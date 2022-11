Shoppings: las nuevas atracciones de su transformación con más gastronomía, canchas de pádel, parque de diversiones cines y servicios

escuchar

La nueva normalidad trajo fuertes y profundos cambios que sin dudas afectaron a todas las actividades y los espacios. En estos tiempos, la gente tiene una nueva forma de vincularse, de disfrutar, de aprovechar el tiempo libre, de utilizar los espacios públicos y hasta de comprar. Entendiendo estas transformaciones que marcan nuestro presente, los shoppings en todo el mundo fueron reconfigurándose y la Argentina no es la excepción.

Los paseos de compras reformularon no sólo su propuesta comercial, sino su forma de vincularse con los clientes, comenzando a dar forma a una impactante metamorfosis.

Nuevas propuestas

Uno de los que optó por los cambios fue el Alcorta Shopping ubicado en Barrio Parque. Allí inauguraron Arriba un espacio de 700 m² ubicado en el tercer piso que combina una parte cubierta, otra semicubierta y un patio al aire libre, que sus creadores definen como “una experiencia gastronómica”. Con lugar para 250 comensales, el rooftop combina cocina internacional con una exquisita coctelería. Esta propuesta llega de la mano de BLA Food Group, los mismos creadores de Invernadero, Spritzza y Afrika. Allí, desde la gastronomía hasta la decoración, buscan colaborar con el disfrute del visitante. En su decoración resaltan los materiales y los colores de la naturaleza, en medio de un ambiente amplio, relajado y luminoso.

Además, el chef Donato De Santis abrirá este mes un mega espacio similar al Eataly de Nueva York, Casa Paradiso, con variadas opciones gastronómicas de su firma y productos con un concepto italiano.

Cadena Landmark en Unicenter Gentileza Landmark

Locales XXL

El Unicenter, el emblemático shopping que abrió sus puertas en 1988 y está ubicado en Martínez, es uno de los protagonistas de este cambio de paradigma. En el marco de una gran remodelación, el grupo chileno Cencosud encaró una inversión de $500 millones con el fin de darle una nueva cara al edificio.

En lo que tiene que ver con la propuesta comercial, Unicenter también presenta cambios. Una de las aperturas más rutilantes fue la de la Tienda Landmark, en el primer nivel del shopping. Allí, la firma de decoración del hogar cuenta con un espacio de unos 6000 m², que ellos mismos definieron como: “Un parque de diversiones del diseño de interiores”. Mientras que en el segundo piso, en un sector de 7000 m² se convirtió en un área dedicada al deporte compuesta por siete locales de grandes superficies (donde compartirán espacio Cristóbal Colón, Puma, Nike, Just for Sport y Templo del Fútbol, entre otras). En lo que tiene que ver con la gastronomía también hay novedades: se renovó la imagen del patio de comidas existente y refuncionalizó otros espacios pertenecientes a este rubro y cerró acuerdos comerciales con firmas como Le Pain Quotidien, La Panera Rosa, The Embers y Oh Tea! que le aportarán un perfil más gourmet. Además, se suman las propuestas de la cafetería Pani y la hamburguesería Deniro, cada una con espacios propios para sentarse en terrazas al aire libre. “También, el supermercado Jumbo, ubicado dentro del shopping, renovó su espacio. La inversión incluyó remodelaciones edilicias que abarcaron desde el layout hasta mejoras en término de uso sustentable y amigable con el medio ambiente y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas en las líneas de caja”, comentó Ramiro Ortiz, gerente general de Shoppings Argentina.

Pero el cambio al que apuestan es más profundo y en breve prevén sumarle a la propuesta de entretenimientos existente (cines y centro de juegos) un espacio con canchas de pádel al aire libre. Además, para 2023 planifican incorporar un anfiteatro y un sector de coworking.

Base, el nuevo espacio gastronómico del Alto Palermo Gentileza Base

Para foodies

Alto Palermo apostó a la expansión, que demandó un desembolso del orden de los US$45 millones (US$25millones invertidos por la desarrolladora IRSA y los US$20 millones restantes por los locatarios), lo que incluye la compra de un edificio lindero que le permitió sumar unos 5000 m² al complejo.

