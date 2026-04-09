Lifestyle Las Heras. El proyecto de Recoleta para vivir, invertir y alquilar mejor

En pleno corazón de Recoleta, sobre la tradicional Avenida Las Heras y a metros de Callao, Korn Desarrolla avanza con un nuevo proyecto que busca combinar diseño inteligente, eficiencia y una lectura precisa de las necesidades actuales del mercado. Se trata de Lifestyle Las Heras, un edificio que apuesta por la calidad y la funcionalidad en una de las zonas de mayor demanda de la ciudad, donde la cercanía a museos, parques, centros médicos, universidades y polos gastronómicos convierte cada metro en un activo de alta rotación.

El emprendimiento es una propuesta pensada para vivir en bienestar y comodidad en un entorno urbano consolidado. Su ubicación en Avenida Las Heras 1832 es estratégica, a pasos del MALBA, el Museo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, Patio Bullrich y Plaza Francia, además de una amplia oferta gastronómica y deportiva, garantiza a los inversores una vacancia prácticamente nula, tanto para alquiler tradicional como temporal.

Lo que distingue a Lifestyle Las Heras no es solo su ubicación estratégica, sino su concepción integral. Inspirado en un estilo mediterráneo minimalista contemporáneo, el proyecto propone una experiencia de habitar asociada al bienestar, la luz natural, la materialidad noble y una estética atemporal que transmite calma, sofisticación y calidad de vida. Es donde el trabajo, la vida, el entrenamiento y el ocio se unen.

Para Nicolás Korn, director de Korn Desarrolla, el proyecto sintetiza la filosofía que la empresa viene construyendo a lo largo de cinco décadas de trayectoria familiar en el mercado inmobiliario. “Cuando pensamos un desarrollo, pensamos mucho en la funcionalidad. Queremos que quienes vivan allí se sientan de vacaciones”, explica. Esa búsqueda se traduce en decisiones de diseño que apuntan a mejorar la experiencia del usuario final y, al mismo tiempo, maximizar la liquidez del producto para los distintos perfiles de inversores.

El edificio ofrece departamentos de uno y dos ambientes, con superficies eficientes, balcones amplios y una fuerte presencia de luz natural. Korn señala que uno de los desafíos habituales de los monoambientes es la falta de guardado, por lo que en este proyecto incorporaron un placard integrado al espaldar de la cama, entregado completo, para facilitar la mudanza y mejorar la funcionalidad del espacio. Las terminaciones incluyen aberturas DVH, aire acondicionado instalado, campana de extracción, pisos colocados y un grupo electrógeno con toma exclusivo para heladera, pensado para evitar inconvenientes ante cortes de energía.

El proyecto incorpora además una serie de amenities orientados a la vida urbana contemporánea, como piscina con solarium, SUM en dos niveles con playroom, gimnasio funcional, laundry, bicicletero y un hall de entrada de diseño contemporáneo. La propuesta se completa con un local comercial en planta baja y subsuelo, una oficina en el primer piso y una terraza accesible.

Con Lifestyle Las Heras, Korn Desarrolla busca consolidar un modelo que combina diseño, eficiencia y una estrategia orientada tanto al inversor como al usuario final. En un mercado donde la ubicación y la calidad constructiva siguen siendo factores decisivos, el proyecto se posiciona como una alternativa sólida en una de las zonas más codiciadas de la ciudad.

Para más información sobre Lifestyle Las Heras, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491122680002

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