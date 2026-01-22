La hinchada de Boca lo presionó y ahora vende todos los departamentos con vista a la Bombonera: cuánto cuestan

En 2018, un video registrado en la Bombonera se volvió viral en redes sociales por un canto de la hinchada de Boca, dirigido a un edificio ubicado frente al estadio. “Vendé la casa”, gritaban al unísono. Casi siete años después, ese mismo edificio está en venta.

Hinchas de Boca le cantan a los vecinos

Ubicado sobre la calle Iberlucea, este inmueble volvió a poner a La Boca en el radar inmobiliario. Se trata de una propiedad compuesta por varias unidades tipo PH que salió al mercado con una particularidad: el edificio puede adquirirse completo o por partes, en un contexto marcado por discusiones sobre el futuro del estadio de Boca Juniors y el plan frustrado de la dirigencia de ampliarlo.

Sale a la venta un edificio justo frente a la Bombonera vigorepropiedades.com.ar

La propiedad se ofrece en su totalidad por US$400.000, aunque también existe la posibilidad de comprar las unidades por separado, cuyos precios van desde los US$105.000 hasta los US$160.000.

Según la información publicada , el edificio está compuesto por tres departamentos totalmente independientes, que en conjunto suman 10 ambientes, 9 dormitorios y 4 baños. La escala de la propiedad la distingue en una zona donde predominan las construcciones bajas y las viviendas históricas.

Cómo es la propiedad

Más allá de su ubicación estratégica, el edificio se destaca por su metraje y su distribución interna. La superficie total alcanza los 451 metros cuadrados, organizados en cuatro unidades.

La primera unidad, de 80 metros cuadrados, se ubica en planta baja y se vende a US$105.000. La segunda y la tercera, también en planta baja, se venden en conjunto: suman 260 metros cuadrados y se comercializan por US$125.000. En tanto, la cuarta unidad, situada en planta alta, tiene 120 metros cuadrados y un valor de US$160.000.

La venta fraccionada abre distintas posibilidades: desde el uso individual como vivienda permanente hasta una oportunidad de inversión orientada a alquileres temporales o actividades culturales.

La Boca, un barrio en permanente transformación

La ubicación, lejos de ser un dato menor, es un factor clave. Iberlucea es una de las calles más conocidas del barrio, atravesada por la presencia constante de turistas y, especialmente, hinchas de Boca los días de partido. Vivir frente a la Bombonera implica convivir con esa dinámica.

En ese marco, la aparición de una propiedad de estas características en el mercado inmobiliario entra en juego con un momento particular de La Boca, que desde hace años combina patrimonio histórico, presión inmobiliaria y debate urbano. El barrio es escenario recurrente de discusiones sobre preservación, desarrollo y convivencia entre el uso residencial y el turístico.

Una postal típica del barrio de La Boca twitter.com/dualipanoticia/

Un debate en el trasfondo: el proyecto para completar la Bombonera

La venta del edificio también vuelve a poner en tema el proyecto impulsado por Juan Román Riquelme para completar o reformar la cancha de Boca, una iniciativa que apunta a ampliar su capacidad sin relocalizar el estadio. Si bien no hay definiciones ni cronogramas cerrados, el tema reaparece de forma periódica y mantiene en vilo a fanáticos y vecinos.

Lo cierto es que cada vez que el futuro de la Bombonera vuelve a la agenda, las propiedades cercanas al estadio recuperan centralidad en la conversación. Una de las propuestas que circuló en distintos momentos contemplaba la compra de los inmuebles de toda la manzana próxima a la cancha y su posterior demolición para habilitar un espacio de expansión. Sin embargo, una iniciativa de ese tipo supone complejas implicancias urbanas y habitacionales, especialmente si se considera que muchos de esos edificios cuentan con valor patrimonial.

El edificio sobre Iberlucea tiene su atractivo por estar en el centro de una zona con fuerte impronta cultural. En La Boca, ese atractivo convive con desafíos estructurales y un debate permanente sobre cómo crecer sin perder carácter.

La salida al mercado de estos PH frente a la Bombonera es un nuevo capítulo de una historia en donde el fútbol, la historia y el mercado inmobiliario se cruzan de manera inevitable.