El proyecto, el buque insignia de IRSA, en los últimos tiempos refuncionalizó su espacio gastronómico. El nuevo polo (de 2000 m² con capacidad para 500 personas sentadas), se llama Base y se presenta como un concepto de “cocina por ingredientes”, cuenta con 13 locales y con un mercado con artículos orgánicos y regionales. Las propuestas se especializan cada una en un alimento que los comensales pueden combinar en un ambiente moderno, pensado para un público joven.

“El concepto de cocinas por ingredientes es trabajar la oferta gastronómica a partir del eje temático de un solo ingrediente en vez de por su lugar de origen, o por una carta diversa. La idea es que los cocineros expriman su imaginación hasta el máximo que puedan llevarla con cada uno de esos productos, y así lograr platos dulces, salados, bebidas, o lo que sea”, dice Marcelo Pirogovsky, socio de Mercat.

Alto Avellaneda Leo Fiorito

Divertirse en zona sur

El Alto Avellaneda, uno de los centros comerciales de IRSA de mayor facturación, también se sumó a la tendencia de reconvertirse en un espacio de experiencias. Para ello desembolsó unos US$20 millones (entre la desarrolladora y los locatarios) con el objetivo de incorporar rubros novedosos para la industria: una veterinaria, ocho nuevas salas de Cinemark -3600 m²- (una de 4D y la de XD más grande, canchas de fútbol 5, básquet y pádel y un Style Store, entre otros. “Los consumidores están pidiendo que los shoppings sean centros de experiencias, pero también poder hacer todo allí. Por eso en Alto Avellaneda, tal como estamos haciendo en los demás shoppings de la compañía, estamos incorporando rubros que eran desconocidos o no habituales hasta hace pocos años”, dijo Eduardo Elsztain, presidente y CEO de IRSA. Y agregó: “Los locatarios, tanto los nuevos como los que llegaron después del período que estuvimos cerrados por la pandemia, se mostraron más que dispuestos a acompañarnos en esta renovación”.

Entre los espacios que se encuentran en obra se destaca el parque de diversiones indoor, de 3000 m² (que será comandado por la firma Neverland). Además, se destacan las tiendas de Kevingston, Aloise y Rouge. “La salida de Falabella y de una cadena de cines abrió un gran espacio en la primera planta del shopping, que seguramente será ocupado por un gimnasio, salón de eventos, bauleras y/o cajas de seguridad. También una cadena de artículos para el hogar y tecnología”, explican los voceros.

Centro de salud y más

El Dot Baires Shopping, que también tiene la impronta de IRSA, se sumó al concepto que busca hacer foco tanto en los servicios como en la experiencia de los usuarios. En este sentido, inauguró -en la planta baja- el centro médico Swiss Medical Group (de 1390 m²) que brinda atención programada en más de 40 especialidades médicas y estudios de diagnóstico. El complejo tendrá 33 consultorios, una recepción general, cuatro boxes de laboratorio y cinco salas de espera especialmente ambientados para su atención, con especialidades como ginecología, traumatología, clínica médica, oftalmología, sumando a las especialidades pediátricas. Además, estudios de diagnóstico como ecografía mamaria, mamografía, resonancia.

La fachada del nuevo shopping outlet premium en Villa del Parque CAMILA GODOY - AFV

Lo que viene

En poco tiempo más reabrirá sus puertas el shopping de Villa del Parque. Esta inauguración de Del Parque Sustentoutlet, está prevista para diciembre próximo. “Se tratará de un outlet premium. Una suerte de mini Arcos”, comentan los voceros del proyecto. El complejo -que tendrá unos 15.000 m²- contará con 30 locales comerciales y unas siete u ocho góndolas. “Estos comercios estarán distribuidos en la planta baja y el primer piso. Además, tendrá un sector gastronómico con 10 propuestas de calidad y un espacio para un DJ. Sin dudas, dos de los atractivos del paseo serán sus terrazas (que en total suman unos 300 metros cuadrados). Entre los servicios con que contará el complejo se encuentra el sector para estacionamiento, que tendrá una capacidad para 50 vehículos”, comenta uno de los responsables de la comercialización. Y agrega: “Actualmente, estamos eligiendo las marcas que ocuparán los últimos metros cuadrados disponibles”. Actualmente, ya están confirmadas la presencia de firmas como: Kosiuko-Herencia, Cheeky, Como quieres que te quiera, Tascani, Perfumerias Rouge, Grisino, Sweet, Old Bridge, Grimoldi, Complot, Soho, Wanama J. Cook, Eyelit, Optica World, Havanna, Simmons y Morph, entre otros.

Paseo Gigena

En Palermo se levanta el shopping verde: el Paseo Gigena. El proyecto, que llega de la mano del estudio neoyorquino Oda Arquitecture, se presenta como el futuro ícono comercial de la zona del hipódromo de Palermo. Éste será un complejo mixto que estaría viendo la luz antes de fin de año. Oficinas, locales comerciales y unas impactantes terrazas verdes serán los protagonistas del moderno paseo que se desarrolla sobre un terreno de 11.500 m². “Tendrá 14.700 m² rentables de oficinas, 2200 m² cubiertos de locales comerciales y unas 250 cocheras”, cuenta Hernán Castro, senior broker de Cushman & Wakefield, firma responsable de la comercialización. Y agrega: “Tendrá como gran atractivo una terraza verde que se convertirá en un parque público elevado (de unos 4000 m² de superficie). El proyecto, que se integrará con el paisaje urbano, servirá para unir el Rosedal con los Lagos de Palermo”. Tendrá senderos peatonales que se completará con un nuevo polo gastronómico y de servicios.

El sector de los locales estará dividido en seis comercios (cada uno con 160 m² cubiertos más una fracción descubierta o semicubierta), los cuales ofrecerán una interesante propuesta gastronómica. “La propuesta de los locales está muy avanzada. En la actualidad, ya hay muchos interesados. Allí los espacios se alquilan alrededor de los US$25/m² y, según el caso, se conjuga con un porcentaje de la facturación mensual del negocio”, dice Castro.

Las oficinas se pueden alquilar desde módulos de 400 m² hasta la posibilidad de tener 7800 m² en un mismo nivel. Allí, los valores de alquiler pedidos de las oficinas rondan entre los US$30 y US$32 por metro cuadrado alquilado.

Shopping Oh! Buenos Aires

En el barrio porteño de Recoleta se construye Oh! Buenos Aires. El ex Buenos Aires Design ya tiene cerca de la mitad de la obra completa y casi el 40% del espacio alquilado, según Marcelo Porcel, director e inversor mayoritario del emprendimiento.El proyecto lleva el sello de empresa Hatzlaja, una firma de capitales uruguayos y panameños que ganó la licitación del Gobierno porteño hace tres años y que apunta a ofrecer una propuesta similar a la del shopping OH! La Barra de Punta del Este.

Con una inversión que ya ronda los US$15 millones, OH! Buenos Aires (que prevé abrir a finales del año que viene) se prepara para ser un centro comercial de última generación, que responderá al concepto de shopping de experiencias. “Aquí sólo un 30% del espacio estará destinado a locales de indumentaria y zapatos. La mayoría serán espacios destinados al entretenimiento, la gastronomía y el coworking”, explica Porcel.

El paseo comercial, que tendrá 100 locales al aire libre, contará con un mercado de 1500 m² inspirado en el Chelsea Market neoyorkino. El lugar contempla tener desde una propuesta de coworking hasta un sector dedicado a juegos de última generación, en donde la realidad virtual sea una de las principales protagonistas. Además, tendrá unas 600 cocheras y estaciones de cargas para monopatines y se prevé construir la terraza gastronómica más top de CABA.

.Un nuevo shopping en Puerto Madero que será a cielo abierto

Puerto Madero, el barrio más joven de la ciudad de Buenos Aires, también tendrá su shopping a cielo abierto: Harbour Shops. Un paseo de compras ubicado en el corazón del Dique 1, en Madero Harbour, el complejo inmobiliario mixto que lleva el sello de GNV Group. La obra, que demandará una inversión estimada de US$60 millones, ya tiene un 40% construido y se encuentra a la espera de habilitaciones gubernamentales. Según el master plan, el complejo tendrá más de 21.000 m² cubiertos (distribuidos en tres subsuelos y dos niveles), contará con unos 150 a 180 locales y estacionamiento con capacidad para 700 vehículos. Además, tendrá una terraza. Allí el metro cuadrado se alquila a US$30. “Será uno de los shoppings más exclusivos de Buenos Aires”, finaliza Iván Ginevra, CEO de GNV Group.