicaciones, publicados en Zonaprop, son los siguientes:

En Vera Mujica y Córdoba, US$15.000 + $50.000 de expensas

En Pasco al 300, US$17.000 y $14.600 de expensas con 15 m²

En Pueyrredón 145, desde US$18,957

En Alvear 1300, US$27.000 con 28 m²

En Italia y Rioja, en el distrito Centro, US$15.000 con 12 m²

En Moreno al 500, con 15 m², por US$24.900

Actualmente en Zonaprop hay 1485 publicaciones de cocheras en venta y 90 en alquiler en esa ciudad.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura Imagen generada por IA

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: